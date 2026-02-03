Στο 1ο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στα Ιωάννινα την Τετάρτη ο Μητσοτάκης

Αύριο, τετάρτη 04 Ιανουαρίου, στις 11:00 το πρωί ο πρωθυπουργός θα συμμετάσχει σε συζήτηση σχετικά με το πρόγραμμα «The Greek AI Accelerator», στο πλαίσιο εκδήλωσης που διοργανώνει η Endeavor Greece στο Ωδείο Αθηνών.

Αύριο, Τετάρτη 04 Ιανουαρίου, στις 11:00 το πρωί ο πρωθυπουργός θα συμμετάσχει σε συζήτηση σχετικά με το πρόγραμμα «The Greek AI Accelerator», στο πλαίσιο εκδήλωσης που διοργανώνει η Endeavor Greece στο Ωδείο Αθηνών.

Το απόγευμα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα λάβει μέρος σε συζήτηση με αντικείμενο την κοινωνική πολιτική, στο πλαίσιο του 1ου προσυνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, στα Ιωάννινα.

Κατά την παρουσία του στην πόλη των Ιωαννίνων, ο πρωθυπουργός θα επισκεφθεί το νέο Κέντρο Καινοτομίας Ηπείρου.

Πηγή: ΑΠΕ_ΜΠΕ