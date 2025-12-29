Διασπά τα 90.000 δολάρια το Bitcoin - Ελπίδες για πρωτοχρονιάτικο rebound

Άλλα crypto συμπαρασύρονται ανοδικά με το Ether να προσθέτει 3% στα 3.020 δολάρια και το Solana να σημειώνει άνοδο 3,7% στα 128 δολάρια

Στη ζώνη των 90.000 δολαρίων επιστρέφει το Bitcoin τη Δευτέρα, σε μία προσπάθεια να κεφαλαιοποιήσει ένα πρωτοχρονιάτικο rebound αφού έχασε την ευκαιρία να συμμετάσχει σε ένα ράλι του Άγιου Βασίλη, που οδήγησε τις μετοχές σε ιστορικά υψηλά.

Το ισχυρότερο κρυπτονόμισμα στον κόσμο ενισχύεται 2,5% στα 89.685 δολάρια το πρωί ώρα Ελλάδος, έχοντας σκαρφαλώσει μέχρι και στα 90.200 δολάρια με στοιχεία που συγκέντρωσε το Bloomberg. Άλλα crypto συμπαρασύρονται ανοδικά με το Ether να προσθέτει 3% στα 3.020 δολάρια και το Solana να σημειώνει άνοδο 3,7% στα 128 δολάρια.

Ο ευρύτερος τομέας των κρυπτονομισμάτων δεν έχει ακόμη ανακάμψει πλήρως μετά το κύμα ρευστοποιήσεων που ξεκίνησε τον Οκτώβριο με την μόχλευση αξίας περίπου 19 δισ. δολαρίων που έκανε τους επενδυτές να διστάζουν να στοιχηματίσουν μεγάλα ποσά σε ένα comeback έκτοτε.

Τώρα, υπάρχουν πρώιμα σημάδια αντιστροφής της τάσης, με τον Σεμπάστιαν Μπέα, επικεφαλής επενδύσεων της ReserveOne να τονίζει: πως το ράλι της Δευτέρας «φαίνεται κάπως να οφείλεται στους short term retail traders που αυξάνουν τις θέσεις σε futures».

Το funding rate του Bitcoin - ένα βασικό βαρόμετρο του κλίματος για τα κρυπτονομίσματα - βρίσκεται στο υψηλότερο επίπεδό του από τις 18 Οκτωβρίου, σύμφωνα με στοιχεία της CryptoQuant, αποκαλύπτοντας την αυξανόμενη ζήτηση για bullish bets στην αγορά των συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης.

Το ενδιαφέρον φαίνεται να συνέρχεται από τα πρόσφατα χαμηλά, αλλά παραμένει πολύ κάτω από το ρεκόρ των 126.251 δολαρίων στις 6 Οκτωβρίου, ενώ μετρά απώλειες 4% το 2025.