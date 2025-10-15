Κατασχέθηκαν bitcoin αξίας 15 δισ. - Διεθνής σπείρα πίσω από την μεγαλύτερη απάτη crypto

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ κατάσχεσε περισσότερα από 14 δισ. δολάρια σε bitcoin και απήγγειλε κατηγορίες στον ιδρυτή του επιχειρηματικού ομίλου Prince Group που εδρεύει στην Καμπότζη, για φερόμενη οργάνωση μιας τεράστιας απάτης με κρυπτονομίσματα.

Ο Βρετανός και Καμποτζιανός υπήκοος Τσεν Ζι κατηγορήθηκε την Τρίτη στη Νέα Υόρκη για φερόμενη συμμετοχή σε συνωμοσία τηλεφωνικής απάτης και ξέπλυμα χρήματος ενώ οι επιχειρήσεις του δέχτηκαν επίσης κυρώσεις από τις ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο. Η βρετανική κυβέρνηση αναφέρει ότι έχει παγώσει περιουσιακά στοιχεία που ανήκουν στο δίκτυό του, συμπεριλαμβανομένων 19 ακινήτων στο Λονδίνο - με την αξία ενός απ' αυτού να αγγίζει σχεδόν τα 133 εκατομμύρια δολάρια.

Οι Αμερικανοί εισαγγελείς δήλωσαν ότι ήταν μια από τις μεγαλύτερες οικονομικές κατασχέσεις στην ιστορία και η μεγαλύτερη κατάσχεση bitcoin, με περίπου 127.271 bitcoin να κατάσχονται από την κυβέρνηση των ΗΠΑ.

Ο Τσεν, ο οποίος παραμένει ασύλληπτος, κατηγορείται ότι είναι ο εγκέφαλος πίσω από μια «αυξανόμενη αυτοκρατορία κυβερνοαπάτης» που λειτουργεί υπό την πολυεθνική του εταιρεία, την Prince Group, δήλωσε το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ.

Ο ιστότοπος του ομίλου με έδρα την Καμπότζη αναφέρει ότι οι δραστηριότητές του περιλαμβάνουν ανάπτυξη ακινήτων, χρηματοοικονομικές και καταναλωτικές υπηρεσίες. Ωστόσο, το Υπουργείο Δικαιοσύνης ισχυρίζεται ότι διαχειρίζεται μία από τις μεγαλύτερες διεθνικές εγκληματικές οργανώσεις της Ασίας.

Τα ανυποψίαστα θύματα προσεγγίστηκαν στο διαδίκτυο και πείστηκαν να μεταφέρουν κρυπτονομίσματα με βάση ψευδείς υποσχέσεις ότι τα κεφάλαια θα επενδυθούν και θα αποφέρουν κέρδη, ανέφερε το Υπουργείο Δικαιοσύνης.

Οι εισαγγελείς ισχυρίστηκαν ότι η εταιρεία, υπό την καθοδήγηση του Τσεν, δημιούργησε και λειτούργησε τουλάχιστον δέκα απάτες σε όλη την Καμπότζη, σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που είδε το BBC.

Ο Τσεν κατηγορήθηκε ότι διαχειριζόταν τις εγκαταστάσεις που είχαν σχεδιαστεί ειδικά για να προσεγγίσουν όσο το δυνατόν περισσότερα θύματα, δήλωσαν οι εισαγγελείς.

Οι συνεργοί του φέρονται να απέκτησαν εκατομμύρια αριθμούς κινητών τηλεφώνων και να δημιούργησαν «τηλεφωνικές φάρμες» για να διεξάγουν απάτες τηλεφωνικών κέντρων, σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα, με ημερομηνία 8 Οκτωβρίου.

Δύο από αυτές τις εγκαταστάσεις διέθεταν 1.250 κινητά τηλέφωνα που έλεγχαν περίπου 76.000 λογαριασμούς κοινωνικής δικτύωσης, ανέφεραν τα έγγραφα.

Οι εισαγγελείς ανέφεραν ότι τα έγγραφα του Prince Group περιλάμβαναν συμβουλές για την οικοδόμηση σχέσης με τα θύματα, συμβουλεύοντας τους εργαζόμενους να μην χρησιμοποιούν φωτογραφίες προφίλ γυναικών που ήταν «πολύ όμορφες», ώστε οι λογαριασμοί να φαίνονται πιο αυθεντικοί. Τα δικαστικά έγγραφα περιείχαν εικόνες «τηλεφωνικών συγκροτημάτων» που φέρεται να χρησιμοποιούνται για τη διεξαγωγή απάτης.

Ο Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας Εθνικής Ασφάλειας Τζον Άισενμπεργκ περιέγραψε την Prince Group ως «εγκληματική επιχείρηση χτισμένη πάνω στον ανθρώπινο πόνο».

Εκμεταλλευόταν επίσης εργαζόμενους, οι οποίοι ήταν περιορισμένοι σε συγκροτήματα που έμοιαζαν με φυλακές και αναγκάζονταν να πραγματοποιούν απάτες στο διαδίκτυο, στοχεύοντας χιλιάδες θύματα παγκοσμίως, είπε.

Ο Τσεν και οι συνεργοί του φέρονται να χρησιμοποίησαν τα έσοδα από την εγκληματική δράση τους για πολυτελή ταξίδια και ψυχαγωγία, δήλωσε το Υπουργείο Δικαιοσύνης.

Έκαναν επίσης «υπερβολικές» αγορές όπως ρολόγια, ιδιωτικά τζετ και σπάνια έργα τέχνης, συμπεριλαμβανομένων αγορών ενός πίνακα του Πικάσο από οίκο δημοπρασιών της Νέας Υόρκης, ανέφερε το υπουργείο.

Εάν καταδικαστεί, ο Τσεν αντιμετωπίζει μέγιστη ποινή φυλάκισης 40 ετών.

Τεράστιες επενδύσεις από την «εγκληματική οργάνωση»

Ο Τσεν και οι συνεργοί του φέρονται να ίδρυσαν επιχειρήσεις στις Βρετανικές Παρθένες Νήσους και να επένδυσαν σε ακίνητα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Τα περιουσιακά στοιχεία του δικτύου του περιλαμβάνουν ένα κτίριο γραφείων αξίας 100 εκατομμυρίων λιρών στο κεντρικό Λονδίνο, μια έπαυλη αξίας 12 εκατομμυρίων λιρών στο Βόρειο Λονδίνο και δεκαεπτά διαμερίσματα στην πόλη, δήλωσε το βρετανικό υπουργείο Εξωτερικών.

Η επιβολή κυρώσεων, στο πλαίσιο κοινής επιχείρησης με τις αμερικανικές αρχές, σημαίνει ότι πλέον έχει αποκλειστεί από το χρηματοπιστωτικό σύστημα του Ηνωμένου Βασιλείου.

Ο Όμιλος Prince έχει επίσης υποστεί κυρώσεις στις ΗΠΑ και χαρακτηρίζεται ως εγκληματική οργάνωση.