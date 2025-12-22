ΔΕΠΑ Εμπορίας: Από το φυσικό αέριο στην καθετοποίηση και τη διαφοροποίηση

Η ελληνική ενεργειακή αγορά βρίσκεται σε περίοδο βαθιών αλλαγών, καθώς η πράσινη μετάβαση παύει να αποτελεί θεωρητική συζήτηση και μετατρέπεται σε ρεαλιστική στρατηγική επιλογή.

Η ελληνική ενεργειακή αγορά βρίσκεται σε περίοδο βαθιών αλλαγών, καθώς η πράσινη μετάβαση παύει να αποτελεί θεωρητική συζήτηση και μετατρέπεται σε ρεαλιστική στρατηγική επιλογή. Στο νέο αυτό περιβάλλον, η ΔΕΠΑ Εμπορίας δεν περιορίζεται πλέον στον παραδοσιακό της ρόλο ως προμηθευτής φυσικού αερίου. Αναπτύσσεται σε έναν καθετοποιημένο ενεργειακό όμιλο με δραστηριότητες που εκτείνονται από τις ΑΠΕ και τα εναλλακτικά καύσιμα έως τις μεγάλες ενεργειακές υποδομές. Η διαφοροποίηση αυτή δημιουργεί ήδη τις βάσεις για πολλαπλές πηγές εσόδων, καθιστώντας την εταιρεία πιο ανθεκτική απέναντι στις διακυμάνσεις της αγοράς.

Η πράσινη μετάβαση στο επίκεντρο

Η ΔΕΠΑ Εμπορίας έχει εντάξει τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας στον πυρήνα της στρατηγικής της. Ο στόχος για εγκατεστημένη ισχύ άνω του 1 GW τα επόμενα χρόνια αποτυπώνει τη φιλοδοξία της. Στη Δυτική Μακεδονία κατασκευάζεται ήδη ένα από τα μεγαλύτερα φωτοβολταϊκά έργα της χώρας, ισχύος 400 MW και προϋπολογισμού άνω των 230 εκατ. ευρώ, με τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Το έργο αυτό, πέρα από την αύξηση της πράσινης παραγωγής, δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας και δίνει αναπτυξιακή προοπτική σε μια περιοχή που αναζητά το μεταλιγνιτικό της μέλλον.

Ταυτόχρονα, η εταιρεία προχωρά στην ανάπτυξη εναλλακτικών καυσίμων, προκειμένου να διευρύνει το ενεργειακό μείγμα της χώρας. Το πρώτο πιλοτικό έργο βιομεθανίου σε συνεργασία με τη Φάρμα Χήτας έφερε στην αγορά συμπιεσμένο bio-CNG, καύσιμο με μηδενικό ανθρακικό αποτύπωμα που διατίθεται ήδη μέσω του δικτύου πρατηρίων FISIKON. Παράλληλα, το έργο GREENH2ORN στην Κοζάνη εισάγει την Ελλάδα στην εποχή του πράσινου υδρογόνου, με τη δημιουργία του πρώτου σταθμού ανεφοδιασμού οχημάτων κυψελών καυσίμου.

Υποδομές που αλλάζουν ισορροπίες

Η στρατηγική της ΔΕΠΑ Εμπορίας εκτείνεται και στην ενίσχυση των μεγάλων ενεργειακών υποδομών. Στη Λάρισα κατασκευάζεται μια νέα μονάδα συνδυασμένου κύκλου φυσικού αερίου, ισχύος 792 MW και απόδοσης 62,6%, με επένδυση που ξεπερνά τα 600 εκατ. ευρώ. Η μονάδα θα ενισχύσει την επάρκεια του συστήματος, θα προσφέρει πιο αποδοτική ηλεκτροπαραγωγή και θα δημιουργήσει οφέλη για την τοπική οικονομία. Παράλληλα, η συμμετοχή της εταιρείας σε θερμικές μονάδες στην Αλεξανδρούπολη και στο Fier της Αλβανίας ενδυναμώνει την περιφερειακή διασυνδεσιμότητα και επιβεβαιώνει τον ρόλο της Ελλάδας ως σταθερού ενεργειακού κόμβου.

Στο ίδιο πνεύμα, ο Διασυνδετήριος Αγωγός Ελλάδας–Βουλγαρίας (IGB) και ο Πλωτός Σταθμός Επαναεριοποίησης LNG στην Αλεξανδρούπολη αποτελούν έργα-ορόσημα για την ενεργειακή διαφοροποίηση της χώρας και την ασφάλεια του εφοδιασμού στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Ο IGB μεταφέρει έως 3 δισ. κυβικά μέτρα φυσικού αερίου ετησίως, ενώ το FSRU προσφέρει πρόσβαση σε LNG από διαφορετικές αγορές, περιορίζοντας την εξάρτηση από παραδοσιακούς προμηθευτές.

Ένας όμιλος με πολλαπλές πηγές αξίας

Με επενδυτικό πλάνο που ξεπερνά το 1 δισ. ευρώ έως το 2028, η ΔΕΠΑ Εμπορίας μετατρέπεται σταδιακά σε έναν ολοκληρωμένο ενεργειακό όμιλο. Το διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιό της σημαίνει ότι η εταιρεία δεν θα εξαρτάται από μία μόνο δραστηριότητα, αλλά θα αντλεί έσοδα από ΑΠΕ, θερμικές μονάδες, υποδομές φυσικού αερίου και εναλλακτικά καύσιμα. Αυτό ενισχύει τη βιωσιμότητά της, προσθέτει αξία στην ελληνική οικονομία και καθιστά την Ελλάδα πρωταγωνιστή στον ευρωπαϊκό ενεργειακό χάρτη.