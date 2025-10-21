H Volkswagen πατά «φρένο» στην παραγωγή των Golf και Tiguan λόγω έλλειψης ημιαγωγών

Η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία αναγκάζεται να παγώσει προσωρινά τη γραμμή παραγωγής σε κρίσιμα μοντέλα της.

Η Volkswagen, ένας από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές αυτοκινήτων παγκοσμίως, βρίσκεται αντιμέτωπη με νέες προκλήσεις, καθώς αναγκάζεται να παγώσει προσωρινά την παραγωγή δύο από τα πιο εμβληματικά και εμπορικά της μοντέλα: το Golf και το Tiguan.

Σύμφωνα με αναφορές στον γερμανικό Τύπο, τις οποίες επικαλείται το Reuters, η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία προετοιμάζεται να σταματήσει προσωρινά την παραγωγή στα κύρια εργοστάσιά της στη Γερμανία, εξαιτίας της συνεχιζόμενης έλλειψης προμήθειας ημιαγωγών (chips).

Ειδικότερα, η παραγωγή του δημοφιλούς Volkswagen Golf αναμένεται να ανασταλεί προσωρινά. Το Golf αποτελεί παραδοσιακά ένα από τα best-seller μοντέλα της εταιρείας στην Ευρώπη και η αναστολή αυτή αναμένεται να έχει σημαντικό αντίκτυπο στον όγκο πωλήσεων. Ταυτόχρονα, αντίστοιχα προβλήματα αναμένονται και για το SUV Tiguan, ένα από τα πιο επιτυχημένα στην κατηγορία του.

Η προσωρινή αναστολή παραγωγής αναμένεται να διαρκέσει μέχρι το τέλος της εβδομάδας, ενώ η εταιρεία παραμένει σε επαγρύπνηση για τις επιπτώσεις που μπορεί να προκύψουν από την ευρύτερη κρίση στους ημιαγωγούς.

Τι λέει η Volkswagen

Σύμφωνα πάντως με τη γερμανική εταιρεία, παύση αυτή είναι προγραμματισμένη και σχετίζεται κυρίως με ζητήματα αποθεμάτων και την ανάγκη διαχείρισης της παραγωγής εν όψει των φθινοπωρινών διακοπών. Η εταιρεία διευκρινίζει ότι αυτή η διακοπή δεν σχετίζεται άμεσα με την πρόσφατη διαμάχη γύρω από την ολλανδική εταιρεία κατασκευής ημιαγωγών Nexperia, η οποία έχει προκαλέσει ανησυχίες στη βιομηχανία λόγω των γεωπολιτικών εντάσεων μεταξύ Ολλανδίας και Κίνας.

H Volkswagen δηλώνει ότι παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις, καθώς η διαμάχη έχει προκαλέσει περιορισμούς στις εξαγωγές τσιπ από την κινεζική πλευρά, γεγονός που ενδέχεται να επηρεάσει το μέλλον των αλυσίδων εφοδιασμού. Τα τσιπ της Nexperia, παρόλο που δεν θεωρούνται τεχνολογικά προηγμένα, χρησιμοποιούνται σε μεγάλο αριθμό στα οχήματα της εταιρείας, γεγονός που προσθέτει έναν παράγοντα αβεβαιότητας στην παραγωγή.

