Γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία: Οι μεσαίοι προμηθευτές αυξάνουν τις περικοπές θέσεων εργασίας

Οι μεσαίου μεγέθους προμηθευτές των αυτοκινητοβιομηχανιών της Γερμανίας μειώνουν τις επενδύσεις και αυξάνουν τον ρυθμό των απολύσεων, καθώς η χαμηλή ζήτηση, η επίθεση των κινέζικων μαρκών και οι δασμοί των ΗΠΑ επιβαρύνουν τον κλάδο της αυτοκινητοβιομηχανίας.

Οι μεσαίου μεγέθους προμηθευτές των αυτοκινητοβιομηχανιών της Γερμανίας μειώνουν τις επενδύσεις και αυξάνουν τον ρυθμό των απολύσεων, καθώς η χαμηλή ζήτηση, η επίθεση των κινέζικων μαρκών και οι δασμοί των ΗΠΑ επιβαρύνουν τον κλάδο της αυτοκινητοβιομηχανίας.

Μια έρευνα της Γερμανικής Ένωσης Αυτοκινητοβιομηχανίας (VDA) αποκαλύπτει ότι το 80% των εταιρειών αναβάλλουν, μετεγκαθιστούν ή ακυρώνουν προγραμματισμένες επενδύσεις στη Γερμανία, αναφέρει το Automotive News Europe.

Οι προοπτικές έχουν επιδεινωθεί από τον Μάιο του 2025, όταν το 75% των εταιρειών ανέφερε σχέδια για μείωση των γερμανικών επενδύσεών του.

Το μερίδιο των προμηθευτών που μεταφέρουν επενδύσεις στο εξωτερικό έχει αυξηθεί, με το 28% να σχεδιάζει τώρα να μεταφέρει έργα στο εξωτερικό και το 17% να προετοιμάζεται να τα ακυρώσει εντελώς. Μόνο το 2% των επιχειρήσεων σκοπεύει να επεκτείνει τις επενδύσεις στη Γερμανία.

«Κάθε μέρα, οι εταιρείες λαμβάνουν αποφάσεις κατά της Γερμανίας και της Ευρώπης ως επιχειρηματικών τοποθεσιών», δήλωσε o πρόεδρος της VDA, Χίλντεγκαρντ Μίλερ.

Η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία ζητά θεμελιώδεις μεταρρυθμίσεις εδώ και χρόνια, αλλά «συμβαίνουν πολύ λίγα», είπε. «Χωρίς σαφή πολιτική δέσμευση για ανταγωνιστικότητα, κινδυνεύουμε να χάσουμε θέσεις εργασίας και ευημερία».

Η VDA δημοσίευσε την έρευνα ενόψει μιας «συνόδου κορυφής για το αυτοκίνητο» στις 9 Οκτωβρίου, όπου κυβερνητικοί αξιωματούχοι, στελέχη της αυτοκινητοβιομηχανίας και εκπρόσωποι των εργαζομένων θα συζητήσουν τρόπους για να βοηθήσουν την αυτοκινητοβιομηχανία της Γερμανίας, αναφέρει το Automotive News Europe.

Η έρευνα διαπίστωσε ότι το 64% των εταιρειών πιστεύει ότι ο χαμηλός όγκος αγοράς στη Γερμανία και την Ευρώπη αποτελεί βασικό εμπόδιο για τις επενδύσεις. Οι χαμηλές προσδοκίες πωλήσεων, σε συνδυασμό με την αργή πρόοδο στη μετάβαση στα ηλεκτρικά οχήματα, αποθαρρύνουν την επέκταση.

«Οι προοπτικές για τη γερμανική και την ευρωπαϊκή αγορά αυτοκινήτων, ειδικότερα, καθιστούν τις επενδύσεις επέκτασης ασύμφορες — η ανάπτυξη της αγοράς λαμβάνει χώρα αλλού», ανέφερε η VDA.

Τα αποτελέσματα της έρευνας έρχονται επίσης μετά από μια περίοδο προγραμματισμένων απολύσεων που ανακοίνωσαν γερμανικοί κολοσσοί προμηθευτών, συμπεριλαμβανομένης της ZF Friedrichshafen, η οποία σχεδιάζει να περικόψει 7.600 θέσεις εργασίας και της Robert Bosch, η οποία καταργεί 13.000 θέσεις εργασίας, αναφέρει το Automotive News Europe.

Οι μεσαίου μεγέθους προμηθευτές απολύουν επίσης εργαζομένους με ταχύτερο ρυθμό, με το 61% των προμηθευτών που συμμετείχαν στην έρευνα να δηλώνουν ότι μειώνουν θέσεις εργασίας στη Γερμανία - το υψηλότερο ποσοστό από τότε που η VDA άρχισε να παρακολουθεί τα δεδομένα. Μόνο το 9% αναφέρει αύξηση του αριθμού των εργαζομένων.

Οι εταιρείες είναι ολοένα και πιο απαισιόδοξες σχετικά με τη διατήρηση των δραστηριοτήτων τους στη Γερμανία. Μόνο μία στις πέντε αναμένει ότι η κατάστασή τους θα βελτιωθεί κατά το επόμενο έτος, ενώ το 59% δεν προβλέπει καμία αλλαγή και το 21% αναμένει ότι οι συνθήκες θα επιδεινωθούν.

Οι δασμοί των ΗΠΑ αυξάνουν την πίεση. Οι εξωτερικοί παράγοντες επιδεινώνουν την πίεση, καθώς περισσότερες από τις μισές εταιρείες δηλώνουν ότι επηρεάζονται από την δασμολογική πολιτική των ΗΠΑ, με το 67% να αναφέρει επιπτώσεις από τους εισαγωγικούς δασμούς των ΗΠΑ σε προϊόντα από την Ευρώπη, το 31% από τους δασμούς των ΗΠΑ στο Μεξικό και το 9% από τους δασμούς των ΗΠΑ από τον Καναδά. Πάνω από το 65% πιστεύει ότι οι δασμοί θα επηρεάσουν αρνητικά τις πωλήσεις και τα κέρδη τους.

Η υπερβολική γραφειοκρατία παραμένει μια πρόκληση, με το 86% των εταιρειών να δηλώνουν ότι οι κανονιστικές απαιτήσεις τις επιβαρύνουν σε μεγάλο βαθμό ή σε πολύ μεγάλο βαθμό.

Η έλλειψη παραγγελιών έφτασε σε νέο υψηλό, με το 77% να την αναφέρει ως «σημαντικό» ή «πολύ σημαντικό» βάρος.

Σύμφωνα με την έρευνα, η οποία διεξήχθη μεταξύ 1ης και 22ας Σεπτεμβρίου σε 158 εταιρείες, σχεδόν οι μισοί από τους ερωτηθέντες περιγράφουν την τρέχουσα κατάστασή τους ως «κακή» ή «πολύ κακή».

Μόνο το 11% αξιολόγησε τη θέση του ως καλή ή πολύ καλή — μια απότομη πτώση από το 19% την άνοιξη, και μόλις το 20% των εταιρειών δήλωσαν ότι αναμένουν βελτίωση το επόμενο έτος, ενώ σχεδόν το ίδιο ποσοστό προβλέπει περαιτέρω υποχώρηση, αναφέρει το Automotive News Europe.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ