Αυτοκίνητο: Πώς μας αντιπροσωπεύει και ενισχύει το προσωπικό και εταιρικό προφίλ

Το αυτοκίνητο είναι, υποτίθεται, ένα μέσο μεταφοράς. Ένα εργαλείο για να μας πηγαίνει από το σπίτι στο γραφείο, άντε και καμιά εκδρομή. Κι όμως ξέρουμε πολύ καλά, πέραν πάσης αμφιβολίας, ότι το αυτοκίνητο είναι, τελικά, κάτι πολύ παραπάνω.

Για πολλούς από εμάς, το αυτοκίνητο είναι προέκταση της ίδιας της ταυτότητάς μας.

Είναι η κινητή μας βιτρίνα, μια δήλωση. Για την αισθητική μας, τις προτεραιότητές μας, ακόμη και για την αντίληψή μας περί επιτυχίας.

Οδηγούμε αυτό που (θέλουμε να) είμαστε

Η επιλογή αυτοκινήτου δεν είναι ποτέ ουδέτερη. Σύμφωνα με τη θεωρία της αυτοεπαλήθευσης, οι άνθρωποι επιλέγουν προϊόντα που αντανακλούν την εικόνα που έχουν οι ίδιοι για τον εαυτό τους.

Το αυτοκίνητο δεν αποτελεί εξαίρεση και οι έρευνες έρχονται να επιβεβαιώσουν τη θεωρία: η επιλογή οχήματος συνδέεται με χαρακτηριστικά προσωπικότητας όπως η ανάγκη για κύρος, ελευθερία ή περιπέτεια. Άλλο πράγμα θέλει αυτός που οδηγεί μικρό ηλεκτρικό αυτοκίνητο πόλης, άλλο αυτός με το SUV, άλλο αυτός με το σπορ αμάξι.

Το πώς το ίδιο το brand παρουσιάζεται στο κοινό παίζει καθοριστικό ρόλο εδώ.

Το λεγόμενο brand identity, στην προκειμένη η εικόνα ενός αυτοκινήτου, που συνάδει με τον τρόπο ζωής του καταναλωτή, αυξάνει την ικανοποίηση - lifestyle congruence το ονομάζουν οι ειδικοί. Κι αν η αγορά του επιθυμητού brand/οχήματος δεν είναι άμεσα εφικτή; Εταιρείες όπως η Σαρακάκης leasing έρχονται να δώσουν την απάντηση, είτε μιλάμε για ιδιώτες είτε για εταιρικό στόλο.

Εταιρικό προφίλ: εικόνα και αξιοπιστία

Αν για τους ιδιώτες το όχημα είναι μέσο αυτοέκφρασης, για τις επιχειρήσεις είναι κάτι ακόμα πιο βαθύ - είναι εργαλείο εκπροσώπησης, μια έμπρακτη αναπαράσταση, θα λέγαμε, των αξιών, της ταυτότητας και της εταιρικής κουλτούρας.

Κοινώς, άλλο το ECO CAR G300 άλλο μια BMW.

Μιλάμε για το πρόσωπο μιας επιχείρησης στον δρόμο και προς τους πελάτες ή τους συνεργάτες της, ένα μέσο που μπορεί να ενισχύσει ή να υπονομεύσει την αξιοπιστία και την επαγγελματική φήμη της.

Στον τομέα των πωλήσεων, του consulting, των ασφαλειών ή του real estate, το τι αυτοκίνητο οδηγεί ένας επαγγελματίας επηρεάζει άμεσα το πώς τον αντιλαμβάνεται ο πελάτης. Και στην εποχή που όλα κρίνονται μέσα σε πέντε δευτερόλεπτα, αυτό έχει βάρος.

Το αυτοκίνητο ως φορέας αξιών

Πέρα από την εμφάνιση, όμως, υπάρχει και η ουσία. Η στροφή σε ηλεκτρικά ή υβριδικά αυτοκίνητα, τόσο σε ατομικό όσο και σε εταιρικό επίπεδο, μιλά για κάτι βαθύτερο: περιβαλλοντική συνείδηση, κοινωνική υπευθυνότητα, τεχνολογική ενημέρωση.

Τι δείχνει για σένα ας πούμε ένα ηλεκτρικό αμάξι; Έχεις καινοτόμο mindset και περιβαλλοντική ευαισθησία. Πριν πεις εσύ τις λέξεις, αυτό λέει “νοιάζομαι”, “προσπαθώ”, “δεν είμαι αδιάφορος”. Αν αυτο είσαι όντως ή αυτή την εικόνα θέλεις να βγάλεις προς τα έξω, εσύ μόνο το ξέρεις.

Αντίστοιχα, για τις εταιρείες, η στροφή σε στόλους με χαμηλό περιβαλλοντικό αποτύπωμα δεν είναι μόνο στρατηγική για να μειώσουν τα λειτουργικά τους κόστη, αλλά και μια σαφής δήλωση κοινωνικής ευθύνης.

Και φυσικά, το μήνυμα αυτό δεν είναι μόνο για τους “έξω” - ακόμα και οι υπάλληλοι μιας επιχείρησης επηρεάζονται. Ένα προσεγμένο, ασφαλές, σύγχρονο όχημα υποδηλώνει ότι η εταιρεία επενδύει στους ανθρώπους της, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την εταιρική κουλτούρα και τη δέσμευση του εργατικού δυναμικού.

Τελικά, το αυτοκίνητο είναι - και πάντα θα είναι - κάτι παραπάνω από ένα μέσο μετακίνησης. Είναι ένα μέσο έκφρασης, επικοινωνίας και αφήγησης ιστοριών: για το ποιοι είμαστε, ποιοι θέλουμε να είμαστε και πώς θέλουμε να μας δουν οι άλλοι.