Πετρέλαιο: Νέα άνοδος στις τιμές μετά την επίθεση σε πλοίο στα Στενά του Ορμούζ

Ανοδικά κινείται το πετρέλαιο, καθώς απομακρύνονται οι προοπτικές για άμεση επίλυση του πολέμου μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, ενώ αναφέρθηκε νέα επίθεση σε πλοίο στα Στενά του Ορμούζ.

Ανοδικά κινείται το πετρέλαιο, καθώς απομακρύνονται οι προοπτικές για άμεση επίλυση του πολέμου μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, ενώ αναφέρθηκε νέα επίθεση σε πλοίο στα Στενά του Ορμούζ.

Το Brent ενισχύεται 0,4%, στα 91,22 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας άνοδο για τρίτη συνεχόμενη ημέρα, ενώ το αμερικανικό West Texas Intermediate (WTI) κερδίζει 0,8% στα 84,4 0 δολάρια. Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν ενδιαφέρεται να παρατείνει τη συμφωνία με την Τεχεράνη, η οποία τυπικά έληξε τη Δευτέρα.

Οι δύο πλευρές εξακολουθούν να απέχουν σημαντικά σε σειρά ζητημάτων, μεταξύ των οποίων και το καθεστώς στα Στενά του Ορμούζ. Το Ιράν βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με το Ομάν σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης της κρίσιμης θαλάσσιας οδού, χωρίς ωστόσο τη συμμετοχή της Ουάσιγκτον στις συνομιλίες. Παράλληλα, σύμφωνα με το Fox News, ο Τραμπ απείλησε με βομβαρδισμό του Ομάν σε περίπτωση που η χώρα επιχειρήσει να παρεμποδίσει τον ναυτικό αποκλεισμό που έχουν επιβάλει οι ΗΠΑ.

Ένα πλοίο που κατευθυνόταν προς την έξοδο των Στενών του Ορμούζ επλήγη από άγνωστο βλήμα, με αποτέλεσμα να προκληθούν ζημιές στο μηχανοστάσιο και να υπάρξει τραυματισμός μέλους του πληρώματος, όπως ανακοίνωσε την Τρίτη η βρετανική υπηρεσία UK Maritime Trade Operations (UKMTO). Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν το περιστατικό, πρόσθεσε.