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e-ΕΦΚΑ: Στις 7 Αυγούστου η καταβολή του Αδειοδωροσήμου σε 91.455 οικοδόμους

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e-ΕΦΚΑ: Στις 7 Αυγούστου η καταβολή του Αδειοδωροσήμου σε 91.455 οικοδόμους
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Το συνολικό ποσό ανέρχεται σε 57.487.814,52 ευρώ.

Την ερχόμενη Παρασκευή, 7 Αυγούστου 2026 θα καταβληθεί το Αδειοδωρόσημο Αυγούστου σε 91.455 εργατοτεχνίτες οικοδόμους, σύμφωνα με τον e-ΕΦΚΑ. Το συνολικό ποσό ανέρχεται σε 57.487.814,52 ευρώ και η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά μέσω τραπεζών, με πίστωση στους λογαριασμούς των ασφαλισμένων.

Όπως αναφέρει ο φορέας στην ανακοίνωσή του, όσοι δικαιούχοι δεν έχουν ακόμη δηλώσει τραπεζικό λογαριασμό καλούνται να προχωρήσουν ηλεκτρονικά στην καταχώρισή του μέσω της ιστοσελίδας του e-ΕΦΚΑ και της υπηρεσίας «Dashboard του Πολίτη».

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