Μπέζος και ντι Κάπριο δίνουν 200 εκατ. δολάρια για διάσωση απειλούμενων ειδών

Η περιβαλλοντική οργάνωση Re:wild θα χρηματοδοτήσει δράσεις προστασίας για 100 είδη ζώων και φυτών σε 30 χώρες.

Ο Τζεφ Μπέζος και ο Λεονάρντο ντι Κάπριο ανακοίνωσαν μία πρωτοβουλία ύψους 200 εκατ. δολαρίων για την προστασία ειδών που απειλούνται άμεσα με εξαφάνιση.

Ειδικότερα, η περιβαλλοντική οργάνωση Re:wild που συνίδρυσε ο Λεονάρντο ντι Κάπριο και το Bezos Earth Fund εγκαινίασαν το Phoenix Species Project που θα χρηματοδοτήσει δράσεις προστασίας για 100 είδη ζώων και φυτών σε 30 χώρες.

Το Bezos Earth Fund θα διαθέσει 100 εκατομμύρια δολάρια και άλλα 100 εκατομμύρια δολάρια το Re:wild, με την υποστήριξη του Λεονάρντο ντι Κάπριο, του Age of Union και του Todd Graves Family Foundation. Η χρηματοδότηση είναι δομημένη για να υποστηρίξει το έργο σε διάστημα πολλών ετών.

Τα μέτρα αποκατάστασης περιλαμβάνουν προγράμματα αναπαραγωγής για τη διατήρηση των ειδών, αποκατάσταση οικοτόπων, διαχείριση ασθενειών και έλεγχο των χωροκατακτητικών ειδών, με επιστημονική υποστήριξη από την Επιτροπή Επιβίωσης Ειδών της Διεθνούς Ένωσης για τη Διατήρηση της Φύσης (IUCN).

Σύμφωνα με τη Διεθνή Ένωση για τη Διατήρηση της Φύσης (IUCN), περισσότερα από 49.000 είδη, περίπου το 28% όσων έχουν αξιολογηθεί, απειλούνται σήμερα με εξαφάνιση.

Το έργο θα παρακολουθεί την ανάκαμψη του πληθυσμού και τη μείωση των απειλών και θα αναφέρει ενημερώσεις στον ιστότοπό του και στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης.

«Εκατό είδη, τριάντα χώρες και μια πραγματική δέσμευση να τα επαναφέρουμε. Όχι απλώς να διαχειριστούμε την παρακμή τους, αλλά να τα αποκαταστήσουμε», δήλωσε η Λόρεν Σάντσεζ Μπέζος, αντιπρόεδρος του Bezos Earth Fund. «Γνωρίζουμε πώς να το κάνουμε αυτό. Απλώς πρέπει να παραμείνουμε αφοσιωμένοι για αρκετό χρόνο ώστε να δούμε το αποτέλεσμα».