Νέα και επικαιροποιημένα προγράμματα κατάρτισης στη ΔΥΠΑ - Ποιους και τι αφορούν

Στο πλαίσιο του ίδιου έργου επικαιροποιήθηκαν και οι οδηγοί σπουδών των Σχολών ΑμεΑ της ΔΥΠΑ, ενώ προστέθηκε και η νέα ειδικότητα «Ανθοδετική».

Ολοκληρώθηκε το έργο «Επικαιροποίηση, ανασχεδιασμός των υφιστάμενων προγραμμάτων μάθησης των ΚΕΚ, ΚΕΚ ΑμεΑ της ΔΥΠΑ και δημιουργία νέων σε ειδικότητες υψηλής ζήτησης», με τα Κέντρα δια βίου μάθησης της ΔΥΠΑ να διαθέτουν πλέον στη διάθεσή τους νέους, ολοκληρωμένους οδηγούς σπουδών που αναβαθμίζουν ουσιαστικά τον τρόπο διδασκαλίας.

Στο πλαίσιο του ίδιου έργου επικαιροποιήθηκαν και οι οδηγοί σπουδών των Σχολών ΑμεΑ της ΔΥΠΑ, ενώ προστέθηκε και η νέα ειδικότητα «Ανθοδετική». Οι νέοι αυτοί οδηγοί σπουδών προέκυψαν κατόπιν εκτεταμένων εκθέσεων έρευνας αγοράς, μελέτης και ανάλυσης αναγκών, αξιοποιώντας τα ευρήματα της «Έκθεσης Αποτύπωσης Απόψεων Κοινωνικών Εταίρων», διασφαλίζοντας την άμεση ανταπόκριση της κατάρτισης στις σύγχρονες παραγωγικές απαιτήσεις.

Παράλληλα, οι νέοι οδηγοί αναμένεται να βελτιώσουν τα μαθησιακά αποτελέσματα των προγραμμάτων καθώς εισάγουν οριζόντιες δεξιότητες απασχολησιμότητας, αξιολόγηση γνώσεων των καταρτιζόμενων, διαφοροποιημένη διδασκαλία και σύγχρονες εκπαιδευτικές τεχνικές που προάγουν και ενισχύουν τη συμπερίληψη. Τα νέα και ανασχεδιασμένα προγράμματα των ΚΔΒΜ καλύπτουν καίριους παραγωγικούς τομείς, όπως:

Τεχνολογία & Πληροφορική Εστίαση, Τουρισμός & Φιλοξενία Αγροτική Παραγωγή & Περιβάλλον Τεχνικά Επαγγέλματα, Κατασκευές & Ενέργεια Υγεία, Ασφάλεια & Πρόνοια Διοίκηση, Οικονομία, Εμπόριο & Logistics Υπηρεσίες Ομορφιάς & Μόδας.

«Μέσα από τον ουσιαστικό ανασχεδιασμό των εκπαιδευτικών της δομών, η ΔΥΠΑ αποδεικνύει στην πράξη τη δέσμευσή της για παροχή ευέλικτων προγραμμάτων αναβάθμισης δεξιοτήτων. Ανταποκρινόμενη άμεσα στις μεταβαλλόμενες ανάγκες της οικονομίας, ενδυναμώνει το εργατικό δυναμικό με σύγχρονες γνώσεις και οριζόντιες δεξιότητες» καταλήγει η ανακοίνωση.