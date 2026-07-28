Ικανοποίησαν οι πωλήσεις της Unilever στο β' τρίμηνο

Καλύτερες του αναμενομένου επιδόσεις στις πωλήσεις της ανακοίνωσε η Unilever, καθώς οι καταναλωτές σε βασικές αγορές, όπως η Ινδία και η Ινδονησία, αύξησαν τις αγορές προϊόντων όπως το σαπούνι Dove και το αποσμητικό Rexona.

Καλύτερες του αναμενομένου επιδόσεις στις πωλήσεις της ανακοίνωσε η Unilever, καθώς οι καταναλωτές σε βασικές αγορές, όπως η Ινδία και η Ινδονησία, αύξησαν τις αγορές προϊόντων όπως το σαπούνι Dove και το αποσμητικό Rexona.

Οι πωλήσεις του ομίλου αυξήθηκαν κατά 5,8% το δεύτερο τρίμηνο, σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας την Τρίτη, ξεπερνώντας αισθητά τις εκτιμήσεις των αναλυτών, που τοποθετούσαν την άνοδο στο 4,1%.

Παράλληλα, η εταιρεία αναβάθμισε τις προβλέψεις της για το σύνολο του έτους, εκτιμώντας πλέον ότι η αύξηση των πωλήσεων θα κινηθεί εντός του στόχου 4%-6%, αντί να διαμορφωθεί στο κατώτερο άκρο του εύρους αυτού, όπως προέβλεπε προηγουμένως.

Επιπλέον, η Unilever αναμένει ήπια βελτίωση του υποκείμενου λειτουργικού περιθωρίου κέρδους σε σχέση με το 20% που κατέγραψε το 2025.

Ο CEO της Unilever, Fernando Fernandez, βρίσκεται ήδη περισσότερο από έναν χρόνο στην υλοποίηση του σχεδίου αναδιάρθρωσης του ομίλου και έχει ολοκληρώσει την απόσχιση του κλάδου παγωτού της εταιρείας.

Παράλληλα, η Unilever βρίσκεται στη διαδικασία πώλησης του υπόλοιπου χαρτοφυλακίου τροφίμων της, το οποίο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τη μαγιονέζα Hellmann’s και τους κύβους ζωμού Knorr, στη McCormick & Co.

Στόχος της στρατηγικής αυτής είναι η μετατροπή της Unilever σε έναν όμιλο που θα επικεντρώνεται αποκλειστικά στους τομείς των προϊόντων προσωπικής και οικιακής φροντίδας.