Πού ποντάρει η Αθηναϊκή Ζυθοποιία μετά το comeback του Αλέξανδρου Δανιηλίδη

Σχεδόν 21 μήνες μετά την προαγωγή του σε managing director της Heineken για την Ελλάδα και ακόμη οκτώ χώρες της Ευρώπης και την αντικατάστασή του από τον Sebastian Sanchez, ο Αλέξανδρος Δανιηλίδης πραγματοποιεί νέο comeback στην Αθηναϊκή Ζυθοποιία.

Σχεδόν 21 μήνες μετά την προαγωγή του σε managing director της Heineken για την Ελλάδα και ακόμη οκτώ χώρες της Ευρώπης και την αντικατάστασή του από τον Sebastian Sanchez, ο Αλέξανδρος Δανιηλίδης πραγματοποιεί νέο comeback στην Αθηναϊκή Ζυθοποιία.

Στη Γενική Συνέλευση της 24ης Ιουλίου εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο για την Αθηναϊκή Ζυθοποιία, στο οποίο ο κ. Δανιηλίδης επανέρχεται με καθήκοντα προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου λήγει στις 24/07/2031, ενώ υπενθυμίζεται ότι η μακρά πορεία του κ. Δανιηλίδη στην Αθηναϊκή Ζυθοποιία και τη Heineken ξεκίνησε πίσω στο 1992.

Προηγήθηκε στα τέλη του περασμένου Ιουνίου η ανακοίνωση αποχώρησης του Sebastian Sanchez από την εταιρεία για προσωπικούς λόγους. Ο Sebastian Sanchez παρέμεινε στο τιμόνι της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας για 15 μήνες.

Το στοίχημα της επόμενης ημέρας

Με τον κ. Δανιηλίδη στο τιμόνι της εταιρείας εκ νέου, η Αθηναϊκή Ζυθοποιία αναζητά «καύσιμο» από τον κλάδο του τουρισμού, αλλά και από την πορεία της κατανάλωσης στο κανάλι HoReCa, καθώς η εγχώρια αγορά μπύρας μπήκε με το… αριστερό στο 2026. Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία, στους πρώτους τέσσερις μήνες του έτους, η αγορά κινήθηκε πτωτικά με χαμηλό μονοψήφιο ποσοστό, με την κατανάλωση να βιώνει συνθήκες πίεσης κι ενώ ο καιρός δεν έδειξε να τονώνει τη ζήτηση.

Μπροστά σε αυτό το περιβάλλον αβεβαιότητας, η Αθηναϊκή Ζυθοποιία εξακολουθεί να ποντάρει στη διεύρυνση του χαρτοφυλακίου της, δίνοντας προτεραιότητα στην ανάπτυξη της ελληνικής αγοράς ζύθου και ενισχύοντας το χαρτοφυλάκιό της με νέα προϊόντα και επενδύσεις στην τεχνολογία. Την ίδια στιγμή, μεγάλο στοίχημα αποτελεί και η αγορά των μη αλκοολούχων ποτών και δη των αναψυκτικών για παρασκευή κοκτέιλ, γνωστών και ως mixers, με τη θυγατρική του ομίλου Heineken να ποντάρει και στην καινοτομία.

Αφουγκραζόμενη τις νέες καταναλωτικές συνήθειες, η εταιρεία έχει εδώ και λίγους μήνες ξεκινήσει την παραγωγή αναψυκτικών που χρησιμοποιούνται ως βάση για την παρασκευή κοκτέιλ. Ο λόγος για τη σειρά ΤΣΙΚΙ - κατά το… κατσίκι το οποίο μάλιστα απεικονίζεται στο κουτί αλουμινίου των νέων προϊόντων.

Με την κίνησή της αυτή η Αθηναϊκή Ζυθοποιία διευρύνει σημαντικά το προϊοντικό της χαρτοφυλάκιο, ποντάροντας σε μια ταχύτατα αναπτυσσομένη κατηγορία, όπως είναι τα mixers και διεκδικώντας περίοπτη θέση τόσο στο κανάλι HORECA, όσο και στα ράφια των σούπερ μάρκετ.

Αιχμή, δε, του δόρατος για την Αθηναϊκή Ζυθοποιία αποτελεί και ο μετασχηματισμός της μεγαλύτερης παραγωγικής της μονάδας στην Ελλάδα και δη στην Πάτρα. Ήδη τα τελευταία δέκα χρόνια έχουν δρομολογηθεί επενδύσεις που ξεπερνούν τα 60 εκατ. ευρώ, με επίκεντρο ένα νέο ηλιοθερμικό πάρκο που αναμένεται να καλύπτει το 25% των αναγκών του εργοστασίου σε θερμική ενέργεια. Οι επενδύσεις των 60 εκατ. ευρώ αφορούν στον εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων, την ανάπτυξη νέων προϊόντων, την ενίσχυση των αποθηκευτικών υποδομών και την υιοθέτηση νέων ενεργειακών τεχνολογιών.

Όπως αποκάλυψε τον περασμένο μήνα στους εκπροσώπους του Τύπου ο διευθυντής του εργοστασίου Θανάσης Γιούλης, η μονάδα αποτελεί το μεγαλύτερο ζυθοποιείο της χώρας, καταλαμβάνοντας έκταση 252 στρεμμάτων και διαθέτοντας παραγωγική δυναμικότητα 3 εκατ. εκατόλιτρων ετησίως. Ο όγκος αυτός αντιστοιχεί σε περίπου 600 εκατ. φιάλες των 500 ml ή σχεδόν 1 δισ. κουτάκια μπίρας ετησίως, ενώ στις εγκαταστάσεις παράγονται 12 διαφορετικά brands και 141 κωδικοί προϊόντων. Το εργοστάσιο διαθέτει πέντε αυτοματοποιημένες γραμμές συσκευασίας, σύγχρονες εγκαταστάσεις βυνοποίησης και ζυθοποίησης, δύο γραμμές ζυθοβρασίας, δύο γραμμές φιλτραρίσματος και 90 δεξαμενές ζύμωσης, ενώ συγκαταλέγεται στα ελάχιστα εργοστάσια του ομίλου Heineken στην Ευρώπη που διαθέτουν δική τους μονάδα βυνοποίησης. Η συγκεκριμένη υποδομή τροφοδοτεί και το πρόγραμμα Συμβολαιακής Καλλιέργειας Κριθαριού της εταιρείας, το οποίο υλοποιείται εδώ και 16 χρόνια με περισσότερους από 2.000 Έλληνες παραγωγούς.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις επενδύσεις βιωσιμότητας. Ήδη λειτουργεί φωτοβολταϊκό πάρκο ισχύος 1 MW που καλύπτει περίπου το 10% των αναγκών της μονάδας σε ηλεκτρική ενέργεια, ενώ βρίσκεται στο τελικό στάδιο υλοποίησης ηλιοθερμικό πάρκο ισχύος 5,75 MW, το πρώτο βιομηχανικής κλίμακας στην Ελλάδα. Με την έναρξη λειτουργίας του, η εταιρεία εκτιμά ότι θα καλύπτει έως και το 25% των αναγκών του εργοστασίου σε θερμική ενέργεια, συμβάλλοντας περαιτέρω στη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και του συνολικού ενεργειακού αποτυπώματος της παραγωγικής διαδικασίας.

Με τζίρο σχεδόν μισό δισ. ευρώ

Με τον κύκλο εργασιών της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας να προσεγγίζει το μισό δισ. ευρώ και την κερδοφορία τα 50 εκατ. ευρώ, η εταιρεία προσβλέπει σε ακόμη καλύτερες μέρες για την αγορά μπύρας.

Όπως προκύπτει από τις τελευταίες δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, το 2024 η Αθηναϊκή Ζυθοποιία εμφάνισε προ φόρων κέρδη ύψους 66,3 εκατ. ευρώ έναντι προ φόρων κερδών 48,4 εκατ. ευρώ το 2023. Τα καθαρά κέρδη μετά φόρων άγγιξαν τα 50 εκατ. ευρώ, διαμορφούμενα σε 49,8 εκατ. ευρώ από 37,5 εκατ. ευρώ στη χρήση 2023. Οι πωλήσεις της θυγατρικής του ομίλου Heineken στην Ελλάδα «σκαρφάλωσαν» κοντά στο μισό δισ. ευρώ, διαμορφούμενες στα 480,61 εκατ. ευρώ έναντι πωλήσεων ύψους 454,78 εκατ. ευρώ στη χρήση 2023.

Όπως άλλωστε δήλωνε πέρυσι ο Sebastian Sanchez, για την περίοδο 2024-2026 η Αθηναϊκή Ζυθοποιία, δρομολογεί επενδύσεις ύψους 65 εκατ. ευρώ. Το 50% των κεφαλαίων του εν λόγω πλάνου αφορούν σε επενδύσεις στην παραγωγική διαδικασία, στα brands της εταιρείας καθώς και στο κανάλι της HORECA, ενώ το άλλο 50% αφορά σε επενδύσεις περιβαλλοντικού χαρακτήρα, οι οποίες κινούνται κατά κύριο λόγο σε δύο άξονες. Στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της εταιρείας, καθώς και στην εξοικονόμηση νερού.