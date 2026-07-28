Ισπανία- πυρκαγιές: Κρίσιμες ώρες για την περιφέρεια της Μαδρίτης, αναμένεται αλλαγή των ανέμων

Οι επόμενες ώρες «είναι δύσκολες» καθώς αναμένεται «αύξηση της θερμοκρασίας», προειδοποίησε ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ.

Οι πυροσβέστες στην Ισπανία προσπαθούν σήμερα να θέσουν υπό έλεγχο τις τεράστιες πυρκαγιές που μαίνονται κοντά στη Μαδρίτη, λίγες ώρες προτού οι άνεμοι στραφούν σε νότιοι κινδυνεύοντας να τροφοδοτήσουν περαιτέρω τις φωτιές.

Η κατεύθυνση του ανέμου αναμένεται να αλλάξει σήμερα το μεσημέρι και για τον λόγο αυτόν οι πυροσβέστες «θα προσπαθήσουν να περιορίσουν την προέλαση της πυρκαγιάς (…) εκμεταλλευόμενοι το περιθώριο ως τις 12 το μεσημέρι», δήλωσε ο Φραν Μαρτίν Αγκίρε εκπρόσωπος της ισπανικής κυβέρνησης στην περιφέρεια της Μαδρίτης.

Η σημερινή ημέρα, όπως και η χθεσινή, θα είναι «απολύτως καθοριστικής σημασίας», τόνισε από την πλευρά του ο υπουργός Εσωτερικών της Ισπανίας Φερνάντο Γκράντε- Μαρλάσκα, σημειώνοντας ότι ελπίζει «η πυρκαγιά να τεθεί υπό έλεγχο», ενώ έκανε λόγο για «πραγματικά δυσμενείς μετεωρολογικές προβλέψεις» από αύριο Τετάρτη.

Το μέτωπο της «Δυτικής Σιέρα», στην περιφέρεια της Μαδρίτης, βρίσκεται πολύ κοντά και κινδυνεύει να ενωθεί με τη φωτιά της Άβιλα, στη γειτονική περιφέρεια της Καστίλης-Λεόν, «τη μεγαλύτερη» δασική πυρκαγιά στην πρόσφατη ιστορία της Ισπανίας, σύμφωνα με την κυβέρνηση.

Μόνο αυτές οι δύο φωτιές έχουν κάψει 750.000 στρέμματα γης μέσα σε λίγες ημέρες. Οι επόμενες ώρες «είναι δύσκολες» καθώς αναμένεται «αύξηση της θερμοκρασίας», προειδοποίησε ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ χθες Δευτέρα, κατά την επίσκεψή του σε κέντρο συντονισμού στην περιφέρεια της Βαλένθια.

Αν και «η προέλαση της πυρκαγιάς» περιορίστηκε στη διάρκεια της νύκτας της Κυριακής προς Δευτέρα, ακόμη «δεν έχει τεθεί υπό έλεγχο», υπογράμμισε η νομαρχία της περιφέρειας της Μαδρίτης, σύμφωνα με την οποία «τρία μέτωπα» παραμένουν ενεργά.

Ωστόσο, υπάρχουν ορισμένα μικρά σημάδια βελτίωσης: ορισμένοι από τους ανθρώπους που αναγκάστηκαν να φύγουν από τις εστίες τους λόγω της πυρκαγιάς αρχίζουν να επιστρέφουν στα σπίτια τους.

Σε μια ομιλία αφιερωμένη στα «κλιματικά καταφύγια» που αποσκοπούν στην προστασία του πληθυσμού κατά τη διάρκεια του καύσωνα, ο Σάντσεθ εκτίμησε ότι αυτές οι πρωτοφανείς σε έκταση πυρκαγιές είναι «η πιο οδυνηρή έκφραση μιας κλιματικής έκτακτης ανάγκης». «Πλέον δεν αποτελούν εξαίρεση, αλλά τον κανόνα», υπογράμμισε δηλώνοντας ότι «περισσότερα από 1.700.000 στρέμματα» έχουν γίνει στάχτη στην Ισπανία από την αρχή του έτους.

Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι επηρεάζονται άμεσα από τις πυρκαγιές κοντά στη Βαλένθια, όπου ένας άνθρωπος έχει χάσει τη ζωή του και περισσότερα από 70.000 στρέμματα έχουν ήδη καεί, σύμφωνα με τις αρχές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ