Μεικτά πρόσημα στη Wall Street

Ο κλάδος των ημιαγωγών σημειώνει άνοδο, με το VanEck Semiconductor ETF (SMH) να ενισχύεται πάνω από 2%, ενώ η Micron Technology κινείται με κέρδη περίπου 5%.

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Με μεικτά πρόσημα κινούνται οι δείκτες στη Wall Street με τον Dow να γυρίζει σε αρνητικό έδαφος μετά τους βομβαρδισμούς των ΗΠΑ στο Ιράν για ένατη μέρα. Παράλληλα, οι επενδυτές παρακολουθούν τις εξελίξεις ελπίζοντας σε μία διπλωματική επίλυση της σύγκρουσης.

Ειδικότερα, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones υποχωρεί 0,44% στις 51.917 μονάδες, ενώ ο διευρυμένος S&P 500 σημειώνει άνοδο 0,7% στις 7.509 μονάδες. Ο τεχνολογικός Nasdaq προσθέτει 0,92% στις 25.753 μονάδες.

Ο κλάδος των ημιαγωγών σημειώνει άνοδο, ανακάμπτοντας από τις απώλειες της περασμένης εβδομάδες, με το VanEck Semiconductor ETF (SMH) να ενισχύεται πάνω από 2%, ενώ η μετοχή της Micron Technology κινείται με κέρδη περίπου 5%. Στο ίδιο μήκος κύματος, η Astera Labs σκαρφαλώνει 5%, η Teradyne βρίσκεται στο +6%, ενώ η Advanced Micro Devices (AMD) καταγράφει κέρδη 4%.

Οι ΗΠΑ πραγματοποίησαν για ένατη συνεχόμενη ημέρα αεροπορικές επιθέσεις στο Ιράν. Ωστόσο, ο εκπρόσωπος του ιρανικού ΥΠΕΞ Εσμαΐλ Μπαγαΐ δήλωσε πως οι διπλωματικές προσπάθειες με τις ΗΠΑ συνεχίζονται, προσθέτοντας πως οι διαμεσολαβητές εξακολουθούν να ανταλλάσσουν μηνύματα με το Ιράν. Στη συνέχεια, ιρανός αξιωματούχος δήλωσε στο Reuters, πως οι διαμεσολαβήτριες χώρες Πακιστάν και Κατάρ διαβίβασαν στο Ιράν πρόταση για την αποκλιμάκωση του πολέμου με τις ΗΠΑ, η οποία προβλέπει 10ήμερη κατάπαυση του πυρός, προκειμένου να αναζητηθούν τρόποι αναβίωσης της προσωρινής συμφωνίας που είχε επιτευχθεί τον περασμένο μήνα.

«Οι επενδυτές εξακολουθούν να πιστεύουν ότι ο Τραμπ δεν είναι πρόθυμος να προχωρήσει σε ουσιαστική κλιμάκωση της στρατιωτικής παρουσίας των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή και, αν αυτό ισχύει, τότε κάποια μορφή διπλωματικής λύσης είναι αναπόφευκτη», ανέφερε ο Άνταμ Κρισαφούλι της Vital Knowledge.