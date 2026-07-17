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Συνάντηση Γεραπετρίτη-Λε Χοάι Τρουνγκ: Στο επίκεντρο οικονομία, ναυτιλία και συντονισμός στον ΟΗΕ

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Συνάντηση Γεραπετρίτη-Λε Χοάι Τρουνγκ: Στο επίκεντρο οικονομία, ναυτιλία και συντονισμός στον ΟΗΕ
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Την περαιτέρω ενίσχυση των διμερών σχέσεων Ελλάδας και Βιετνάμ συζήτησαν ο Γιώργος Γεραπετρίτης και ο ομόλογός του του Βιετνάμ κατά τη σημερινή τους συνάντηση.

Την περαιτέρω ενίσχυση των διμερών σχέσεων Ελλάδας και Βιετνάμ συζήτησαν ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης και ο ομόλογός του του Βιετνάμ, Λε Χοάι Τρουνγκ, κατά τη σημερινή τους συνάντηση.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Εξωτερικών, οι συνομιλίες επικεντρώθηκαν στη διεύρυνση της οικονομικής και εμπορικής συνεργασίας, με ιδιαίτερη έμφαση στους τομείς της ναυτιλίας, του τουρισμού, των μεταφορών, της ενεργειακής ασφάλειας και των ανταλλαγών μεταξύ των πολιτών των δύο χωρών.

Οι δύο υπουργοί επαναβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους στο Διεθνές Δίκαιο και στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS), ενώ υπογράμμισαν τη σημασία της διαφύλαξης της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας, της θαλάσσιας ασφάλειας και της προστασίας των ναυτικών.

Παράλληλα, συμφώνησαν να ενισχύσουν τον συντονισμό τους στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την αντιμετώπιση περιφερειακών και διεθνών προκλήσεων, ενόψει και της ανάληψης από την Ελλάδα της Προεδρίας του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ τον προσεχή Οκτώβριο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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tags:
Γιώργος Γεραπετρίτης
Βιετνάμ
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