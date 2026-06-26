Τρίτη εβδομάδα απωλειών για το πετρέλαιο

Το Brent υποχώρησε 3,77% στα 72,68 δολάρια το βαρέλι, ενώ το West Texas Intermediate κατρακύλησε 3,57% στα 69,35 δολάρια το βαρέλι.

Οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν πτώση κατά περίπου 3% την Παρασκευή, σηματοδοτώντας τρίτη εβδομάδα απωλειών, καθώς όλο και περισσότερα πετρελαιοφόρα αποχώρησαν από τα Στενά του Ορμούζ, με αποτέλεσμα να μετριαστούν οι ανησυχίες για την προσφορά, παρά το γεγονός ότι ένα φορτηγό πλοίο δέχτηκε επίθεση κοντά στο Ομάν την Πέμπτη.

Ο δείκτης αναφοράς Brent κατευθυνόταν προς εβδομαδιαία πτώση περίπου 9,7%, ενώ το WTI διαπραγματευόταν περίπου 8,8% χαμηλότερα από το κλείσιμο της περασμένης Πέμπτης, πριν το κλείσιμο της αγοράς λόγω της αργίας της περασμένης Παρασκευής.

Ωστόσο σήμερα, τα διεθνή συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης αργού πετρελαίου Brent, παράδοσης Αυγούστου υποχώρησαν 3,77% στα 72,68 δολάρια ανά βαρέλι. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αμερικανικού πετρελαίου West Texas Intermediate, επίσης παράδοσης Αυγούστου, κατρακύλησαν 3,57% στα 69,35 δολάρια ανά βαρέλι.

Ο Ντόναλντ Τραμπ απηύθυνε σήμερα προειδοποίησε ότι οι ΗΠΑ θα επιβάλουν άμεσα δασμούς 100% σε όλες τις εισαγωγές από ευρωπαϊκές χώρες που θα προχωρήσουν στην επιβολή ψηφιακού φόρου σε αμερικανικές εταιρείες, ξεκαθαρίζοντας ότι το μέτρο θα υπερισχύει κάθε υφιστάμενης ή μελλοντικής εμπορικής συμφωνίας.

Ο αμερικανός πρόεδρος έκανε επίσης λόγο για παραβίαση της συμφωνίας εκεχειρίας από το Ιράν, υποστηρίζοντας πως η Τεχεράνη εξαπέλυσε τουλάχιστον τέσσερα drones εναντίον πλοίων που διέπλεαν στα Στενά του Ορμούζ. Σύμφωνα με τον Τραμπ, ένα από τα drones έπληξε το κατάστρωμα φορτηγού πλοίου, ενώ οι αμερικανικές δυνάμεις κατέρριψαν τα υπόλοιπα τρία.

Παράλληλα, ο ΥΠΕΞ των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, ανακοίνωσε την επίτευξη συμφωνίας-πλαισίου μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, έπειτα από τις συνομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Ουάσινγκτον. Η συμφωνία αναμένεται να αποτελέσει το πλαίσιο για την παύση των εχθροπραξιών και τη σταδιακή αλλαγή του καθεστώτος ασφαλείας στα σύνορα των δύο χωρών. Προβλέπει μερική αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων από τη λιβανέζικη επικράτεια, κάτι που αποτελεί τη χρυσή τομή, καθώς ο Λίβανος ήθελε πλήρη αποχώρηση του IDF, ενώ από την πλευρά του Τελ Αβίβ το βασικό επιχείρημα ήταν πως για να υπάρξει πλήρη αποχώρηση θα πρέπει να προηγηθεί πλήρης αφοπλισμός της Χεζμπολά.

Τούτων λεχθέντων, ο OPEC αντιμετωπίζει την πιθανότητα μίας ακόμα αποχώρησης από τον δεύτερο μεγαλύτερο παραγωγό του, μετά την αποχώρηση των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων τον Μάιο. Το Ιράκ λοιπόν πιέζει, ζητώντας υψηλότερη ποσόστωση παραγωγής από το καρτέλ και δήλωσε στον οργανισμό ότι θα μπορούσε να αποχωρήσει εάν δεν ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις.