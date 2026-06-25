Ράλι τιμών σε MacBook και iPad από Apple - Tα νέα ποσά

«Γνωρίζουμε ότι αυτά δεν είναι ευπρόσδεκτα νέα και εργαζόμαστε ακούραστα για να βρούμε λύσεις», συμπλήρωσε η εταιρεία.

Aυξήσεις τιμών στα MacBook και iPad ανακοίνωσε η Apple, στην πρώτη επίσημη κίνησή της για να μετακυλήσει το υψηλότερο κόστος για τσιπ μνήμης και μονάδες αποθήκευσης στους καταναλωτές, αφού ο Διευθύνων Σύμβουλος, Τιμ Κουκ διεμήνυσε ότι οι αυξήσεις είναι αναπόφευκτες. Ακολουθούν οι τελευταίες αυξήσεις τιμών από την Apple, σύμφωνα με το CBNC:

Το MacBook Neo entry από τα 599 δολάρια αυξάνεται στα 699 δολάρια

Το MacBook Air 512GB από τα 1.099 δολάρια αυξάνεται στα 1.299 δολάρια

Το MacBook Pro 1T από τα 1.699 δολάρια αυξάνεται στα 1.999 δολάρια

Το iPad Air 128GB από τα 599 δολάρια αυξάνεται στα 749 δολάρια

Το iPad Pro Wifi 256GB από τα 999 δολάρια αυξάνεται στα 1.199 δολάρια

«Η βιομηχανία ηλεκτρονικών ειδών ευρείας κατανάλωσης αντιμετωπίζει μια άνευ προηγουμένου πρόκληση», ανέφερε η εταιρεία σε ανακοίνωσή της. «Η ταχεία επέκταση των κέντρων δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης έχει δημιουργήσει μια εξαιρετική αύξηση της ζήτησης για μνήμη και αποθήκευση. Δεν έχουμε ξαναδεί ποτέ τόσο μεγάλη και τόσο γρήγορη αύξηση της τιμής των εξαρτημάτων» πρόσθεσε.

Η Apple υπογράμμισε ότι έχει «φτάσει σε ένα σημείο όπου πρέπει να αρχίσουμε να αυξάνουμε τις τιμές σε μια σειρά προϊόντων», αφήνοντας την πόρτα ανοιχτή για περισσότερες αυξήσεις στο μέλλον. «Γνωρίζουμε ότι αυτά δεν είναι ευπρόσδεκτα νέα και εργαζόμαστε ακούραστα για να βρούμε λύσεις», συμπλήρωσε. Ο CEO της, Τιμ Κουκ επεσήμανε ότι η Apple δεν μπορεί πλέον να προστατεύσει πλήρως τους πελάτες από την αύξηση του κόστους των εξαρτημάτων που συνδέεται με την άνθηση της ΑΙ.

«Αυτή είναι μια πλημμύρα που δεν έχουμε ξαναδεί εδώ και 100 έτη» σχολιάσει μιλώντας στην Wall Street. «Δεν έχω ξαναδεί κάτι παρόμοιο σε καμία περιοχή εδώ και πάνω από 40 χρόνια» εξήγησε. Οι τιμές για προϊόντα μνήμης και αποθήκευσης έχουν τετραπλασιαστεί τα τελευταία τρία τρίμηνα, σύμφωνα με την Counterpoint Research, καθώς οι προμηθευτές κατευθύνουν περισσότερη παραγωγή προς υλικά που χρησιμοποιούνται σε διακομιστές τεχνητής νοημοσύνης.