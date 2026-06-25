Ανελκυστήρες: Αντίστροφη μέτρηση για τις δηλώσεις στο μητρώο - Τι πρέπει να κάνουν οι πολίτες έως τις 30 Ιουνίου

Η προθεσμία για την απογραφή των ανελκυστήρων στο Εθνικό Μητρώο λήγει οριστικά στις 30 Ιουνίου, χωρίς δυνατότητα νέας παράτασης σύμφωνα με το υπουργείο Ανάπτυξης. Όσοι δεν ολοκληρώσουν τη διαδικασία κινδυνεύουν με πρόστιμα, ενώ οι μη απογεγραμμένοι ανελκυστήρες δεν θα μπορούν να συντηρούνται νόμιμα.

Λίγες ημέρες απομένουν για την ολοκλήρωση της απογραφής των ανελκυστήρων στο Μητρώο Απογραφής Ανελκυστήρων, με το Υπουργείο Ανάπτυξης να ξεκαθαρίζει ότι η προθεσμία λήγει οριστικά στις 30 Ιουνίου 2026 και ότι δεν πρόκειται να δοθεί νέα παράταση. Η υποχρέωση αφορά όλους τους ανελκυστήρες της χώρας, ανεξαρτήτως χρήσης ή προηγούμενης πιστοποίησης, ενώ για όσους παραμείνουν εκτός μητρώου προβλέπονται διοικητικά πρόστιμα.

Η προθεσμία φαίνεται ότι αυτή τη φορά είναι αμετάκλητη. Το θέμα συζητήθηκε και πριν από λίγες ημέρες σε συνάντηση εργασίας με τη συμμετοχή της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας, της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, εκπροσώπων του κλάδου των συντηρητών και εγκαταστατών ανελκυστήρων, καθώς και της ΠΟΜΙΔΑ. Αν και η αγορά είχε ζητήσει στο παρελθόν περισσότερο χρόνο για την ολοκλήρωση της διαδικασίας και είχε δοθεί ήδη μία παράταση, το υπουργείο φέρεται να έχει ξεκαθαρίσει ότι η δυνατότητα αυτή έχει εξαντληθεί από το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο και η προθεσμία της 30ής Ιουνίου είναι καταληκτική.

Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, μέχρι πριν από λίγες ημέρες είχαν απογραφεί 286.324 ανελκυστήρες, έναντι 263.087 που είχαν καταγραφεί στα τέλη Νοεμβρίου του 2025. Με βάση τις εκτιμήσεις της ΕΛΣΤΑΤ, οι εγκατεστημένοι ανελκυστήρες στη χώρα ανέρχονται σε περίπου 310.000, γεγονός που σημαίνει ότι η διαδικασία βρίσκεται πλέον στο τελικό της στάδιο.

Πώς γίνεται η απογραφή και τι στοιχεία ζητούνται

Η απογραφή αφορά ανελκυστήρες σε πολυκατοικίες, κτίρια γραφείων, ξενοδοχεία, επαγγελματικά κτίρια και μικτές εγκαταστάσεις, ακόμη και αν έχουν ήδη πιστοποιηθεί ή είχαν καταχωριστεί σε παλαιότερα μητρώα.

Η διαδικασία πραγματοποιείται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Μητρώου Απογραφής Ανελκυστήρων με τη χρήση κωδικών gov.gr/Taxisnet και, σύμφωνα με το υπουργείο, ολοκληρώνεται μέσα σε λίγα λεπτά. Η υποβολή μπορεί να γίνει από ιδιοκτήτη ή διαχειριστή πολυκατοικίας, από οποιονδήποτε κάτοικο μονοκατοικίας, από τον υπεύθυνο λειτουργίας δημόσιου ή επαγγελματικού κτιρίου, αλλά και από τον συντηρητή ή εγκαταστάτη του ανελκυστήρα.

Κατά την απογραφή ζητούνται βασικά στοιχεία που θεωρούνται ήδη γνωστά στους υπόχρεους. Συγκεκριμένα, δηλώνονται η διεύθυνση και η τοποθεσία εγκατάστασης του ανελκυστήρα, ο αριθμός των ανελκυστήρων του κτιρίου, το έτος εγκατάστασης, ο αριθμός των στάσεων, η ύπαρξη ή μη σήμανσης CE, στοιχεία σχετικά με ενεργή ή παλαιότερη πιστοποίηση και ο χρόνος έκδοσής της, καθώς και τα στοιχεία του ιδιοκτήτη, διαχειριστή, συντηρητή ή εγκαταστάτη.

Πρόστιμα και συνέπειες για όσους δεν δηλώσουν τον ανελκυστήρα

Για τη μη απογραφή προβλέπονται πρόστιμα 1.000 ευρώ για κτίρια κατοικίας, 2.500 ευρώ για κτίρια επαγγελματικής ή μικτής χρήσης και 5.000 ευρώ για εγκαταστάσεις που είναι προσβάσιμες στο ευρύ κοινό.

Παράλληλα, μετά τη λήξη της προθεσμίας, ο αριθμός απογραφής θα αποτελεί βασικό στοιχείο ταυτοποίησης κάθε ανελκυστήρα. Όπως έχει επισημάνει η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας, οι συντηρητές και οι εγκαταστάτες θα είναι υποχρεωμένοι να τον αναγράφουν στα παραστατικά συντήρησης. Αυτό σημαίνει ότι ανελκυστήρες που δεν θα έχουν απογραφεί δεν θα μπορούν να συντηρούνται νόμιμα, ενώ η συνέχιση της λειτουργίας τους χωρίς νόμιμη συντήρηση δεν θα επιτρέπεται.

Επόμενο βήμα: Οι πιστοποιήσεις

Το επόμενο βήμα και εφόσον κλείσει η πλατφόρμα στο τέλος Ιουνίου είναι η δρομολόγηση των διαδικασιών για την πιστοποίηση των ανελκυστήρων, μια υποχρέωση την οποία θα πρέπει να εκπληρώσουν σταδιακά οι πολίτες προκειμένου να αποφύγουν πρόστιμα αλλά και πιθανά ατυχήματα από βλάβες και ελλείψεις στους μηχανισμούς και τον εξοπλισμό.

Η πιστοποίηση αποτελεί μια βεβαίωση ότι ο ανελκυστήρας πληροί συγκεκριμένες προϋποθέσεις λειτουργίας και ασφαλείας. Διενεργείται από αρμόδιο επίσημο φορέα (υπάρχουν 17 στην Ελλάδα) και προκειμένου να ολοκληρωθεί με επιτυχία, θα πρέπει να διενεργηθεί ένας αρχικός έλεγχος και να εντοπιστούν τυχόν ελλείψεις και αστοχίες. Στη συνέχεια συντάσσεται μία τεχνική έκθεση από τον φορέα στην οποία συμπεριλαμβάνονται λεπτομερώς οι εργασίες που απαιτούνται (αν απαιτούνται) για να καταστεί δυνατή η πιστοποίηση του ασανσέρ. Κατόπιν, οι ιδιοκτήτες του κτιρίου αναζητούν προσφορές για τις εν λόγω εργασίες αναβάθμισης (ή και για επιπλέον παρεμβάσεις πέραν των απολύτως απαραίτητων σε περίπτωση που το επιθυμούν), επιλέγουν συνεργείο, ολοκληρώνουν τις εργασίες και καλούν εκ νέου τον φορέα για να κάνει τελικά την πιστοποίηση.

Η αναβάθμιση και η πιστοποίηση του ανελκυστήρα συνεπάγονται ένα επιπλέον κόστος, το οποίο δεν επιβαρύνει τους ενοικιαστές αλλά τους ιδιοκτήτες. Οι ενοικιαστές επιβαρύνονται μόνο με τα έξοδα της τακτικής (μηνιαία ή ανά τακτά συμφωνημένα χρονικά διαστήματα) συντήρησης του ανελκυστήρα και με τα έξοδα για αναλώσιμα σε περίπτωση βλάβης (μπαταρίες, τροχαλίες κλπ), μια διαδικασία η οποία δεν έχει σχέση με την πιστοποίηση. Για παράδειγμα, εάν κατά τη συντήρηση, ένα εξάρτημα του ασανσέρ χαλάσει λόγω της τακτικής χρήσης (π.χ ένα κουμπί), αυτό επιβαρύνει συνολικά ιδιοκτήτες και ενοικιαστές. Εάν όμως απαιτείται αλλαγή της πόρτας ή του πίνακα, αυτό επιβαρύνει τους ιδιοκτήτες καθώς πρόκειται για ένα είδος επένδυσης, η οποία δεν μπορεί να επιμεριστεί στους ενοικιαστές οι οποίοι προβλέπεται να διαμείνουν στο κτίριο για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα το οποίο λήγει τυπικά με τη λήξη του συμβολαίου τους.

Τα έξοδα για τους ανελκυστήρες και πώς καταμερίζονται

Το κόστος της πιστοποίησης το οποίο κυμαίνεται χοντρικά μεταξύ 180 και 300 ευρώ και πληρώνεται στον φορέα πιστοποίησης το επιβαρύνονται οι ιδιοκτήτες του κτιρίου όπως συμβαίνει και με το κόστος της αναβάθμισης του ανελκυστήρα, δηλαδή των εργασιών που υποδεικνύονται προκειμένου να ληφθεί η πιστοποίηση. Η αναβάθμιση μπορεί να ξεκινάει αδρομερώς από 700 ευρώ και να ξεπεράσει τις 5.000 ανάλογα με την παλαιότητα του ασανσέρ και τις ανάγκες που καταγράφονται. Ο επιμερισμός του κόστους γίνεται βάσει καταστατικού ή, σε περίπτωση που δεν υπάρχει, ύστερα από συνεννόηση μεταξύ των συνιδιοκτητών λαμβάνοντας πάντα υπ’ όψιν τα εκατοστά της κάθε ιδιοκτησίας. Όσον αφορά στην τακτική συντήρηση του ανελκυστήρα, η οποία αποτελεί πάγιο έξοδο (συνήθως σε μηνιαία βάση), το κόστος της επιβαρύνει τόσο τους ιδιοκτήτες όσο και τους ενοικιαστές, κάτι που ισχύει και για τις επισκευές/αναλώσιμα σε περίπτωση βλάβης. Τέλος, θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι η υποβολή των δηλώσεων στο Μητρώο Απογραφής Ανελκυστήρων δεν έχει κάποιο κόστος.

