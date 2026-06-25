IBM: Κατασκεύασε το μικρότερο τσιπ στον κόσμο

Την επαναστατική τεχνολογία ικανή να παράγει τσιπ μικρότερα από ένα νανόμετρο, παρουσίασε σήμερα η IBM, «μία μεγάλη ανακάλυψη» στον κλάδο των ημιαγωγών όπως την χαρακτηρίζει η ίδια.

Την επαναστατική τεχνολογία ικανή να παράγει τσιπ μικρότερα από ένα νανόμετρο, παρουσίασε σήμερα η IBM, «μία μεγάλη ανακάλυψη» στον κλάδο των ημιαγωγών όπως την χαρακτηρίζει η ίδια, την ώρα που οι εταιρείες τεχνολογίας αγωνίζονται να κατασκευάσουν ημιαγωγούς που μπορούν να χειριστούν ολοένα και πιο απαιτητικά όγκους εργασίας τεχνητής νοημοσύνης.

Ειδικότερα, η IBM λανσάρει την πρώτη στον κόσμο τεχνολογία τσιπ κάτω του 1 νανόμετρο (sub-1nm), συγκεκριμένα 0,7 νανόμετρα όπου αντί για επίπεδη διάταξη, χρησιμοποιεί την πρωτοποριακή αρχιτεκτονική "nanostack", επιτρέποντας την ενσωμάτωση περίπου 100 δισεκατομμυρίων τρανζίστορ σε μέγεθος νυχιού, σχεδόν διπλάσια από την πυκνότητα του τσιπ κόμβου 2 nm της IBM, που έφερε επανάσταση στη βιομηχανία όταν αποκαλύφθηκε το 2021.

Η νέα τεχνολογία προσφέρει έως και 50% υψηλότερη απόδοση ή 70% μεγαλύτερη ενεργειακή απόδοση.

Στον απόηχο της είδησης, η μετοχή ενισχύεται προσυνεδριακά περισσότερο από 3%.

«Έχουμε εισέλθει σε έναν τομέα στην κατασκευή ημιαγωγών [που] λειτουργεί μεταξύ μαγείας και φυσικής», δήλωσε ο Huiming Bu, Αντιπρόεδρος της IBM Semiconductors Global R&D στην IBM Research νωρίτερα αυτή την εβδομάδα.

Η νέα τεχνολογία τσιπ, ενισχύει τη θέση της IBM στον ανταγωνισμό απέναντι στους κατασκευαστές τσιπ TSMC και Intel.

«Με τη νέα μας αρχιτεκτονική nanostack, δεν κατασκευάζουμε απλώς μικρότερα τρανζίστορ, αλλά επανεφευρίσκουμε τον τρόπο με τον οποίο κατασκευάζονται τα τσιπ για να παρέχουν δραματικά περισσότερη ισχύ και ενεργειακή απόδοση», δήλωσε ο Jay Gambetta, διευθυντής έρευνας της IBM.