Χρυσοχοΐδης από Φλώρινα: Σχέδιο για έργο ηλεκτρονικής επιτήρησης σε όλη τη βόρεια συνοριογραμμή

Τον σχεδιασμό ενός μεγάλου έργου ηλεκτρονικής επιτήρησης των συνόρων που θα καλύπτει το σύνολο της βόρειας συνοριογραμμής, ανακοίνωσε από τη Φλώρινα ο Χρυσοχοΐδης.

Τον σχεδιασμό ενός μεγάλου έργου ηλεκτρονικής επιτήρησης των συνόρων που θα καλύπτει το σύνολο της βόρειας συνοριογραμμής της χώρας, ανακοίνωσε από τη Φλώρινα, την οποία επισκέφθηκε, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.

Όπως ανέφερε, το νέο σχέδιο προβλέπει την επέκταση των συστημάτων ηλεκτρονικής επιτήρησης από την Ηγουμενίτσα και τη Σαγιάδα της Θεσπρωτίας έως τον Έβρο, καλύπτοντας τη Θράκη, την Ανατολική, Κεντρική και Δυτική Μακεδονία. Σύμφωνα με τον Υπουργό, η πρωτοβουλία εντάσσεται στο πλαίσιο της προσπάθειας που καταβάλλεται τα τελευταία χρόνια «να βελτιώσουμε συνολικά το κλίμα της ασφάλειας στη χώρα, να αισθάνονται οι πολίτες και τα παιδιά τους ασφαλείς, να μπορούν να κυκλοφορούν στην πόλη τους, στη γειτονιά τους με ασφάλεια».

Σημείωσε, δε, πως αυτό είναι η επιτυχία, το μεγάλο αγαθό που είναι η ασφάλεια της πόλης και η ασφάλεια της χώρας, καθώς η Αστυνομία εποπτεύει, ελέγχει και προστατεύει τα σύνορα της χώρας.

Στη διάρκεια υπηρεσιακής σύσκεψης, στην οποία συμμετείχαν ο Γενικός Συντονιστής Αστυνομίας Βόρειας Ελλάδας, Υποστράτηγος Γεώργιος Παπαδόπουλος, ο Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής Δυτικής Μακεδονίας, Ταξίαρχος Νικόλαος Έξαρχος, Ανώτεροι Αξιωματικοί και Στελέχη Υπηρεσιών της ΓΕ.Π.Α.Δ. Δυτικής Μακεδονίας, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη τούς συνεχάρη για τη σημαντική δουλειά που έχουν κάνει με πολύ θετικά αποτελέσματα, καθώς η περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας, όπως είπε, είναι από τις ασφαλέστερες περιοχές της χώρας.

Επιπλέον, αναφέρθηκε σε ζητήματα οδικής ασφάλειας, επισημαίνοντας πως στην περιοχή γίνεται πολύ σπουδαία δουλειά για τη μείωση των τροχαίων και την προστασία της ανθρώπινης ζωής, ενώ ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο σημαντικό έργο που γίνεται στον τομέα της Κοινωνικής Αστυνόμευσης, που επίσης αποτελεί βασική προτεραιότητα.

Όπως επισήμανε, τα τέσσερα Γραφεία Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας στις αντίστοιχες Αστυνομικές Διευθύνσεις της ΓΕ.Π.Α.Δ, διαχειρίζονται εκατοντάδες υποθέσεις, σώζοντας ζωές και προστατεύοντας θύματα, ενώ μεγάλη είναι η συμβολή των Γραφείων για την προστασία των Ανηλίκων και την διαχείριση περιστατικών ανήλικης παραβατικότητας.

«Βρίσκομαι εδώ στη Φλώρινα για να επαναβεβαιώσω τη θέλησή μας, την απόφασή μας ότι η ασφάλεια των πολιτών, η ασφάλεια των πόλεων είναι προτεραιότητά μας και θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε να γίνουμε ακόμη αποτελεσματικότεροι, ώστε να αισθάνονται οι πολίτες ακόμη πιο ασφαλείς από ό,τι είναι σήμερα. Είμαστε διαρκώς σε επαγρύπνηση, σε κινητοποίηση και έχουμε διαρκή παρουσία», κατέληξε ο κ. Χρυσοχοΐδης.

Στη συνέχεια, ο υπουργός είχε συνάντηση με τον αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας, Αθανάσιο Τάσκα, ενώ η επίσκεψή του στην περιοχή έκλεισε με τη συνάντησή του με τον δήμαρχο Φλώρινας, Βασίλειο Γιαννάκη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ