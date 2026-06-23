«Πράσινο φως» στο ψηφιακό ευρώ από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Η Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων της ΕΕ ενέκρινε το πρότζεκτ με 43 ψήφους υπέρ, 14 κατά και 1 αποχή.

Το νομοθετικό πλαίσιο για το ψηφιακό ευρώ, ένα έργο που στοχεύει στη μείωση της εξάρτησης από ξένες πλατφόρμες πληρωμών ενέκρινε την Τρίτη, η Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων με 43 ψήφους υπέρ, 14 κατά και 1 αποχή.

Το ψηφιακό ευρώ θα είναι μια νέα, ηλεκτρονική μορφή χρήματος που θα εκδίδεται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) και θα λειτουργεί τόσο ηλεκτρονικά όσο και εκτός σύνδεσης. Οι ηλεκτρονικές πληρωμές θα διεκπεραιώνονται μέσω ενός συστήματος που βασίζεται σε λογαριασμό, ενώ οι εκτός σύνδεσης πληρωμές θα λειτουργούν απευθείας μέσω τοπικών συσκευών αποθήκευσης. Η λειτουργικότητα εκτός σύνδεσης θα ισοδυναμεί με τη χρήση φυσικών μετρητών, καθώς η απώλεια της συσκευής θα σήμαινε την απώλεια των εκτός σύνδεσης χρημάτων χωρίς δυνατότητα επιστροφής χρημάτων.

Οι αρχές της προστασίας της ιδιωτικής ζωής εκ σχεδιασμού και της προστασίας της ιδιωτικής ζωής εξ ορισμού θα ενσωματωθούν στο ψηφιακό ευρώ. Τεχνολογίες αιχμής θα επιτρέπουν την επαλήθευση των συναλλαγών χωρίς την έκθεση προσωπικών δεδομένων, τα οποία θα υποβάλλονται σε επεξεργασία μόνο στο βαθμό που είναι απολύτως απαραίτητο για τη λειτουργία του συστήματος. Η ΕΚΤ δεν θα έχει πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα ταυτοποίησης.

Όλοι οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών (PSP), συμπεριλαμβανομένων των τραπεζών, των παρόχων ηλεκτρονικού χρήματος, των ταχυδρομείων και των ρυθμιζόμενων παρόχων κρυπτονομισμάτων, θα μπορούν να διανείμουν το ψηφιακό ευρώ σε ολόκληρη την ΕΕ. Οι περισσότερες επιχειρήσεις θα υποχρεούνται να το αποδέχονται. Εξαιρέσεις θα ισχύουν για τους αυτοαπασχολούμενους και τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που δεν δέχονται άλλες ψηφιακές πληρωμές.

Τέλη και χρεώσεις

Οι βασικές υπηρεσίες, όπως το άνοιγμα λογαριασμού, η κατοχή και διαχείριση κεφαλαίων και η απόκτηση τουλάχιστον ενός μέσου πληρωμής, θα είναι δωρεάν. Οι PSP θα μπορούν να χρεώνουν για επιπλέον υπηρεσίες, με εξαίρεση τις κυρώσεις αδράνειας συντήρησης λογαριασμού ή την ομαδοποίηση υπηρεσιών. Οι χρεώσεις για τους merchants και τους inter-providers θα περιορίζονται, ενώ οι πληρωμές εκτός σύνδεσης θα είναι εντελώς δωρεάν.

Χρηματοπιστωτική σταθερότητα και όρια κατοχής

Για την προστασία του χρηματοπιστωτικού συστήματος, θα υπάρχει ένα ανώτατο όριο στο πόσα ψηφιακά ευρώ θα μπορεί να κατέχει κάθε άτομο. Οι ευρωβουλευτές πρότειναν ότι το ανώτατο όριο της ΕΕ θα πρέπει να ορίζεται από την Επιτροπή, βάσει των συστάσεων της ΕΚΤ, και να επανεξετάζεται τουλάχιστον κάθε δύο χρόνια. Οι ευρωβουλευτές θέλουν το Κοινοβούλιο να έχει πλήρεις εξουσίες λήψης αποφάσεων σε αυτή τη διαδικασία.

Οι επιχειρήσεις δεν θα επιτρέπεται να κατέχουν ψηφιακά ευρώ, εκτός από τη συσσώρευση εισερχόμενων πληρωμών για έως και 24 ώρες. Το κρίσιμο σημείο είναι ότι το ψηφιακό ευρώ δεν θα κερδίζει ούτε θα κοστίζει τόκους.