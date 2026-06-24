Διευρύνει τις απώλειες το πετρέλαιο - Κάτω από τα 76 δολάρια το Brent

Σε αυτό το κλίμα, ο Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε τις μεγάλες πετρελαϊκές εταιρείες επειδή δεν μείωσαν τις τιμές της βενζίνης.

Διευρύνει τις απώλειές του το πετρέλαιο καθώς οι ανησυχίες για ενδεχόμενες διαταραχές στην προσφορά αμβλύνονται, ενώ οι επενδυτές παρακολουθούν τις εξελίξεις γύρω από τα Στενά του Ορμούζ.

Ειδικότερα, το Brent υποχωρεί 1,79% στα 75,7 δολάρια ανά βαρέλι στο χαμηλότερο επίπεδο από τις 27 Φεβρουαρίου μία ημέρα πριν την έναρξη του αμερικανοισραηλινού πολέμου εναντίον του Ιράν. Το αμερικανικό WTI σημειώνει πτώση 1,76% στα 71,94 δολάρια ανά βαρέλι.

Σε αυτό το κλίμα, ο Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε τις μεγάλες πετρελαϊκές εταιρείες επειδή δεν μείωσαν τις τιμές της βενζίνης αναλογικά με την πρόσφατη πτώση των τιμών του αργού πετρελαίου.

«Έχω δώσει εντολή στο Υπουργείο Δικαιοσύνης να αρχίσει αμέσως να διερευνά το θέμα. Οι τιμές της βενζίνης πρέπει να αρχίσουν να πέφτουν πολύ πιο γρήγορα από ό,τι βλέπω!», αναφέρει μεταξύ άλλων σε ανάρτησή του.

Από τη μεριά της η Κάρεν Γιανγκ, ανώτερη ερευνήτρια στο Κέντρο Παγκόσμιας Ενεργειακής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Κολούμπια, χαρακτήρισε την ανάρτηση ως «πολιτικό θέατρο», σημειώνοντας ότι «δεν λειτουργούν έτσι στην πραγματικότητα οι τιμές της βενζίνης στις ΗΠΑ».

Οι ενδείξεις για τη ναυτιλιακή κίνηση μέσω των Στενών του Ορμούζ δείχνουν ότι αρχίζει να επανέρχεται σε συνθήκες κανονικότητας. Μάλιστα χθες έγινε γνωστό πως οι πάνω από 11.000 ναυτικοί που είχαν αποκλειστεί στον Περσικό Κόλπο θα αρχίσουν να αποχωρούν αφού εξασφαλίστηκαν εγγυήσεις ασφάλειας, σύμφωνα με τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό.

«Έχουμε εξασφαλίσει τις απαραίτητες εγγυήσεις ασφάλειας και έχουμε επαληθεύσει διεξοδικά τις συνθήκες για ασφαλή πλοήγηση, προκειμένου να υποστηρίξουμε αυτές τις επιχειρήσεις», δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο Γενικός Γραμματέας του ΔΝΟ, Αρσένιο Ντομίνγκεζ.

Ο κ. Ντομίνγκεζ πρόσθεσε ότι η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί «σε στενή συνεργασία με το Ιράν, το Ομάν, όλα τα άλλα παράκτια κράτη της περιοχής, τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον ναυτιλιακό κλάδο».