Πιέσεις στις ευρωαγορές από το selloff στην τεχνολογία - «Βουτιά» για τον γερμανικό DAX

Απώλειες 13% για την γερμανική Rheinmetall.

Τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια επεκτείνουν την πτωτική τους πορεία την Τετάρτη, παρασυρόμενες από την πτώση των κορυφαίων αμερικανικών τεχνολογικών εταιρειών, καθώς οι ανησυχίες στον κλάδο εντείνονται και δεν αφορούν πλέον μόνο τα τσιπ ή την τεχνητή νοημοσύνη.

Παράλληλα, οι επενδυτές αξιολογούν τις εξελίξεις στις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ-Ιράν, ενώ η αμυντική εταιρεία Rheinmetall κατρακυλά, μετά από δημοσίευμα ότι η Γερμανία πρόκειται να ακυρώσει τα σχέδια για την κατασκευή του μεγαλύτερου πολεμικού πλοίου της από τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 κατρακυλά 0,04%% στις 634,38 μονάδες, ενώ ο Euro Stoxx 50 διολισθαίνει 0,19% στις 6.218,86 μονάδες.

Ο γερμανικός DAX στο Χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης σημειώνει πτώση 0,81% στις 24.738 μονάδες, ο FTSE 100 ενισχύθηκε οριακά κατά 0,05% στις 10.424 μονάδες. ενώ ο γαλλικός CAC 40 ενισχύεται 0,13% στις 8.350 μονάδες. Ο ιταλικός FTSE MIB στο Μιλάνο καταγράφει απώλειες 0,35% στις 51.828 μονάδες ενώ στην Ισπανία ο IBEX 35 υποχωρεί με 0,28% στις 19.424 μονάδες.

Ο γερμανικός όμιλος αμυντικών προϊόντων Rheinmetall, σημειώνει ισχυρή πτώση 12,7% μετά από δημοσίευμα σύμφωνα με το οποίο η χώρα πρόκειται να εγκαταλείψει τα σχέδια για την κατασκευή του μεγαλύτερου πολεμικού πλοίου της από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και σκοπεύει να αγοράσει οκτώ μικρότερες φρεγάτες από την ανταγωνίστρια TKMS. Το Βερολίνο σχεδιάζει να ακυρώσει ένα έργο πολλών δισεκατομμυρίων ευρώ για την κατασκευή των φρεγατών F126, σύμφωνα με την Financial Times, η οποία επικαλείται δύο άτομα που είναι εξοικειωμένα με το θέμα. Θα ήταν η μεγαλύτερη παραγγελία πολεμικών πλοίων από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.

Υπό αυτό το πρίσμα, οι μετοχές της TKMS σκαρφαλώνουν πάνω από 11%. Άλλες μετοχές αμυντικών εταιρειών που είναι εισηγμένες στο γερμανικό χρηματιστήριο, όπως η Hensoldt και η Renk, διολισθαίνουν 5% και 4% αντίστοιχα. Η σουηδική Saab υποχωρεί 2,90%, ενώ η ιταλική Leonardo χάνει 3,5% και ο βρετανικός κολοσσός BAE Systems καταγράφει απώλειες 1,75%.

Χθες στη συνεδρίαση της Wall Street, κανένας κολοσσός του τεχνολογικού κλάδου δεν γλίτωσε από την εκτεταμένη απώλεια εμπιστοσύνης στον τομέα, που αποτελούσε το μεγαλύτερο αστέρι της αγοράς τα τελευταία δύο χρόνια, συμπεριλαμβανομένης της πτώσης άνω του 4% της γιγαντιαίας Nvidia, η οποία μέχρι στιγμής αποτελούσε τον πραγματικό κινητήρα της τρέχουσας ανοδικής πορείας της χρηματιστηριακής αγοράς.

Αυτή η οπισθοδρόμηση οδηγεί ορισμένους αναλυτές να μιλούν για προοίμιο μιας αναπόφευκτης διόρθωσης, ειδικά δεδομένων των αναδυόμενων αμφιβολιών σχετικά με τη βιωσιμότητα των τεράστιων επενδύσεων που διοχετεύονται στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.

Στο γεωπολιτικό σκηνικό, ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο εξέφρασε για ακόμη μια φορά χθες Τρίτη την αντίθεση της Ουάσιγκτον στην επιβολή από το Ιράν τελών διέλευσης στο στενό του Ορμούζ, ζήτημα που προκαλεί τριβές στις διαπραγματεύσεις τους, όπως και το πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας της Ισλαμικής Δημοκρατίας και οι όροι για την αποδέσμευση παγωμένων ιρανικών πόρων.

Παράλληλα, ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός (ΔΝΟ), μέρος του συστήματος του ΟΗΕ, έκανε γνωστό πως θέτει σε εφαρμογή σχέδιο για την εσπευσμένη απομάκρυνση κάπου 11.000 ναυτικών που παραμένουν αποκλεισμένοι στον Κόλπο.

Μικτά πρόσημα στην Ασία

Τα ασιατικά χρηματιστήρια κατέγραψαν μεικτούς δείκτες, καθώς οι επενδυτές αξιολόγησαν κατά πόσον μια ανάκαμψη των μετοχών τεχνολογίας θα μπορούσε να σταθεροποιήσει το κλίμα μετά το sell-off της Wall Street.

Ο δείκτης Nikkei 225 της Ιαπωνίας υποχώρησε 0,88% στις 69.174 μονάδες, ενώ ο Kospi της Νότιας Κορέας σημείωσε άνοδο άνω του 3%, ανακάμπτοντας από πτώση 10% την προηγούμενη ημέρα.

Ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ σημείωσε άνοδο 0,45% την τελευταία ώρα των συναλλαγών, ενώ ο ηπειρωτικός CSI 300 σημείωσε άνοδο 0,48%, κλείνοντας την ημέρα συναλλαγών στις 4.943,02 μονάδες.