Ιράν: Τηλεφωνική επικοινωνία Αραγτσί με στέλεχος της Χαμάς για τις συνομιλίες με ΗΠΑ

Ο Αραγτσί συνομίλησε με τον Μπάσεμ Ναΐμ, μέλος του πολιτικού γραφείου της Χαμάς -- συμμάχου του Ιράν--, για «τις τελευταίες εξελίξεις» στην περιοχή καθώς και «για την Παλαιστίνη», πρόσθεσε η ιρανική τηλεόραση.

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί είχε τηλεφωνική επικοινωνία με υψηλόβαθμο στέλεχος της παλαιστινιακής οργάνωσης Χαμάς αναφορικά με τις συνομιλίες μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ, μετέδωσε σήμερα η ιρανική κρατική τηλεόραση.

Ο Αραγτσί συνομίλησε με τον Μπάσεμ Ναΐμ, μέλος του πολιτικού γραφείου της Χαμάς -- συμμάχου του Ιράν--, για «τις τελευταίες εξελίξεις» στην περιοχή καθώς και «για την Παλαιστίνη», πρόσθεσε η ιρανική τηλεόραση.

Η επικοινωνία αυτή των δύο ανδρών πραγματοποιήθηκε μετά τη σύναψη την προηγούμενη εβδομάδα ενός μνημονίου κατανόησης μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν με στόχο τον τερματισμό των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή. Στο κείμενο αυτό δεν γίνεται αναφορά στη Λωρίδα της Γάζας, αλλά προβλέπει «τον άμεσο και μόνιμο τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε όλα τα μέτωπα, περιλαμβανομένου του Λιβάνου».

Η Χαμάς χαιρέτισε αυτό το πρωτόκολλο συμφωνίας και δήλωσε ότι ελπίζει πως θα βοηθήσει στον τερματισμό της βίας και στη Γάζα, η οποία έχει καταστραφεί έπειτα από δύο χρόνια πολέμου με το Ισραήλ.

Το Ιράν είναι ένθερμος υποστηρικτής της παλαιστινιακής υπόθεσης, την οποία έχει αναγάγει σε πυλώνα της εξωτερικής του πολιτικής μετά την Ισλαμική Επανάσταση του 1979.

Στη διάρκεια της συνομιλίας ο Αραγτσί «επανέλαβε τη συνεχιζόμενη υποστήριξη της Ισλαμικής Δημοκρατίας προς τους Παλαιστίνιους και την δίκαιη υπόθεσή τους, μέχρι την πλήρη πραγμάτωση των νόμιμων εθνικών τους δικαιωμάτων», μετέδωσε η ιρανική τηλεόραση.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ