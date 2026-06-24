ΑΑΔΕ: Υποχρεωτική η αναγραφή ΑΦΜ πελάτη στα απλοποιημένα τιμολόγια χονδρικής πώλησης καυσίμων από 1/1/27

Στον καθορισμό των αναγκαίων ενδείξεων που περιλαμβάνονται στα απλοποιημένα τιμολόγια χονδρικής πώλησης ενεργειακών προϊόντων προχωρά η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.

Στον καθορισμό των αναγκαίων ενδείξεων που περιλαμβάνονται στα απλοποιημένα τιμολόγια χονδρικής πώλησης ενεργειακών προϊόντων προχωρά η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, για τη διευκόλυνση της ταυτοποίησης των πραγματικά αντισυμβαλλομένων στις σχετικές συναλλαγές, σύμφωνα με απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή (Α.1129/2026).

Συγκεκριμένα, από 1η Ιανουαρίου 2027, τα απλοποιημένα τιμολόγια πώλησης που εκδίδονται από τις επιχειρήσεις εμπορίας πετρελαιοειδών θα περιλαμβάνουν υποχρεωτικά:

Τα στοιχεία που προβλέπονται από τον ν. 4308/2014 (ΕΛΠ) και

Τον ΑΦΜ του πελάτη

Κατά συνέπεια, από την ημερομηνία αυτή (1/1/2027), αποδείξεις λιανικής πώλησης δεν θα επέχουν θέση απλοποιημένου τιμολογίου για τις συναλλαγές αυτές.

Η νέα ρύθμιση ενισχύει τη διαφάνεια και την ιχνηλασιμότητα των συναλλαγών στον κλάδο των καυσίμων και θωρακίζει τη φορολογική συμμόρφωση των επιχειρήσεων, αποτρέποντας φαινόμενα έκπτωσης εξόδων από μη πραγματικά συμβαλλόμενες οντότητες.

