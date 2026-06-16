Wall Street: Άγγιξε τις 52.000 μονάδες ο Dow, το tech sell off «πλήγωσε» τον Nasdaq

Ο Dow άγγιξε ένα σημαντικό ορόσημο καθώς οι επενδυτές συνέχισαν να αναλύουν τις θετικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και να αναμένουν την αυριανή συνεδρίαση της Fed.

Ανάμεικτη ήταν η εικόνα στο ταμπλό της Wall Street την Τρίτη, με τον Dow να αγγίζει στο κλείσιμο ένα σημαντικό ορόσημο, αλλά τους άλλους δύο δείκτες να υποχωρούν, καθώς οι επενδυτές συνέχισαν να αναλύουν τις θετικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και την αλυσιδωτή καθοδική πορεία του πετρελαίου, ενώ πλέον στρέφουν την προσοχή τους στην αυριανή συνεδρίαση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ και την πρώτη απόφασή της νομισματικής της πολιτικής υπό την προεδρία του Κέβιν Γουόρς.

Πιο αναλυτικά, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones ενισχύθηκε 331 μονάδες ή 0,64% και κινήθηκε στις 51.999,67 μονάδες, σημειώνοντας νέο ρεκόρ και κέρδη για 4η συνεχή συνεδρίαση, ενώ ενδοσυνεδριακά σημείωσε νέο ιστορικό υψηλό, πιάνοντας τις 52,190.29 μονάδες. Ο διευρυμένος S&P 500 υποχώρησε 0,56% και διαμορφώθηκε στις 7.512 μονάδες. Ο τεχνολογικός Nasdaq υποχώρησε 1,15% στις 26.376 μονάδες, καθώς αρκετές μετοχές τσιπ υπέστησαν απώλειες.

Η Advanced Micro Devices έχασε 7,3%, ενώ η Broadcom και η Micron Technology διολίσθησαν 4,37% και 6,18% αντίστοιχα. Η Nvidia έκλεισε στο -2,37%. Η νέα άνοδος 4,8% της μετοχής της SpaceX, σημειώνοντας κέρδη για τρίτη ημέρα μετά την αρχική δημόσια προσφορά (IPO), δεν ήταν ικανή να συγκρατήσει τον δείκτη. Αυτή η άνοδος ωστόσο ήταν αρκετή για να ωθήσει την εταιρεία να προσπεράσει την Amazon για να γίνει η πέμπτη μεγαλύτερη εταιρεία στον κόσμο, με την κεφαλαιοποίηση της εταιρείας να φτάνει στα 2,65 τρισ. δολ. περίπου 8 δισ. δολ. πάνω από την Amazon.

Οι αγορές αφομοίωσαν τις προειδοποιήσεις ότι το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ την Παρασκευή, όπως υποσχέθηκε η συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν, πιθανότατα δεν θα είναι εύκολο και ότι θα χρειαστούν μήνες για να αυξηθούν οι αποστολές πετρελαίου. Η αβεβαιότητα σχετικά με τις λεπτομέρειες της συμφωνίας, οι οποίες δεν είχαν ακόμη δημοσιοποιηθεί, μειώνει επίσης την αισιοδοξία, αν και σήμερα το Channel 12 έκανε γνωστούς όρους του μνημονίου.

Το πετρέλαιο βούτηξε ξανά 5% στον απόηχο της είδησης πως οι ΗΠΑ θα επιτρέψουν, ακόμα και από την Παρασκευή, στο Ιράν να πουλά άμεσα τα καύσιμά του, αποκλιμακώνοντας ακόμα περισσότερο τις πιέσεις στην αγορά ενέργειας.

Η συγκεκριμένη κατάσταση δημιουργεί ωστόσο ένα περίπλοκο σκηνικό για την συνεδρίαση της Fed, με τις πρόσφατες αναφορές για τον πληθωρισμό να είναι πιο «θερμές» από τις αναμενόμενες εν μέσω του πολέμου στο Ιράν, ο οποίος είχε ωθήσει τις τιμές της ενέργειας υψηλότερα. Η Τράπεζα της Ιαπωνίας, αύξησε την Τρίτη το βασικό της επιτόκιο σε υψηλό 31 ετών για να αντιμετωπίσει αυτές τις πιέσεις στις τιμές.

Οι αξιωματούχοι της Fed θα λάβουν αύριο την πρώτη απόφαση για τα επιτόκια υπό τον Πρόεδρο Κέβιν Γουόρς, ο οποίος υποστηρίζεται από τον Πρόεδρο Τραμπ. Ενώ η Fed αναμένεται ευρέως να διατηρήσει τα επιτόκια σταθερά αυτή τη φορά, πολλοί στη Wall Street αναμένουν μια στροφή προς τις αυξήσεις φέτος, κάτι που θα φανεί στο "dot plot" όπου θα αποτυπωθούν οι προσδοκίες των υπευθύνων χάραξης πολιτικής.

«Όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στη συνέντευξη Τύπου, το guidance και τις προσδοκίες του Γουόρς για την αγορά. Όμως, δεδομένης της συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν που φαίνεται να έχει υπογραφεί, διαθέτει λίγο περισσότερο περιθώριο για ισορροπία», δήλωσε ο Τόμας Χέις,, πρόεδρος της Great Hill Capital. «Ιστορικά, η αγορά δοκιμάζεται όταν υπάρχει νέος επικεφαλής στην καρέκλα της Fed τον πρώτο χρόνο. Συνήθως υπάρχει κάποια αστάθεια στην αγορά» πρόσθεσε.