Πετρέλαιο: Κάτω από τα 80 δολάρια καθώς οι ΗΠΑ θα επιτρέψουν στο Ιράν να πουλήσει πετρέλαιο αμέσως

Συνέχισαν την πτωτική τους πορεία οι παγκόσμιες τιμές του πετρελαίου την Τρίτη, ολοκληρώνοντας κάτω από τα 80 δολάρια το βαρέλι για πρώτη φορά από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν,

Συνέχισαν την πτωτική τους πορεία οι παγκόσμιες τιμές του πετρελαίου την Τρίτη, ολοκληρώνοντας κάτω από τα 80 δολάρια το βαρέλι, το χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων τριών μηνών, καθώς οι ΗΠΑ φέρεται να επιτρέπουν στο Ιράν να ξεκινήσει αμέσως την πώληση αργού πετρελαίου βάσει των όρων της συμφωνίας για τον τερματισμό της σύγκρουσης.

Ειδικότερα, το συμβόλαιο αργού πετρελαίου Brent παράδοσης Αυγούστου υποχώρησε 5% στα 78,96 δολάρια το βαρέλι, το χαμηλότερο επίπεδό του από τις 2 Μαρτίου, η πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά την έναρξη του πολέμου στο Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου. Το συμβόλαιο West Texas Intermediate που διαπραγματεύεται στις ΗΠΑ, παράδοσης Ιουλίου, διολίσθησε 5,8% στα 76,05 δολάρια το βαρέλι. Οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν για 4η συνεχόμενη συνεδρίαση, το μεγαλύτερο «κόκκινο» σερί στο 2026.

Οι ΗΠΑ θα επιτρέψουν στο Ιράν να ξεκινήσει αμέσως να πουλάει πετρέλαιο και άλλα καύσιμα, με βάση το μνημόνιο κατανόησης στο οποίο κατέληξαν οι δύο πλευρές, γράφει η έγκριτη οικονομική εφημερίδα Wall Street Journal, επικαλούμενη πηγές που έχουν γνώση της συμφωνίας.

Ένας Αμερικανός αξιωματούχος είπε, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, ότι το Ιράν θα μπορέσει να ξεκινήσει να πουλάει πετρέλαιο αμέσως μόλις υπογραφεί η συμφωνία, την Παρασκευή. Σημείωσε ωστόσο ότι για να γίνει αυτό η Τεχεράνη θα πρέπει να τηρεί όλους τους συμφωνηθέντες όρους, όπως να μην παρεμποδίζει την ελεύθερη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ και να μην αποκτήσει πυρηνικά όπλα.

Επίσης, τους 12 βασικούς όρους του μνημονίου κατανόησης αποκαλύπτει το ισραηλινό Channel 12, το οποίο θα αποτελέσει βάση για τις επόμενες διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου.

Το μνημόνιο κατανόησης θέτει τις βάσεις για τον τερματισμό των εχθροπραξιών, την άρση του ναυτικού αποκλεισμού στα Στενά του Ορμούζ και την έναρξη διαπραγματεύσεων για το μέλλον του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης.

Μέχρι στιγμής, ο αριθμός των πετρελαιοφόρων που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ παραμένει περιορισμένος, με μόνο πέντε πλοία να διακινούνται τη Δευτέρα, σύμφωνα με στοιχεία από την πλατφόρμα παρακολούθησης της θαλάσσιας κυκλοφορίας Kpler.

«Το διπλωματικό σκηνικό έχει βελτιωθεί, ωστόσο παραμένει μακριά από την επιχειρησιακή ομαλοποίηση», δήλωσαν η Ana Subasic της Kpler, αναλύτρια εμπορικού κινδύνου. Πολλά βασικά ζητήματα παραμένουν ανεπίλυτα, ανέφερε, συμπεριλαμβανομένου του εάν η διέλευση θα είναι δωρεάν, του τρόπου διασφάλισης της δρομολόγησης και του εάν το προτεινόμενο πλαίσιο τελών πλοήγησης του Ιράν, βάσει του οποίου η Τεχεράνη σχεδιάζει να εφαρμόσει ένα «τέλος θαλάσσιας υπηρεσίας» για τα πλοία που κινούνται μέσω του Στενού του Ορμούζ, θα επιτραπεί στη συμφωνία.

Η αγορά πετρελαίου φαίνεται να τιμολογεί μια ταχεία ανάκαμψη του παγκόσμιου ενεργειακού εφοδιασμού και αγνοεί την πραγματικότητα ότι η ναυτιλιακή κίνηση μέσω του Ορμούζ δεν έχει ακόμη αυξηθεί, όπως επισημαίνει το CNBC.