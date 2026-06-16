Οι 12 όροι του μνημονίου κατανόησης ΗΠΑ και Ιράν - Τι προβλέπεται για Ορμούζ και πυρηνικά

Τους 12 βασικούς όρους του μνημονίου κατανόησης αποκαλύπτει το ισραηλινό Channel 12, ρίχνοντας περισσότερο φως στις δεσμεύσεις που ανέλαβαν ΗΠΑ και Ιράν για τον τερματισμό της σύγκρουσης και την έναρξη συνομιλιών για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης.

Τους 12 βασικούς όρους του μνημονίου κατανόησης αποκαλύπτει το ισραηλινό Channel 12, το οποίο θα αποτελέσει βάση για τις επόμενες διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου.

Το μνημόνιο κατανόησης θέτει τις βάσεις για τον τερματισμό των εχθροπραξιών, την άρση του ναυτικού αποκλεισμού στα Στενά του Ορμούζ και την έναρξη διαπραγματεύσεων για το μέλλον του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης.

Ακολουθούν τα 12 σημεία του μνημονίου κατανόησης:

Το Ιράν, οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους, θα σταματήσουν τις εχθροπραξίες, μεταξύ άλλων και στον Λίβανο Το Ιράν επαναλαμβάνει τη δέσμευσή του να μην αναπτύξει ή να αποκτήσει πυρηνικά όπλα Οι ΗΠΑ και το Ιράν αναλαμβάνουν να λύσουν το ζήτημα της απομάκρυνσης του εμπλουτισμένου ουρανίου Οι ΗΠΑ και το Ιράν θα συζητήσουν το θέμα του εμπλουτισμού και τις πυρηνικές ανάγκες Το Ιράν θα διατηρήσει το status quo στο πυρηνικό του πρόγραμμα όσο συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις Οι ΗΠΑ θα άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό, δεν θα επιβάλουν νέες κυρώσεις, και δεν θα ενισχύσουν τις δυνάμεις στην περιοχή κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων. Το Ιράν θα προβεί σε αναγκαίες ρυθμίσεις για να εξασφαλίσει την ασφαλή διέλευση εμπορικών σκαφών στα Στενά του Ορμούζ, δωρεάν, μέσα σε 60 ημέρες. Οι ΗΠΑ δεσμεύονται να καταστήσουν τα ιρανικά δεσμευμένα περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα για χρήση με την εφαρμογή του Μνημονίου Κατανόησης Εάν επιτευχθεί τελική συμφωνία, οι ΗΠΑ θα αποσύρουν τα στρατεύματά τους εντός 30 ημερών και θα άρουν όλες τις κυρώσεις στο Ιράν. Οποιαδήποτε τελική συμφωνία θα περιλαμβάνει σχέδιο για τη δημιουργία ενός ταμείου ύψους 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την ανοικοδόμηση του Ιράν Οι ΗΠΑ θα δώσουν στο Ιράν προσωρινές εξαιρέσεις από τις κυρώσεις για την πώληση πετρελαίου κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων Θα υπάρξουν διαπραγματεύσεις μεταξύ του Ιράν και του Ομάν με τη συμμετοχή χωρών του Κόλπου για τον καθορισμό των «Κανονισμών για την ιστιοπλοΐα και τις ναυτικές υπηρεσίες».



Τι φοβάται το Ισραήλ



Το Ισραήλ φοβάται ότι το Ιράν θα εκμεταλλευτεί τις 60 ημέρες των διαπραγματεύσεων με τις ΗΠΑ, όπως προβλέπει η συμφωνία, για να αναπτύξει πυρηνικά όπλα, αναφέρει το Channel 12, επικαλούμενο ανώτερους Ισραηλινούς αξιωματούχους.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, το Ισραήλ εκτιμά ότι ο Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, δεν έχει καμία πρόθεση να καταλήξει σε τελική πυρηνική συμφωνία και ενέκρινε το μνημόνιο συμφωνίας κυρίως για να ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ και να εξασφαλίσει οικονομική ανακούφιση για το καθεστώς.

Οι Ισραηλινοί αξιωματούχοι άμυνας φέρονται να προειδοποιούν την κυβέρνηση ότι η Τεχεράνη «θα παρατείνει τη διαδικασία και οι 60 ημέρες διαπραγμάτευσης θα μετατραπούν σε πολύ περισσότερες».