WSJ: To Ιράν θα μπορεί να πουλάει πετρέλαιο αμέσως μόλις υπογραφεί η συμφωνία

Οι ΗΠΑ θα επιτρέψουν στο Ιράν να ξεκινήσει αμέσως να πουλάει πετρέλαιο και άλλα καύσιμα, με βάση το μνημόνιο κατανόησης στο οποίο κατέληξαν οι δύο πλευρές, γράφει η έγκριτη οικονομική εφημερίδα Wall Street Journal, επικαλούμενη πηγές που έχουν γνώση της συμφωνίας.

Οι ΗΠΑ θα επιτρέψουν στο Ιράν να ξεκινήσει αμέσως να πουλάει πετρέλαιο και άλλα καύσιμα, με βάση το μνημόνιο κατανόησης στο οποίο κατέληξαν οι δύο πλευρές, γράφει η έγκριτη οικονομική εφημερίδα Wall Street Journal, επικαλούμενη πηγές που έχουν γνώση της συμφωνίας.

Ένας Αμερικανός αξιωματούχος είπε, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, ότι το Ιράν θα μπορέσει να ξεκινήσει να πουλάει πετρέλαιο αμέσως μόλις υπογραφεί η συμφωνία, την Παρασκευή. Σημείωσε ωστόσο ότι για να γίνει αυτό η Τεχεράνη θα πρέπει να τηρεί όλους τους συμφωνηθέντες όρους, όπως να μην παρεμποδίζει την ελεύθερη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ και να μην αποκτήσει πυρηνικά όπλα.

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Μετά το δημοσίευμα της WST, η τιμή του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές υποχώρησε περαιτέρω: Γύρω στις 19.10 (ώρα Ελλάδας) η τιμή του Μπρεντ της Βόρειας Θάλασσας, παράδοσης Αυγούστου, είχε πέσει στα 78,87 δολάρια το βαρέλι (-5,17%) ενώ το αμερικανικό WTI, παράδοσης Ιουλίου, κυμαινόταν στα 75,96 δολάρια το βαρέλι (-5,93%).

Ο πρόεδρος ιρανικού κοινοβουλίου: Το Ισραήλ πρέπει να αποσύρει τις δυνάμεις του από τον Λίβανο

Το Ισραήλ πρέπει να αποσύρει τις δυνάμεις του από τις «κατεχόμενες περιοχές» του Λιβάνου, τόνισε ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ κατά την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε νωρίτερα σήμερα με τον λιβανέζο ομόλογό του Ναμπίχ Μπέρι, ενόψει της προγραμματισμένης για την Παρασκευή υπογραφής συμφωνίας μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσινγκτον με απώτερο σκοπό τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

«Οι κάτοικοι του νοτίου Λιβάνου πρέπει να επιστρέψουν στα σπίτια τους», υπογράμμισε ο Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ