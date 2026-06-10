Τσιπ, Ιράν και πληθωρισμός «κοκκινίζουν» τη Wall Street

Ο Dow Jones υποχωρεί 0,35% στις 50.694 μονάδες, ο S&P 500 χάνει 0,19% στις 7.371 μονάδες και ο Nasdaq αποδυναμώνεται 0,22% στις 25.522 μονάδες.

Απώλειες καταγράφονται στη Wall Street την Τετάρτη, αφού ο Ντόναλντ Τραμπ άφησε να εννοηθεί ότι οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν διαρκούν «πολύ» και απείλησε με περαιτέρω δράση. Παράλληλα, πιέσεις στα ταμπλό ασκεί το παρατεταμένο sell off στις μετοχές των ημιαγωγών αλλά και τα νέα από την αμερικανική οικονομία όπου ο ΔΤΚ σκαρφάλωσε σε υψηλό από τον Απρίλιο του 2023.

Ειδικότερα, ο Dow Jones υποχωρεί 0,35% στις 50.694 μονάδες, ο S&P 500 χάνει 0,19% στις 7.371 μονάδες και ο Nasdaq αποδυναμώνεται 0,22% στις 25.522 μονάδες. Οι μετοχές των τσιπ δέχονται νέες πιέσεις φέρνοντας απώλειες στα ταμπλό. Οι τίτλοι των Micron Technology, Advanced Micro Devices και Broadcom σημειώνουν πτώση 2,93%, 1,45% και 3,78% α αντίστοιχα, για τέταρτη συνεχόμενη ημέρα.

Στο μέτωπο των «μάκρο», ο PCI (δείκτης τιμών καταναλωτή) του Μαΐου, ξεπέρασε το 4% (στο 4,2%) για πρώτη φορά μετά από τρία χρόνια. Εξαιρουμένων των τιμών τροφίμων και ενέργειας, ο δομικός ΔΤΚ διαμορφώθηκε στο 0,2%, στον μήνα ενώ σε σύγκριση με ένα χρόνο πριν, ο «πυρήνας» επιταχύνθηκε στο 2,9%, πάνω από τον στόχο πληθωρισμού 2% της Fed.

Ο Τραμπ έγραψε ότι το Ιράν «άργησε πολύ να διαπραγματευτεί μια συμφωνία που θα ήταν εξαιρετική για αυτούς, τώρα θα πρέπει να πληρώσει το τίμημα!!!». Οι τιμές του πετρελαίου αυξήθηκαν μετά τις απειλές του Αμερικανού προέδρου: Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης αργού πετρελαίου West Texas Intermediate κερδίζουν άνω του 1% στα 89 δολάρια το βαρέλι.

Οι εντάσεις στη Μέση Ανατολή κλιμακώθηκαν ξανά αφού οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ εξαπέλυσαν επιθέσεις εναντίον του Ιράν «σε απάντηση στην κατάρριψη ενός Apache του αμερικανικού στρατού», δήλωσε η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ. Ο Τραμπ είχε κατηγορήσει νωρίτερα το Ιράν ότι κατέρριψε το ελικόπτερο, το οποίο, όπως ανέφερε, περιπολούσε πάνω από τα Στενά του Ορμούζ.