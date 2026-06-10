Ευρωαγορές: Ήπια ανοδικά με το βλέμμα στη Μέση Ανατολή

Ανοδικές, «μετρημένες» κινήσεις, κάνουν τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια την Τετάρτη, με τους επενδυτές να παρακολουθούν στενά τις νέες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Ανοδικές, «μετρημένες» κινήσεις, κάνουν τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια την Τετάρτη, με τους επενδυτές να παρακολουθούν στενά τις νέες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, μετά την κλιμάκωση των εντάσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, χωρίς ωστόσο να χάνουν την ψυχραιμία τους.

Συγκεκριμένα, ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 κινείται ανοδικά 0,24% στις 620,15 μονάδες, ενώ ο Eurostoxx 50 ανεβαίνει στο 0,25% στις 6.065 μονάδες.

Στους επιμέρους δείκτες, ο DAX στο Χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης καταγράφει άνοδο 0,07% στις 24.437 μονάδες, ο FTSE 100 στο Λονδίνο ανεβαίνει 0,08% στις 10.234 μονάδες ενώ ο γαλλικός CAC 40 κερδίζει 0,35% και τις 8.231 μονάδες. Στην ευρωπαϊκή περιφέρεια, ο ιταλικός FTSE MIB στο Μιλάνο προσθέτει 0,75% στις 50.643 μονάδες ενώ ο IBEX 35 σημειώνει κέρδη 0,38% στις 18,260 μονάδες.

O Stoxx 600 Technology μετά τις απώλειες άνω του 1% που σημείωσε χθες, διευρύνει την πτώση του κατά 0,42%, επηρεασμένος από την νέα υποχώρηση που σημείωσε την Τρίτη ο Nasdaq στην Wall Street, καθώς συνεχίζονται οι πιέσεις στον τεχνολογικό κλάδο.

Τη νύχτα οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν νέα κύματα επιθέσεων εναντίον στόχων στο Ιράν, ως αντίποινα για την κατάρριψη αμερικανικού ελικοπτέρου, με την Τεχεράνη ωστόσο να αφήνει να εννοηθεί ότι το επεισόδιο μπορεί να ήταν αποτέλεσμα ανθρώπινου λάθους ή ατυχήματος από τις αμερικανικές δυνάμεις και όχι επίθεσης από ιρανικά drones. Οι εντάσεις στην περιοχή έχουν αυξηθεί από την Κυριακή, όταν το Ιράν και το Ισραήλ αντάλλαξαν πυρά μετά την ισραηλινή επίθεση στη Βηρυτό.

Η κατάπαυση του πυρός που επιτεύχθηκε τον Απρίλιο κρέμεται από ένα νήμα και η πρόοδος ως προς την επίλυση για τον τερματισμό της τρίμηνης σύγκρουσης παραμένει από αργή μέχρι προβληματική.

Την ίδια ώρα, οι ανησυχίες για το «AI boom» επανήλθαν καθώς οι επενδυτές απομακρύνθηκαν από τις μετοχές τεχνολογίας που σημείωσαν άνοδο φέτος.

Στην Ασία, διατηρήθηκε το αρνητικό κλίμα στις μετοχές ημιαγωγών και τεχνολογίας στην Ασία την Τετάρτη.

Στο επίκεντρο βρέθηκε η «βουτιά» σχεδόν 10% που σημείωσε ο ιαπωνικός όμιλος Softbank Group, στον απόηχο της είδησης πως οι προσπάθειες εξασφάλισης δανείου τουλάχιστον 6 δισεκατομμυρίων δολαρίων, με εγγύηση τη συμμετοχή της στην OpenAI συνάντησαν εμπόδια. Όπως αναφέρει το Bloomberg, η SoftBank εξετάζει πλέον εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης, χωρίς ωστόσο να αποκλείεται η επιστροφή στο συγκεκριμένο σχέδιο σε μεταγενέστερο στάδιο.

Ο KOSPI της Νότιας Κορέας υποχώρησε πάνω από 4,5% σε μια εβδομάδα που αποδεικνύεται ασταθής για την αγορά με τις καλύτερες επιδόσεις στον κόσμο.

Τον δείκτη τράβηξαν χαμηλά η μετοχή της SK Hynix που υποχώρησε 7,5% και της Samsung Electronics που διολίσθησε 6%. Ο κατασκευαστής μπαταριών Samsung SDI έχασε πάνω από 5%, ενώ η LG Display διολίσθησε σχεδόν 8%.

Στην Ιαπωνία ο Nikkei 225 έχασε σχεδόν 2%.

Στην ηπειρωτική Κίνα, ο Shanghai Composite υποχώρησε 0.96%, ενώ ο Shenzhen Composite διολίσθησε 2.52%.