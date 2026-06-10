Τεχνολογικό sell off στην Ασία - «Βουτιά» 10% της Softbank

Διατηρήθηκε το αρνητικό κλίμα στις μετοχές ημιαγωγών και τεχνολογίας στην Ασία την Τετάρτη, επηρεασμένες από τις νέες απώλειες του Nasdaq στην Wall Street, καθώς το rebound της Δευτέρας δεν έδιωξε τις ανησυχίες των επενδυτές για τις εκτεταμένες αποτιμήσεις που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη.

Διατηρήθηκε το αρνητικό κλίμα στις μετοχές ημιαγωγών και τεχνολογίας στην Ασία την Τετάρτη, επηρεασμένες από τις νέες απώλειες του Nasdaq στην Wall Street, καθώς το rebound της Δευτέρας δεν έδιωξε τις ανησυχίες των επενδυτές για τις εκτεταμένες αποτιμήσεις που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη.

Στο επίκεντρο βρέθηκε η «βουτιά» σχεδόν 10% που σημείωσε ο ιαπωνικός όμιλος Softbank Group, στον απόηχο της είδησης πως οι προσπάθειες εξασφάλισης δανείου τουλάχιστον 6 δισεκατομμυρίων δολαρίων, με εγγύηση τη συμμετοχή της στην OpenAI συνάντησαν εμπόδια. Όπως αναφέρει το Bloomberg, η SoftBank εξετάζει πλέον εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης, χωρίς ωστόσο να αποκλείεται η επιστροφή στο συγκεκριμένο σχέδιο σε μεταγενέστερο στάδιο.

Οι ιαπωνικές εταιρείες εξοπλισμού τσιπ Advantest και Renesas Electronics υποχώρησαν κατά 3,8% και 3,4% αντίστοιχα.

Στη Νότια Κορέα, η εταιρεία κατασκευής chip SK Hynix υποχώρησε πάνω από 8%, ενώ η Samsung Electronics έχασε 7,45%. Ο κατασκευαστής μπαταριών Samsung SDI υποχώρησε πάνω από 5%, ενώ η LG Display διολίσθησε σχεδόν 9%.

Πιέσεις δέχθηκε και ο τομέας chip στην Ταϊβάν, με την Taiwan Semiconductor Manufacturing, να σημειώνει απώλειες περίπου 2%, ενώ ο προμηθευτής της Apple, Hon Hai Precision Industry έχασε περισσότερο από 4%.

Οι μειώσεις ακολούθησαν μια ασθενέστερη συνεδρίαση στη Wall Street, όπου ο Nasdaq Composite υποχώρησε κατά 0,97%.

Η συγκέντρωση κεφαλαίων που σχετίζεται με την τεχνητή νοημοσύνη φαίνεται να εκτρέπει χρήματα από τις υπάρχουσες τεχνολογικές μετοχές. Οι επερχόμενες δημόσιες εγγραφές των SpaceX, Anthropic και OpenAI θα μπορούσαν να απορροφήσουν κεφάλαια επενδυτών από εταιρείες τεχνολογίας, ενδεχομένως επιβαρύνοντας τον κλάδο.

Η SpaceX έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει τις συναλλαγές την Παρασκευή μετά από αυτό που αναμένεται να είναι η μεγαλύτερη IPO που έχει καταγραφεί ποτέ. Ενώ ορισμένοι επενδυτές βλέπουν την εισαγωγή ως έναν ακόμη καταλύτη για το ράλι της Τεχνητής Νοημοσύνης, άλλοι ανησυχούν ότι η αποτίμησή της στα 1,75 τρισεκατομμύρια δολάρια θα μπορούσε να σηματοδοτήσει «υπερθέρμανση» στον τομέα.

Ο Άντριου Τζάκσον, στρατηγικός αναλυτής μετοχών στην Ortus Advisors, δήλωσε ότι η τελευταία αστάθεια στις μετοχές τεχνολογίας θα μπορούσε να ωθήσει τους επενδυτές να στραφούν σε εταιρείες του αμυντικού τομέα, ιδιαίτερα στην Ιαπωνία, όπου η κυβέρνηση αναμένεται να ενισχύσει την εστίασή της στην στρατιωτική ετοιμότητα.