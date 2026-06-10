Τέταρτη ημέρα απωλειών για τον χρυσό

Υποχωρούν για τέταρτη συνεχόμενη συνεδρίαση οι τιμές του χρυσού την Τετάρτη, δεχόμενες πιέσεις από τις ολοένα και πιο ισχυρές προσδοκίες για αύξηση των επιτοκίων.

Υποχωρούν για τέταρτη συνεχόμενη συνεδρίαση οι τιμές του χρυσού την Τετάρτη, δεχόμενες πιέσεις από τις ολοένα και πιο ισχυρές προσδοκίες για αύξηση των επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ, καθώς οι νέες συγκρούσεις μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ βάζουν στο επίκεντρο τις ανησυχίες για άνοδο του πληθωρισμού λόγω της ακριβότερης ενέργειας.

Συγκεκριμένα, η τιμή spot του χρυσού έφτασε να υποχωρεί 1,9% στα 4.180,85 δολάρια, χάνοντας το μαξιλάρι των 4,200 δολαρίων, φτάνοντας στο χαμηλότερο επίπεδο από τις 23 Μαρτίου. Αυτή την ώρα έχει μαζέψει τις απώλειες και διολισθαίνει 1,22% στα 4.210,40 δολάρια, διευρύνοντας ωστόσο την πτώση που κατέγραψε στη χθεσινή συνεδρίαση.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης χρυσού των ΗΠΑ, παράδοσης Αυγούστου, υποχωρούν 1,23% στα 4.233,40 δολάρια.

«Ο παράγοντας που επηρεάζει πραγματικά είναι η μετατόπιση των προσδοκιών για την πολιτική της Ομοσπονδιακής Τράπεζας, η αύξηση των αποδόσεων των ομολόγων και η άνοδος του δολαρίου. Νομίζω ότι όλα αυτά τα πράγματα επηρεάζουν αρνητικά τον χρυσό», δήλωσε ο Ίλια Σπίβακ, επικεφαλής παγκόσμιων μακροοικονομικών στην Tastylive.

Σε νέα κλιμάκωση οδηγείται η Μέση Ανατολή, μετά τα αντίποινα των ΗΠΑ στο Ιράν για την κατάρριψη αμερικανικού ελικοπτέρου AH-64 Apache. Μάλιστα, νέα σειρά αεροπορικών βομβαρδισμών που αποδίδονται στις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις καταγράφηκε τις πρώτες πρωινές ώρες, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης, εντείνοντας τις αμφιβολίες για μια πιθανή ειρηνευτική συμφωνία και επιδεινώνοντας περαιτέρω μια εύθραυστη εκεχειρία.

Νωρίτερα, οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν το βράδυ της Τρίτης (περί τις 04:00 σήμερα ώρα Ελλάδος) ότι «ολοκλήρωσαν» σειρά πληγμάτων στο Ιράν σε ανταπόδοση για την κατάρριψη αμερικανικού ελικοπτέρου AH-64 Apache την προηγουμένη.

Οι traders εκτιμούν πλέον ότι υπάρχει πιθανότητα άνω του 70% για αύξηση των επιτοκίων από την Fed μέχρι τον Δεκέμβριο, σύμφωνα με το εργαλείο CME FedWatch.

Οι αγορές περιμένουν με μεγάλο ενδιαφέρον βασικές εκθέσεις για τον πληθωρισμό των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή του Μαΐου αργότερα μέσα στην ημέρα και του Δείκτη Τιμών Παραγωγού την Πέμπτη, για να αξιολογήσουν τη στάση της νομισματικής πολιτικής της Fed.

«Εάν μπορέσουμε να σπάσουμε το επίπεδο των 4.100 δολαρίων, νομίζω ότι η πορεία αντίστασης αλλάζει ριζικά για τον χρυσό και ίσως αρχίσουμε να εξετάζουμε τα 3.500 δολάρια ως το επόμενο επίπεδο στο τέλος του έτους», δήλωσε ο Σπίβακ.