Σε χαμηλό δύο εβδομάδων οι ευρωαγορές εν μέσω ανάφλεξης στη Μ. Ανατολή

«Παγωμάρα» από το sell off στις ΑΙ μετοχές. Στο μικροσκόπιο και η πρόταση εξαγοράς 30,6 δισ. ευρώ για τη Monte dei Paschi από Intesa Sanpaolo.

Τελευταία ενημέρωση 13:55

Σε χαμηλό 2 εβδομάδων διολισθαίνουν τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια τη Δευτέρα, αφότου το Ιράν εξαπέλυσε πυραυλικές επιθέσεις προς το Ισραήλ, θέτοντας σε κίνδυνο την εύθραυστη εκεχειρία, που υποστηρίζεται από τις ΗΠΑ, ενώ ακόμη δεν έχουν συνέλθει από το sell off στις ΑΙ μετοχές. Παράλληλα, στο επενδυτικό μικροσκόπιο εισέρχεται και η πρόταση εξαγοράς 30,6 δισ. ευρώ για τη Monte dei Paschi από Intesa Sanpaolo.

Ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 υποχωρεί 0,13% στις 621,84 μονάδες, ενώ ο Eurostoxx 50 διολισθαίνει 0,82% στις 6.013,36 μονάδες. Στους επιμέρους δείκτες, ο DAX στο Χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης βρίσκεται στο -0,43% στις 24.652 μονάδες, ο FTSE 100 στο Λονδίνο κερδίζει 0,21% στις στις 10.389 μονάδες και ο γαλλικός CAC 40 αποδυναμώνεται 0,19% και τις 8.205 μονάδες. Στην ευρωπαϊκή περιφέρεια, ο ιταλικός FTSE MIB στο Μιλάνο ενισχύεται 0,38% στις 50.080 μονάδες ενώ ο IBEX 35 διολισθαίνει 0,52% στις 18,251 μονάδες.

Από την άλλη, το πετρέλαιο κινείται σε τροχιά ισχυρής ανόδου, ασκώντας πιέσεις στα ταμπλό, με τις τιμές να καταγράφουν άλμα σχεδόν 5%. Το Brent σημειώνει άνοδο 4,84% στα 97,60 δολάρια ανά βαρέλι. Η τελευταία ανταλλαγή πυρών ξεκίνησε με ισραηλινή επιδρομή στην πρωτεύουσα του Λιβάνου, Βηρυτό. Το Ισραήλ μάχεται εναντίον μαχητών της Χεζμπολάχ που υποστηρίζονται από το Ιράν στον Λίβανο, αν και η σύγκρουση δεν έχει πρόσφατα κλιμακωθεί πέρα ​​από ορισμένες αψιμαχίες.

Η Τεχεράνη απάντησε στη συνέχεια με δικές της επιθέσεις, πυροδοτώντας αντίποινα από το Ισραήλ, τα οποία, σύμφωνα με τον στρατό του, έπληξαν στόχους στο κεντρικό και δυτικό Ιράν. Το Ισραήλ δήλωσε ότι είχαν σημάνει συναγερμοί που προειδοποιούσαν για νέα κύματα επιθέσεων από το Ιράν, προσθέτοντας ότι είχε επίσης αναχαιτίσει έναν βαλλιστικό πύραυλο που εκτοξεύτηκε από την Υεμένη. Το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν σημείωσε επίσης ότι είχε επιτεθεί σε αεροπορικές βάσεις στο νότιο Ισραήλ.

«Κόκκινη» η Ασία

Τα ασιατικά χρηματιστήρια κατέγραψαν απώλειες, με τον δείκτη Kospi της Νότιας Κορέας να ηγείται της πτώσης, υποχωρώντας 8,29% στις 7.484 μονάδες. Στην Ιαπωνία, ο Nikkei 225 αποδυναμώθηκε 3,74%, ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ υποχώρησε 1,37%, ενώ ο CSI 300 της ηπειρωτικής Κίνας «κοκκίνισε» άνω του 2% στις 4,713 μονάδες. Ο δείκτης μικρής κεφαλαιοποίησης Kosdaq σημείωσε απώλειες 9,08%, ενώ ο Nikkei 225 της Ιαπωνίας διολίσθησε 3,85% στις 6,024 μονάδες.