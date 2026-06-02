Ευρωαγορές: Θετική αντίδραση μετά την δήλωση Τραμπ - «Βουτιά» 32% για την Abivax

Οι επενδυτές αισθάνονται πιο άνετα μετά την δήλωση Τραμπ πως η συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ-Ιράν θα μπορούσε να οριστικοποιηθεί «την επόμενη εβδομάδα».

Ανακάμπτουν οι ευρωαγορές την Τρίτη, καθώς μετά την χθεσινή ψυχρολουσία που προκάλεσε η είδηση πως η Τεχεράνη «παγώνει» τις διαπραγματεύσεις και έχει καταρτίσει σχέδιο για τον καθολικό αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ, σήμερα οι επενδυτές αισθάνονται πιο άνετα μετά την δήλωση Τραμπ πως η συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ-Ιράν θα μπορούσε να οριστικοποιηθεί «την επόμενη εβδομάδα».

Συγκεκριμένα, ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 ενισχύεται 0,76% στις 625,94 μονάδες, ενώ ο Euro Stoxx 50 ανεβαίνει περισσότερο από 1% στις 6.100 μονάδες.

Ο γερμανικός DAX στο Χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης σημειώνει κέρδη 1,19% στις 25.290 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 κερδίζει 1,05% στις 8.232 μονάδες. Στο Λονδίνο, ο FTSE 100 σκαρφαλώνει 0,46% στις 10.387 μονάδες, ενώ ο ιταλικός FTSE MIB στο Μιλάνο καταγράφει άνοδο 1,33% στις 50.436 μονάδες. Στην Ισπανία, τέλος, ο IBEX 35 διαπραγματεύεται στο +1,16% στις 18.355 μονάδες.

Ο Stoxx 600 υποχώρησε σε χαμηλό μιας εβδομάδας τη Δευτέρα, στον απόηχο της αντίδρασης της Τεχεράνης στις επιθέσεις του Ισραήλ στον Λίβανο.

Σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο ABC News, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι μνημόνιο κατανόησης για να ανοίξει ξανά το Ορμούζ και να παραταθεί η κατάπαυση του πυρός θα μπορούσε να υπογραφτεί «κατά τη διάρκεια της επόμενης εβδομάδας». «Πρέπει να εξασφαλίσω μερικά σημεία ακόμη», πρόσθεσε, διευκρινίζοντας πως γι’ αυτό δεν έχει δώσει ακόμη το πράσινο φως.

Εκτός από τις γεωπολιτικές εξελίξεις, οι επενδυτές έχουν στραμμένη σήμερα στην προσοχή τους στα στοιχεία για τον πληθωρισμό για την ευρωζώνη, με την έκθεση να αναμένεται να ρίξει φως στον αντίκτυπο που είχε η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή στις τιμές τον Μάιο, ειδικά μετά την αύξηση των τιμών πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Ο πληθωρισμός στην ευρωζώνη αυξήθηκε στο 3% τον Απρίλιο, από 2,6% τον Μάρτιο και πολύ πάνω από τον στόχο του 2% της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Οι αγορές εκτιμούν επί του παρόντος ότι υπάρχει πιθανότητα 94% η ΕΚΤ να αυξήσει το βασικό της επιτόκιο κατά 25 μονάδες βάσης στη συνεδρίασή της αργότερα αυτόν τον μήνα, σύμφωνα με στοιχεία της LSEG.

Στο ταμπλό, η μετοχή της Abivax υποχωρεί 32%, μετά τα αρνητικά αποτελέσματα που ανακοίνωσε η γαλλική εταιρεία βιοτεχνολογίας σχετικά με την κλινική δοκιμή φαρμάκου για την ελκώδη κολίτιδα, καθώς αρκετοί ασθενείς διαπιστώθηκε ότι είχαν αναπτύξει καρκίνο.