Motor Oil: Συμφωνία για την απόκτηση του 60% της ENACT

Σε συμφωνία για την απόκτηση πλειοψηφικού πακέτου στην ENACT A.E., εταιρεία που δραστηριοποιείται στον κλάδο της ολοκληρωμένης διαχείρισης αποβλήτων, προχώρησε η Motor Oil, στο πλαίσιο της ενίσχυσης της παρουσίας της στον τομέα της κυκλικής οικονομίας. Η συναλλαγή εντάσσεται στη στρατηγική του ομίλου για περαιτέρω ανάπτυξη δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την περιβαλλοντική διαχείριση και την αξιοποίηση αποβλήτων, ενώ η ολοκλήρωσή της τελεί υπό την έγκριση των αρμόδιων αρχών.

Ακολουθεί αναλυτικά η ανακοίνωση της εισηγμένης:

Η ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. ανακοινώνει ότι στις 29 Μαΐου 2026 η κατά 100% θυγατρική της με την επωνυμία IREON INVESTMENTS LTD (έδρα Κύπρος) υπέγραψε συμφωνία για την απόκτηση ποσοστού 60% των μετοχών εκδόσεως της εταιρείας με την επωνυμία EN.ACT ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ-ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. (διακριτικός τίτλος ENACT A.E.).

Η τελευταία δραστηριοποιείται στον τομέα της ολοκληρωμένης διαχείρισης αποβλήτων, παρέχοντας υπηρεσίες που περιλαμβάνουν αναβαθμισμένα συστήματα συλλογής, μεταφοράς και επεξεργασίας απορριμμάτων και συναφείς δραστηριότητες.

Η απόφαση για την απόκτηση πλειοψηφικής συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο της ENACT Α.Ε. είναι συμβατή με τη στρατηγική του Ομίλου ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ για την ενίσχυση της παρουσίας του στον κλάδο της Κυκλικής Οικονομίας.

Η ολοκλήρωση της συναλλαγής τελεί υπό την αίρεση της πλήρωσης αναβλητικών αιρέσεων, συμπεριλαμβανομένης της λήψης έγκρισης από την αρμόδια Επιτροπή Ανταγωνισμού.

Η ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. θα ενημερώνει το επενδυτικό κοινό σχετικά με την πορεία της συναλλαγής με μεταγενέστερες ανακοινώσεις ή μέσω των ενδιάμεσων και ετήσιων οικονομικών εκθέσεων.