Πρόσκληση ύψους 480 εκατ. ευρώ για έργα διαχείρισης αποβλήτων μέσω του ΕΣΠΑ

Πρόσκληση χρηματοδότησης συνολικού προϋπολογισμού 480 εκατ. ευρώ για έργα ολοκληρωμένης διαχείρισης αστικών αποβλήτων δημοσιεύεται στο πλαίσιο του προγράμματος «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή 2021-2027» του ΕΣΠΑ, με στόχο την ενίσχυση της ανακύκλωσης και της κυκλικής οικονομίας σε όλες τις Περιφέρειες της χώρας.

Η πρόσκληση εκδίδεται με απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκου Παπαθανάση, σε συνεργασία με το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, και απευθύνεται στους Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) που διαθέτουν εγκεκριμένο Ολιστικό Σχέδιο Χωριστής Συλλογής.

Μεταξύ των παρεμβάσεων που μπορούν να χρηματοδοτηθούν περιλαμβάνεται η δημιουργία νέων Μονάδων Ανάκτησης και Ανακύκλωσης (ΜΑΑ), οι οποίες θα επεξεργάζονται κατά προτεραιότητα χωριστά συλλεγμένα αστικά απόβλητα, με στόχο την ανάκτηση ανακυκλώσιμων υλικών υψηλής ποιότητας και την παραγωγή κομπόστ. Παράλληλα, προβλέπεται η αναβάθμιση υφιστάμενων Μονάδων Επεξεργασίας Αποβλήτων (ΜΕΑ) σε ΜΑΑ, καθώς και η ολοκλήρωση έργων που είχαν ξεκινήσει κατά την προηγούμενη προγραμματική περίοδο.

Η πρόσκληση καλύπτει επίσης έργα Χώρων Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ), υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, καθώς και υποστηρικτικές υποδομές, όπως σταθμούς μεταφόρτωσης αποβλήτων. Επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα χρηματοδότησης για την προμήθεια εξοπλισμού χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων, ανακυκλώσιμων, πράσινων και ογκωδών αποβλήτων.

Για την ένταξη των έργων απαιτείται η επιβεβαίωση του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας ότι αυτά συνάδουν με τους στόχους των οικείων Περιφερειακών Σχεδίων Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ), ενώ για τον εξοπλισμό χωριστής συλλογής θα πρέπει να προβλέπεται στα εγκεκριμένα Ολιστικά Σχέδια Χωριστής Συλλογής των ΦΟΔΣΑ.

Η χρηματοδότηση προέρχεται από πόρους του Ταμείου Συνοχής και από εθνική συμμετοχή. Οι αιτήσεις θα μπορούν να υποβάλλονται από την επόμενη ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης, με καταληκτική ημερομηνία την 30ή Απριλίου 2027.

Σύμφωνα με το υπουργείο, η ανάπτυξη των νέων υποδομών σε συνδυασμό με την επέκταση των δικτύων χωριστής συλλογής αναμένεται να συμβάλει στην επίτευξη των εθνικών και περιφερειακών στόχων ανακύκλωσης και στη μείωση των ποσοτήτων αποβλήτων που οδηγούνται σε ταφή.