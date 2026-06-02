Ουκρανία: Τουλάχιστον 10 νεκροί και 100 τραυματίες από «μαζικά πλήγματα» σε στρατιωτικοβιομηχανικές θέσεις

Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ανακοίνωσε σήμερα ότι διεξήγαγε «μαζικά πλήγματα» εναντίον θέσεων του στρατιωτικοβιομηχανικού συμπλέγματος σε όλη την Ουκρανία «με όπλα υψηλής ακρίβειας», περιλαμβανομένων υπερηχητικών πυραύλων, «σε απάντηση σε τρομοκρατικές επιθέσεις».

«Οι στόχοι της επίθεσης έχουν επιτευχθεί, όλοι οι καθορισμένοι στόχοι έχουν πληγεί», τόνισε το ρωσικό υπουργείο.

Η επίθεση είχε στόχο κυρίως τις επαρχίες του Κιέβου, της Ζαπορίζια, του Χαρκόβου και της Ντνιπροπετρόφσκ. Επίσης χτυπήθηκαν ενεργειακές υποδομές και άλλες θέσεις που συνδέονται με τον ουκρανικό στρατό σε άλλες επαρχίες της Ουκρανίας, επεσήμανε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

Σύμφωνα με την ουκρανική Πολεμική Αεροπορία, η Ρωσία εξαπέλυσε 73 πυραύλους και 656 drones από χθες το απόγευμα στις 6 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας).

Σε ανακοίνωσή της στο Telegram η Πολεμική Αεροπορία διευκρίνισε ότι 40 πύραυλοι και 603 drones καταρρίφθηκαν ή εξουδετερώθηκαν, ενώ πρόσθεσε ότι βασικός στόχος της επίθεσης ήταν το Κίεβο. Συνολικά επλήγησαν 38 σημεία σε όλη την Ουκρανία.

Με βάση τις ουκρανικές αρχές, τουλάχιστον 10 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί από τις ρωσικές επιθέσεις και άλλοι περίπου 100 έχουν τραυματιστεί.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ