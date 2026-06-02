ΕΕ - ΟΗΕ: Κοινή δήλωση για παραβίαση του ρουμανικού εναέριου χώρου από ρωσικό drone

Την «παραβίαση του διεθνούς δικαίου» από ρωσικό drone που εισήλθε στον εναέριο χώρο της Ρουμανίας καταδίκασαν, με κοινή δήλωση στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, 56 κράτη-μέλη και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τη δήλωση εκφώνησε η Υπουργός Εξωτερικών της Ρουμανίας Οάνα Τσόιου, πριν από την έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας που ζήτησε το Βουκουρέστι.

Σύμφωνα με τη δήλωση, τη νύχτα της 28ης προς 29η Μαΐου, «ένα ρωσικό drone που έφερε εκρηκτικά εισήλθε στον ρουμανικό εναέριο χώρο, κατά παραβίαση του διεθνούς δικαίου». Το drone, όπως αναφέρεται, ήταν μέρος «νυχτερινής επίθεσης κατά της Ουκρανίας» και «συνετρίβη και εξερράγη στην οροφή πολυκατοικίας στην πόλη Γκαλάτσι».

Η δήλωση υπογραμμίζει ότι «για πρώτη φορά υπήρξαν τραυματισμοί μεταξύ Ρουμάνων πολιτών». Δύο άτομα τραυματίστηκαν, ενώ «αρκετοί κάτοικοι χρειάστηκαν ιατρική φροντίδα». Η πρόσκρουση προκάλεσε «πυρκαγιά και εκτεταμένες ζημιές», οδηγώντας στην εκκένωση της πολυκατοικίας.

Όπως σημειώνεται, οι παραβιάσεις του εναέριου χώρου από ρωσικά drones πάνω από τη Ρουμανία και άλλους εταίρους στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη «έχουν σημειωθεί επανειλημμένα» από την έναρξη του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία και αποτελούν «άμεση συνέπεια των τακτικών κλιμάκωσης που ακολουθεί η Ρωσία στις επιθέσεις της κατά της Ουκρανίας».

«Το πιο πρόσφατο περιστατικό είχε άμεσο αντίκτυπο στην ασφάλεια αθώων αμάχων στη Ρουμανία», αναφέρεται στην κοινή δήλωση. Οι χώρες που τη συνυπογράφουν τονίζουν ότι «μια τέτοια συμπεριφορά είναι απαράδεκτη βάσει του διεθνούς δικαίου και πρέπει να σταματήσει».

Στη δήλωση γίνεται επίσης αναφορά στις πρόσφατες δηλώσεις του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, σύμφωνα με τις οποίες οι επιθέσεις κατά της Ουκρανίας προκαλούν «σοβαρές και εκτεταμένες συνέπειες που πρέπει να αντιμετωπιστούν και να περιοριστούν». Παράλληλα, υπογραμμίζεται ότι οι επιθέσεις κατά αμάχων «απαιτούν καταδίκη με τον ισχυρότερο τρόπο, όπου κι αν συμβαίνουν».

Οι χώρες επαναλαμβάνουν τη στήριξή τους σε «πλήρη, άμεση και άνευ όρων κατάπαυση του πυρός» και στην επιδίωξη «συνολικής, δίκαιης και διαρκούς ειρήνης στην Ουκρανία».

Η Ρουμανία, όπως αναφέρεται στη δήλωση, ζήτησε τη σύγκληση έκτακτης συνεδρίασης του Συμβουλίου Ασφαλείας «σύμφωνα με τα άρθρα 34 και 35 του Χάρτη», προκειμένου να εξεταστεί η «σοβαρή αυτή υπόθεση».

Τη δήλωση συνυπογράφουν οι κυβερνήσεις της Αλβανίας, της Ανδόρρας, της Αυστραλίας, της Αυστρίας, του Βελγίου, της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης, της Βουλγαρίας, του Καναδά, της Κόστα Ρίκα, της Κροατίας, της Κύπρου, της Τσεχίας, της Δανίας, της Εσθονίας, της Φινλανδίας, της Γαλλίας, της Γεωργίας, της Γερμανίας, της Ελλάδας, της Ουγγαρίας, της Ισλανδίας, της Ιρλανδίας, του Ισραήλ, της Ιταλίας, της Ιαπωνίας, της Λετονίας, του Λιχτενστάιν, της Λιθουανίας, του Λουξεμβούργου, της Μάλτας, της Μικρονησίας, του Μονακό, του Μαυροβουνίου, της Ολλανδίας, της Νέας Ζηλανδίας, της Βόρειας Μακεδονίας, της Νορβηγίας, του Παλάου, των Φιλιππίνων, της Πολωνίας, της Πορτογαλίας, της Δημοκρατίας της Κορέας, της Δημοκρατίας της Μολδαβίας, της Σαμόα, του Αγίου Μαρίνου, της Σλοβακίας, της Σλοβενίας, της Ισπανίας, της Σουηδίας, της Ελβετίας, της Ουκρανίας, του Ηνωμένου Βασιλείου, του Βανουάτου, των Ηνωμένων Πολιτειών, η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ρουμανία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ