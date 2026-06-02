Ποσειδώνια 2026: Από το Ορμούζ στην Τεχνητή Νοημοσύνη - Τα μεγάλα διλήμματα της ναυτιλίας

Η παγκόσμια ναυτιλία συναντάται στην Αθήνα εν μέσω γεωπολιτικών αναταράξεων και ενεργειακών προκλήσεων.

Με φόντο τις προκλήσεις που γεννά η γεωπολιτική ένταση στη Μ. Ανατολή αλλά και τα νέα δεδομένα που φέρνει στο διάλογο για την επόμενη ημέρα της ναυτιλίας η Τεχνητή Νοημοσύνη αλλά και η πυρηνική ενέργεια, ξεκίνησαν χθες τα Ποσειδωνία, η διεθνής ναυτιλιακή έκθεση που λαμβάνει χώρα αυτή την εβδομάδα στο Metropolitan Expo.

Τα φετινά ρεκόρ των Ποσειδωνίων

Τα Ποσειδώνια 2026 αναμένεται να αποτελέσουν τη μεγαλύτερη διοργάνωση στην εξηκονταετή ιστορία του θεσμού, με το συνολικό οικονομικό αποτύπωμά τους να εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί σε 100 εκατ. ευρώ.

Για την ακρίβεια η 29η διοργάνωση των Ποσειδωνίων που άνοιξε, χθες, επίσημα τις πύλες της στο Athens Metropolitan Expo, συγκεντρώνει 2.227 εκθέτες από 83 χώρες και επικράτειες, ενώ φιλοξενεί αριθμό-ρεκόρ 24 εθνικών περιπτέρων.

Το σύνολο του εκθεσιακού χώρου των 45.000 τετραγωνικών μέτρων του Athens Metropolitan Expo έχει καλυφθεί, με το πρόγραμμα της έκθεσης να περιλαμβάνει περίπου 70 συνέδρια, φόρουμ και εξειδικευμένες εκδηλώσεις.

Όσο για τους επαγγελματίες του ναυτιλιακού κλάδου που αναμένεται να επισκεφτούν την έκθεση μέχρι και τις 5 Ιουνίου, εκτιμάται ότι θα ξεπεράσουν τις 40.000, εκτινάσσοντας το συνολικό οικονομικό αποτύπωμα του θεσμού στην ελληνική οικονομία στα 100 εκατ. ευρώ, ενισχύοντας παράλληλα τους τομείς της φιλοξενίας, των μεταφορών, της εστίασης και των υπηρεσιών.

Η στρατηγική σημασία του κλάδου

Οι φορείς, οι εκπρόσωποι και οι επαγγελματίες του κλάδου, θα μεταβούν στο φετινό ραντεβού τους για να συζητήσουν τις προκλήσεις και τις προοπτικές του κλάδου, σε μια εντελώς διαφορετική γεωπολιτική συγκυρία, η οποία έχει προκαλέσει σοβαρές αναταράξεις στις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού και τη λειτουργία κρίσιμων θαλάσσιων οδών.

Άλλωστε το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ για τις εμπορικές μεταφορές, σε συνδυασμό με τις συνεχιζόμενες εντάσεις στην Ερυθρά Θάλασσα, έχουν επαναφέρει στο προσκήνιο τον στρατηγικό ρόλο της ναυτιλίας στην παγκόσμια οικονομία και την ενεργειακή ασφάλεια, κάτι που υπογραμμίστηκε και στην τελετή έναρξης που πραγματοποιήθηκε χθες, παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, του Επιτρόπου Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης Απόστολου Τζιτζικώστα, της προέδρου της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών Μελίνας Τραυλού, του γενικού γραμματέα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (IMO) Arsenio Dominguez, καθώς και υψηλόβαθμων κυβερνητικών και θεσμικών εκπροσώπων από όλο τον κόσμο.

«Η ελληνική ναυτιλία αποτελεί εθνικό και ευρωπαϊκό κεφάλαιο» ανέφερε χαρακτηριστικά χθες ο πρωθυπουργός κατά την ομιλία του, υπογραμμίζοντας ότι η γεωπολιτική συγκυρία αναδεικνύει περισσότερο από ποτέ τη στρατηγική σημασία του κλάδου. Όπως ανέφερε, η ελληνική ναυτιλία αποτελεί παράγοντα ισχύος για τη χώρα και συμβάλλει καθοριστικά στην ανθεκτικότητα και τη στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης.

Από την πλευρά του, ο Ευρωπαίος Επίτροπος Απόστολος Τζιτζικώστας στάθηκε στην ελευθερία της ναυσιπλοΐας υπογραμμίζοντας ότι αποτελεί προϋπόθεση για τη λειτουργία της ευρωπαϊκής οικονομίας. Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε η ναυτιλία διακινεί το 76% των εισαγωγών και το 73% των εξαγωγών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπό αυτό το πρίσμα, τόνισε ότι οι νέες ευρωπαϊκές στρατηγικές για τη ναυτιλία και τα λιμάνια στοχεύουν στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης σε ένα ολοένα πιο απαιτητικό διεθνές περιβάλλον.

Στις σημερινές προκλήσεις που ανακύπτουν για την ναυτιλία με το κλείσιμο των στενών του Ορμούζ αναφέρθηκε ο γενικός γραμματέας του IMO, Arsenio Dominguez. Όπως σημείωσε, τα Στενά του Ορμούζ αποτελούν έναν από τους σημαντικότερους ενεργειακούς διαδρόμους του πλανήτη, μέσω του οποίου διακινούνται τεράστιες ποσότητες πετρελαίου, LNG και λιπασμάτων.

«Χωρίς ελευθερία της ναυσιπλοΐας και ασφαλείς θαλάσσιες οδούς δεν μπορεί να υπάρξει ούτε παγκόσμια ευημερία ούτε βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη» επεσήμανε από πλευράς της και η πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, Μελίνα Τραυλού, τονίζοντας ότι η ναυτιλία των Ελλήνων παραμένει πυλώνας σταθερότητας και παγκόσμιας συνέχειας σε μια περίοδο διεθνών κρίσεων.

Την σημασία της «βαριάς βιομηχανίας» της χώρας - όπως την χαρακτήρισε - για την ανάπτυξη, την απασχόληση και την εξωστρέφεια της ελληνικής οικονομίας, υπογράμμισε και ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας. Παράλληλα, ανέδειξε την ανάγκη προσέλκυσης νέων ανθρώπων στα ναυτικά επαγγέλματα και προσαρμογής του κλάδου στις νέες τεχνολογικές και ενεργειακές απαιτήσεις.

Η τεχνολογία στο επίκεντρο

Πέρα από τις γεωπολιτικές εξελίξεις και τις επιπτώσεις τους στις θαλάσσιες μεταφορές, έντονη είναι φέτος και η συζήτηση γύρω από τον ψηφιακό μετασχηματισμό της ναυτιλίας. Η τεχνητή νοημοσύνη, η οποία μέχρι πρόσφατα αντιμετωπιζόταν περισσότερο ως μελλοντική προοπτική, αρχίζει πλέον να αποκτά συγκεκριμένες εφαρμογές σε τομείς όπως η βελτιστοποίηση δρομολογίων, η πρόβλεψη κατανάλωσης καυσίμων, η προληπτική συντήρηση και η περιβαλλοντική συμμόρφωση.

Γεγονός που υπογραμμίζουν και οι 30 και πλέον εκθέτες που παρουσιάζουν εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης ειδικά σχεδιασμένες για ναυτιλιακές δραστηριότητες, αλλά και οι σχεδόν 100 εταιρείες που συμμετέχουν προβάλλοντας τεχνολογίες που συμβάλλουν στη μείωση των εκπομπών και στην επίτευξη των στόχων απανθρακοποίησης του κλάδου.

Ενδεικτική άλλωστε είναι η σχετικά πρόσφατη έρευνα των Ποσειδωνίων 2026, σύμφωνα με την οποία διαμορφώνονται σήμερα τρεις διαφορετικές σχολές σκέψης στον κλάδο γύρω από την ΤΝ. Η πρώτη αφορά τις εταιρείες που έχουν ήδη ενσωματώσει λύσεις τεχνητής νοημοσύνης στα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους, η δεύτερη όσες χρησιμοποιούν επιλεκτικά εργαλεία AI για τη βελτίωση εσωτερικών διαδικασιών και η τρίτη εκείνες που εξακολουθούν να παρακολουθούν με επιφυλακτικότητα τις εξελίξεις, αξιολογώντας την ωριμότητα και την απόδοση των νέων τεχνολογιών.

«Η τεχνητή νοημοσύνη περνά πλέον ξεκάθαρα από τη θεωρητική συζήτηση στην επιχειρησιακή εφαρμογή», είχε αναφέρει με την αφορμή της έρευνας, ο διευθύνων σύμβουλος των Ποσειδωνίων, Θεόδωρος Βώκος. Ο ίδιος είχε επισημάνει ωστόσο ότι αυτό που παρατηρείται σήμερα στη ναυτιλία «δεν είναι μια άκριτη υιοθέτηση της τεχνολογίας, αλλά ένας οργανωμένος πειραματισμός, καθώς ο κλάδος αξιολογεί την τεχνητή νοημοσύνη μέσα από το πρίσμα της ασφάλειας, της κανονιστικής συμμόρφωσης και της απόδοσης των επενδύσεων».

Μεταξύ των πρωτοπόρων συγκαταλέγονται μεγάλοι νηογνώμονες και τεχνολογικές εταιρείες, όπως η Bureau Veritas, που αξιοποιεί ήδη εργαλεία AI για τη βελτιστοποίηση δρομολογίων, την πρόβλεψη κατανάλωσης καυσίμων και την προληπτική συντήρηση, αλλά και νεότερες εταιρείες όπως η Nereus Digital Bunkers, η οποία αναπτύσσει εξειδικευμένους AI assistants για τις διαδικασίες προμηθειών καυσίμων. Την ίδια στιγμή, οι απαιτήσεις συμμόρφωσης με το EU ETS και τους νέους περιβαλλοντικούς κανονισμούς λειτουργούν ως βασικός καταλύτης για την επιτάχυνση των επενδύσεων σε ψηφιακές τεχνολογίες.