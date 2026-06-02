Τιμολόγια ρεύματος Ιουνίου: Πώς διαμορφώνονται οι χρεώσεις των παρόχων

Σταθερές διατήρησαν οι περισσότεροι προμηθευτές τις χρεώσεις στα πράσινα τιμολόγια ρεύματος για τον Ιούνιο, καθώς η χονδρεμπορική αγορά κινήθηκε χωρίς μεγάλες αναταράξεις τον Μάιο. Οι τιμές κυμαίνονται από 0,138 έως 0,209 ευρώ ανά κιλοβατώρα ανάλογα με τον πάροχο.

Χωρίς σημαντικές μεταβολές διαμορφώνονται τα ειδικά ή «πράσινα» τιμολόγια ηλεκτρικής ενέργειας για τον Ιούνιο, καθώς οι περισσότεροι προμηθευτές επέλεξαν να διατηρήσουν τις χρεώσεις τους κοντά στα επίπεδα του Μαΐου. Η εξέλιξη αυτή συνδέεται με τη σχετική σταθερότητα που επικράτησε κατά τον προηγούμενο μήνα στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, επιτρέποντας στις εταιρείες να αποφύγουν νέες αναπροσαρμογές για τα νοικοκυριά.

Οι ανακοινώσεις των προμηθευτών δείχνουν ότι οι τιμές παραμένουν σε ένα εύρος από 0,138 έως 0,209 ευρώ ανά κιλοβατώρα, με τις διαφορές να αντανακλούν την εμπορική πολιτική κάθε εταιρείας και τα χαρακτηριστικά των επιμέρους προγραμμάτων.

Η ΔΕΗ διατήρησε το βασικό πράσινο οικιακό τιμολόγιο Γ1/Γ1Ν στα 0,138 ευρώ ανά κιλοβατώρα για κατανάλωση έως 500 kWh, παραμένοντας μεταξύ των χαμηλότερων χρεώσεων της αγοράς. Σε παρόμοια επίπεδα κινήθηκε και η ΗΡΩΝ, η οποία ανακοίνωσε τιμή 0,14601 ευρώ ανά κιλοβατώρα για το πρόγραμμα Basic Home.

Η Protergia κράτησε αμετάβλητη τη χρέωση του ειδικού πράσινου τιμολογίου της στα 0,159 ευρώ ανά κιλοβατώρα, ενώ η Zenith διαμόρφωσε την τιμή της στα 0,165 ευρώ ανά κιλοβατώρα. Υψηλότερα κινήθηκαν η Volton με 0,1863 ευρώ ανά κιλοβατώρα και η NRG με 0,199 ευρώ ανά κιλοβατώρα.

Από την πλευρά της, η Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας ανακοίνωσε χρέωση 0,209 ευρώ ανά κιλοβατώρα για το πράσινο οικιακό τιμολόγιό της.

Πάροχος Πράσινο τιμολόγιο Ιουνίου (€/kWh) ΔΕΗ (Γ1/Γ1Ν) 0,138 ΗΡΩΝ Basic Home 0,14601 Protergia 0,159 Zenith 0,165 Volton Green 0,1863 NRG 0,199 Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας 0,209



Η εικόνα των τιμολογίων αντανακλά τις συνθήκες που επικράτησαν στη χονδρεμπορική αγορά κατά τον Μάιο, όπου οι διακυμάνσεις ήταν περιορισμένες σε σχέση με προηγούμενες περιόδους έντονης μεταβλητότητας. Παράλληλα, οι προμηθευτές φαίνεται να επιλέγουν μια πιο συντηρητική στρατηγική τιμολόγησης ενόψει της θερινής περιόδου, κατά την οποία παραδοσιακά αυξάνεται η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας λόγω της χρήσης κλιματιστικών.

Για τους καταναλωτές, η διατήρηση των χρεώσεων στα επίπεδα του προηγούμενου μήνα σημαίνει ότι οι λογαριασμοί του Ιουνίου δεν αναμένεται να παρουσιάσουν αξιοσημείωτες μεταβολές εξαιτίας της προμήθειας ρεύματος. Ωστόσο, η πορεία της χονδρεμπορικής αγοράς, οι τιμές του φυσικού αερίου και η εξέλιξη της ζήτησης κατά τους καλοκαιρινούς μήνες θα συνεχίσουν να αποτελούν τους βασικούς παράγοντες που θα καθορίσουν τις επόμενες ανακοινώσεις των προμηθευτών.

