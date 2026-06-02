Αλουμίνιο: Σε υψηλό τετραετίας λόγω ανησυχίας για την προσφορά

Ανοδικά για τέταρτη ημέρα κινείται το αλουμίνιο, σκαρφαλώνοντας στο υψηλότερο επίπεδο από το 2022, καθώς οι αγορές αγωνιούν για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τις ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Συγκεκριμένα, το αλουμίνιο σημείωσε άνοδο έως και 1,6% στις συναλλαγές του Λονδίνου, φτάνοντας τα 3.775 δολάρια ανά τόνο. Το πολύτιμο μέταλλο διευρύνει τα κέρδη του, μετά τη νέα αβεβαιότητα που προκάλεσε η ανακοίνωση της Τεχεράνης ότι αναστέλλει τις διαπραγματεύσεις λόγω των ισραηλινών ενεργειών στον Λίβανο, γεγονός που περιπλέκει την προσπάθεια για παράταση της εκεχειρίας και επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ.

Οι τελευταίες εξελίξεις ωστόσο, ρίχνουν λίγο περισσότερο φως στη Μέση Ανατολή, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι η υπό διαπραγμάτευση -ακόμη- συμφωνία των ΗΠΑ με το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή θα μπορούσε να οριστικοποιηθεί «την επόμενη εβδομάδα», μετέδωσε το ABC News.

Ο πόλεμος έχει οδηγήσει το μέταλλο να σημειώσει κέρδος 25% από την αρχή του έτους, καθώς τα χυτήρια στην περιοχή, αναγκάστηκαν να κλείσουν ή να μειώσουν την παραγωγική τους δραστηριότητα. Την ίδια ώρα, οι επενδυτές στρέφονται μαζικά στα βιομηχανικά μέταλλα, συμπεριλαμβανομένου του χαλκού και του αλουμινίου, καθώς αισιοδοξούν πως θα αυξηθεί η ζήτηση.

Το τελευταίο σημάδι που καταδεικνύει την στενότητα που υπάρχει στην αγορά είναι το γεγονός πως τα συμβόλαια άμεσης παράδοσης αλουμινίου διαπραγματεύονται με το μεγαλύτερο premium από το 2007 έναντι των futures αλουμινίου τριμινιαίας παράδοσης. Σήμερα Δευτέρα, το premium αυτό έφτασε τα 111,75 δολάρια ανά τόνο. Η διαφορά μεταξύ των δύο συμβολαίων καταδεικνύει την αύξηση των ανησυχιών για την επάρκεια στις ποσότητες του μετάλλου τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα.