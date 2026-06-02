Νέα Αριστερά: Αποχώρησαν 7 βουλευτές και συνολικά 150 μέλη και στελέχη

Επτά βουλευτές και συνολικά 150 μέλη και στελέχη της Νέας Αριστεράς ανακοίνωσαν την αποχώρησή τους. Ποιοι υπογράφουν το κείμενο.

Την αποχώρησή τους από τη Νέα Αριστερά δηλώνουν με ανακοίνωσή τους 150 μέλη και στελέχη του κόμματος, καθώς και επτά βουλευτές, με φόντο τις εξελίξεις στην ευρύτερη Κεντροαριστερά και το κόμμα που ίδρυσε ο Αλέξης Τσίπρας.

Οι βουλευτές και οι βουλεύτριες που αποχωρούν είναι: Αλέξης Χαρίτσης, Έφη Αχτσιόγλου, Δημήτρης Τζανακόπουλος, Νάσος Ηλιόπουλος, Θεανώ Φωτίου, Χουσεΐν Ζεϊμπέκ και Μερόπη Τζούφη.

