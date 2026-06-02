Χρηματιστήριο Αθηνών: Με επιφυλακτικότητα το ντεμπούτο του Ιουνίου

Με εναλλαγές προσήμου κινείται την Τρίτη ο Γενικός Δείκτης στο Χρηματιστήριο της Αθήνας, μετά την τριήμερη διακοπή των συναλλαγών και με την αγορά να παραμένει κοντά στα υψηλά έτους.

Εντός συνόρων, το ενδιαφέρον στρέφεται στα αποτελέσματα των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και Allwyn, αλλά και στις δημοσκοπήσεις που αποτυπώνουν αλλαγές στο πολιτικό σκηνικό.

Στο διεθνές πεδίο, το βασικό ζήτημα παραμένει το Ιράν. Ο Ιούνιος ξεκίνησε με τα Στενά του Ορμούζ να παραμένουν κλειστά. Τις τελευταίες ημέρες έχουν αναζωπυρωθεί οι ελπίδες για συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, αν και δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο. Ωστόσο, ακόμη και αν επιτευχθεί σύντομα μια συμφωνία, η ναυσιπλοΐα μέσω των Στενών είναι πιθανό να παραμείνει περιορισμένη για αρκετό χρονικό διάστημα.

Πάντως ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Ισραηλινός πρωθυπουργός έδωσαν διαφορετικές εκδοχές για την τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν σχετικά με τις συγκρούσεις στον Λίβανο, ενώ οι ΗΠΑ δυσκολεύονται να διατηρήσουν τη διαδικασία αποκλιμάκωσης όσο οι ισραηλινές επιχειρήσεις στην περιοχή συνεχίζονται. Η Τεχεράνη είχε προηγουμένως διακόψει τις συνομιλίες σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τις ισραηλινές επιθέσεις στον Λίβανο, προτού αναθεωρήσει εν μέρει τη στάση της.

Οι αγορές ομολόγων παραμένουν σε κατάσταση αναμονής προς το παρόν, αλλά σε γενικές γραμμές οι επενδυτές εξακολουθούν να ποντάρουν σε μια συμφωνία-πλαίσιο θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για τη σταδιακή ομαλοποίηση της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ.

Σε αυτό το κλίμα, οι τιμές του Brent κινούνται σήμερα μεταξύ 93 και 96 δολαρίων το βαρέλι, ενώ στην Ευρώπη οι μεγάλοι χρηματιστηριακοί δείκτες κινούνται ανοδικά, με κέρδη περί του 1% σε Φρανκφούρτη και Παρίσι και 0,5% στο Λονδίνο.

Στη Λεωφόρο Αθηνών ο Γενικός Δείκτης βρίσκεται στις 2.372,19 μονάδες με οριακές απώλειες 0,02%. Νωρίτερα βρέθηκε να ενισχύεται έως τις 2.384 μονάδες.

Πτωτικά και ο δείκτης των τραπεζών, που υποχωρεί 0,77% στις 2.709,50 μονάδες, με το σύνολο των μετοχών του σε αρνητικό έδαφος. Τις μεγαλύτερες πιέσεις δέχονται οι Eurobank και Optima, με απώλειες περί του 1,2%-1,5%. Ακολουθεί η Alpha Bank (-0,77%) στα 3,88 ευρώ, ενώ οι Τρ. Πειραιώς και ΕΤΕ κινούνται στο -0,57% και -0,24% αντίστοιχα. Οριακές απώλειες και για την Τρ. Κύπρου (+0,11%) στα 9,39 ευρώ.

Στο σύνολο του ταμπλό η αναλογία ανοδικών/καθοδικών μετοχών διαμορφώνεται σε 1,4:1 με 58 τίτλους σε θετικό έδαφος, έναντι 42 σε αρνητικό και 49 που διαπραγματεύονται χωρίς μεταβολή.

Ο τζίρος μέχρι στιγμής διαμορφώνεται σε 80,91 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 38,60 εκατ. ευρώ αφορούν προσυμφωνημένες συναλλαγές. Μεταξύ των τελευταίων ξεχωρίζει ένα πακέτο 1,92 εκατ. τεμαχίων της ΕΤΕ στην τιμή των 14,825 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 28,53 εκατ. ευρώ.