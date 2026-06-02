Alpha Bank: Στα 5 ευρώ αυξάνει την τιμή στόχο η Jefferies - Ισχυρή ώθηση από τις προμήθειες

Η Jefferies εμφανίζεται πιο αισιόδοξη για τις προοπτικές της Alpha Bank μετά τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου, διατηρώντας τη σύσταση «buy» και αυξάνοντας την τιμή στόχο στα 5 ευρώ από 4,85 ευρώ.

Ο αμερικανικός οίκος αναβαθμίζει κατά 3% τις εκτιμήσεις του για τα κέρδη ανά μετοχή το 2026 και το 2027, υπογραμμίζοντας ότι οι βασικές τάσεις του ομίλου παραμένουν ισχυρές παρά το αβέβαιο οικονομικό περιβάλλον. Κεντρικό στοιχείο της ανάλυσης αποτελεί η ισχυρή επίδοση στις προμήθειες, καθώς τα έσοδα από αμοιβές και προμήθειες αυξήθηκαν κατά 30% σε ετήσια βάση στο πρώτο τρίμηνο, συμπεριλαμβανομένης της συνεισφοράς των πρόσφατων εξαγορών.

Η Jefferies επισημαίνει ότι η Alpha Bank συνεχίζει να χτίζει μια ολοένα ισχυρότερη «μηχανή» παραγωγής προμηθειών, με θετική συνεισφορά από όλες τις γραμμές δραστηριότητας. Παράλληλα, θεωρεί ότι οι εξαγορές των AstroBank, Alpha Trust, Altus, Axia Ventures και Flexfin ενισχύουν τόσο το μέγεθος όσο και τις δυνατότητες του ομίλου, αυξάνοντας τα έσοδα χαμηλής κεφαλαιακής κατανάλωσης και δημιουργώντας σημαντική προστιθέμενη αξία για τους μετόχους από το 2027 και μετά. Σύμφωνα με τον οίκο, οι κινήσεις αυτές αναμένεται να προσφέρουν συνολική ενίσχυση κερδών άνω του 9%, με σχετικά περιορισμένη επίπτωση στα κεφάλαια της τράπεζας.

Παρά τις υψηλότερες από τις αναμενόμενες έκτακτες επιβαρύνσεις στο πρώτο τρίμηνο, κυρίως λόγω του προγράμματος εθελούσιας εξόδου και χαμηλότερων αποτελεσμάτων από συμμετοχές, η διοίκηση επανέλαβε αμετάβλητους τους στόχους της για το 2026. Η Jefferies θεωρεί θετική αυτή την εξέλιξη, σημειώνοντας ότι η ισχυρή επίδοση στις προμήθειες και οι πρωτοβουλίες που έχουν ήδη δρομολογηθεί δίνουν τη δυνατότητα στην τράπεζα να αντισταθμίσει τις έκτακτες πιέσεις. Παράλληλα, εξακολουθεί να βλέπει την Alpha Bank ως μία από τις πιο ελκυστικές επενδυτικές επιλογές στον εγχώριο τραπεζικό κλάδο, χάρη στις προοπτικές αύξησης της κερδοφορίας, στη συνεχιζόμενη δημιουργία κεφαλαίου και στην αυξημένη δυνατότητα διανομών προς τους μετόχους τα επόμενα χρόνια.