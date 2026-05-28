Πολιτική | Διεθνή Νέα

Κάλας: Η Ευρώπη δεν θα είναι ποτέ «ουδέτερος μεσολαβητής» ανάμεσα στη Μόσχα και το Κίεβο

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Κάλας: Η Ευρώπη δεν θα είναι ποτέ «ουδέτερος μεσολαβητής» ανάμεσα στη Μόσχα και το Κίεβο
Κάγια Κάλας / Πηγή Φωτογραφίας: Getty Images - Ideal Image
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του insider.gr στην Google
«Βρισκόμαστε στο πλευρό της Ουκρανίας και υπερασπιζόμαστε τα δικά μας θεμελιώδη συμφέροντα στον τομέα της ασφάλειας», είπε.

Η Ευρώπη δεν θα είναι ποτέ «ουδέτερος μεσολαβητής» ανάμεσα στην Μόσχα και το Κίεβο, δήλωσε η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας την ώρα που οι Ευρωπαίοι αναρωτιούνται μήπως ήρθε ο καιρός να συνομιλήσουν με την Μόσχα.

«Ένα πράγμα είναι τελείως ξεκάθαρο: η Ευρώπη δεν θα είναι ποτέ ουδέτερος μεσολαβητής ανάμεσα στην Ρωσία και την Ουκρανία, διότι βρισκόμαστε στο πλευρό της Ουκρανίας και υπερασπιζόμαστε τα δικά μας θεμελιώδη συμφέροντα στον τομέα της ασφάλειας», είπε μετά την ολοκλήρωση της συνόδου των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ενωσης στην Λεμεσσό της Κύπρου.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

«Στον αέρα» διαγωνισμός μισού δισ. ευρώ για νέες ταυτότητες και διαβατήρια

Το τρολάρισμα με την ΕΛΑΣ - Οι νέες προκλήσεις στην εργασία - Το «εδώ θα μείνω» του Καλλιάνου

Πλούσιοι, επιτυχημένοι και 20άρηδες: Οι πιο ακριβοπληρωμένοι νέοι παίκτες

tags:
Κάγια Κάλας
Ευρώπη
Ρωσία
Ουκρανία
Φόρτωση BOLM...

reader insiderinsiderinsiderinsiderinsider