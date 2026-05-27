Μητσοτάκης για κόμμα Τσίπρα: «Θα δούμε εάν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ με διαφορετικό ΑΦΜ»

Αιχμές κατά του Αλέξη Τσίπρα, σαφείς αποστάσεις από τη Μαρία Καρυστιανού με αναφορά στο δίλημμα «σταθερότητα ή κατακερματισμός», ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έκλεισε τη δημόσια συζήτηση για την Υγεία, στην οποία συμμετείχε με θέμα «Το κοινωνικό συμβόλαιο της υγείας: Ο ασθενής στο επίκεντρο». Η συζήτηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του 6ου Συνεδρίου Υγείας, που διοργανώνουν το ygeiamou.gr και το «Πρώτο Θέμα».

Ο πρωθυπουργός, σχολιάζοντας την παρουσίαση του νέου πολιτικού φορέα του Αλέξη Τσίπρα με την ονομασία «Ελ.Α.Σ.», ανέφερε με εμφανή ειρωνική διάθεση ότι «φανταζόμουν ότι το ΕΑΜ το άφησε στον κύριο Πολάκη, κράτησε μόνο τον Ελ.Α.Σ.».

Τόνισε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας κατακερματισμένος χώρος στην αντιπολίτευση, με νέα κόμματα, συνεχείς ανακατατάξεις και μεγάλη αναταραχή, κυρίως στον χώρο της Αριστεράς. Σημείωσε μάλιστα ότι η πολυδιάσπαση έχει ξεπεράσει ακόμη και τις προσδοκίες στελεχών της κυβέρνησης που παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις στον χώρο της αντιπολίτευσης.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε ότι ο κοινός τόπος όλων των κομμάτων της αντιπολίτευσης είναι «να φύγει αυτή η κυβέρνηση και να φύγει ο Μητσοτάκης από πρωθυπουργός», υπογραμμίζοντας όμως ότι αυτό δεν συνιστά εναλλακτική πολιτική πρόταση.

Τόνισε ότι το βασικό πρόβλημα της αντιπολίτευσης είναι πως ανακυκλώνει τα εσωτερικά της ζητήματα, ενώ η κυβέρνηση -όπως είπε- διαθέτει σχέδιο για την επόμενη ημέρα, παρά τα προβλήματα και τα λάθη που αναγνωρίζει ότι υπάρχουν.

«Το είπαμε, το κάνουμε. Όχι το κάναμε. Το κάνουμε και θα κάνουμε περισσότερα ακόμα», ανέφερε χαρακτηριστικά, συνδέοντας το πολιτικό μήνυμα με τις παρεμβάσεις που παρουσίασε για την Υγεία.

Σημείωσε ακόμη ότι αυτή η σύγκριση θα αποτυπωθεί στις εκλογές του 2027, λέγοντας ότι οι πολίτες σε μια περίοδο διεθνών αναταράξεων αναζητούν σταθερότητα αλλά και προοπτική. Υπογράμμισε ότι αυτή τη στιγμή μόνο η κυβέρνηση και η Νέα Δημοκρατία μπορούν να προσφέρουν αυτές τις δύο προϋποθέσεις.

Ερωτηθείς αν του «έλειψε» πολιτικά ο Αλέξης Τσίπρας, ανέφερε ότι σέβεται όλους τους πολιτικούς του αντιπάλους και ότι δεν πρόκειται να υποτιμήσει κανέναν. Υπενθύμισε ότι ο κ. Τσίπρας υπήρξε πρωθυπουργός, κρίθηκε ως πρωθυπουργός και ως αρχηγός της αντιπολίτευσης στις εκλογές του 2023 και τώρα θα κριθεί ξανά ως επικεφαλής ενός νέου κόμματος.

Ο πρωθυπουργός σημείωσε πάντως ότι μέχρι στιγμής δεν έχει αποσαφηνιστεί αν πρόκειται ουσιαστικά για έναν «ΣΥΡΙΖΑ με νέο ΑΦΜ» ή για κάτι διαφορετικό. Ανέφερε ακόμη ότι όσα άκουσε από τη νέα πολιτική παρέμβαση του Αλέξη Τσίπρα του φάνηκαν «μάλλον μια θεαματική βουτιά στο παρελθόν παρά μια συζήτηση για το μέλλον».

Για τη Μαρία Καρυστιανού, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι πρόκειται για μια «ειδική περίπτωση», καθώς αναδείχθηκε μέσα από μια εθνική τραγωδία. Σημείωσε όμως ότι από τη στιγμή που αποφάσισε να δημιουργήσει πολιτικό φορέα, θα πρέπει πλέον να κριθεί πολιτικά όπως όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί.

Ανέφερε ότι διατηρεί «μια φυσική επιφυλακτικότητα» απέναντι σε όσους θεωρούν πως όλοι οι άλλοι είναι κακοί, διεφθαρμένοι και μόνο εκείνοι μπορούν να σώσουν τη χώρα. Υπογράμμισε ότι η Ελλάδα έχει ξαναδοκιμάσει «αυτόκλητους σωτήρες» και -όπως είπε- αυτό δεν πήγε καλά στο παρελθόν.

Σημείωσε ακόμη ότι μέχρι στιγμής δεν έχει ακούσει συγκεκριμένες θέσεις από την πλευρά της κας Καρυστιανού για μεγάλα ζητήματα που απασχολούν την κοινωνία, όπως η Υγεία και η καθημερινότητα των πολιτών.

Αναφέρθηκε παράλληλα και στη λεγόμενη «παραπολιτική συζήτηση», λέγοντας ότι μπορεί να είναι ενδιαφέρουσα αλλά αφορά κυρίως έναν περιορισμένο κύκλο «πέριξ της πλατείας Κολωνακίου». Τόνισε ότι οι πολίτες συζητούν άλλα προβλήματα στα οικογενειακά τους τραπέζια και υπογράμμισε ότι ο ίδιος επιδιώκει να παραμένει συντονισμένος με τις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας.

Κλείνοντας το πολιτικό σκέλος, επανέλαβε ότι οι εκλογές θα πραγματοποιηθούν το 2027.

Στο μεγάλο κεφάλαιο της Υγείας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε ότι έχουν γίνει πολλά τα τελευταία χρόνια αλλά απαιτούνται ακόμη περισσότερες παρεμβάσεις. Τόνισε ότι για πρώτη φορά οι ασθενείς αποκτούν ουσιαστικό λόγο στην αξιολόγηση του Εθνικού Συστήματος Υγείας μέσω της πλατφόρμας αξιολόγησης που εφαρμόζεται ήδη στα νοσοκομεία του ΕΣΥ.

Σημείωσε ότι περισσότεροι από 60.000 ασθενείς έχουν ήδη συμμετάσχει στη διαδικασία, ενώ ανέφερε ότι η εικόνα που μεταφέρουν οι χρήστες του συστήματος υγείας δεν είναι απαραίτητα η ίδια με αυτή που συχνά παρουσιάζεται δημόσια.

Για τις καταγγελίες περί «φακέλων», ο πρωθυπουργός τόνισε ότι αδικείται το ΕΣΥ όταν τέτοια περιστατικά παρουσιάζονται ως κανόνας. Ανέφερε ότι πρόκειται για μια «πολύ δυσάρεστη εξαίρεση», η οποία όμως έχει βαθιές ρίζες δεκαετιών.

Υπογράμμισε ότι η απάντηση στη διαφθορά είναι η διαφάνεια και ειδικά η ψηφιακή διαφάνεια. Έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ενιαία ψηφιακή λίστα χειρουργείων, σημειώνοντας ότι πλέον είναι γνωστή η σειρά με την οποία πραγματοποιούνται οι επεμβάσεις και έτσι περιορίζονται οι δυνατότητες παρέμβασης.

Ανέφερε ακόμη ότι οι ασθενείς έχουν πλέον περισσότερο θάρρος να καταγγέλλουν τέτοια περιστατικά, ενώ σημείωσε ότι η κυβέρνηση ενθαρρύνει τις καταγγελίες ώστε να περιοριστούν οι παράνομες πρακτικές.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στάθηκε εκτενώς και στις αλλαγές στις εφημερίες και στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών. Τόνισε ότι η εικόνα που επικρατούσε στα επείγοντα ήταν συχνά χαοτική και προβληματική και σημείωσε ότι το νέο σύστημα παρακολούθησης μέσω του «βραχιολιού» δίνει πλέον καλύτερη εικόνα τόσο στο κράτος όσο και στους ίδιους τους ασθενείς.

Ανέφερε ότι το σημαντικό δεν είναι μόνο ο χρόνος αναμονής αλλά και η συνολική εμπειρία αξιοπρέπειας του ασθενούς μέσα στο νοσοκομείο. Σημείωσε μάλιστα ότι μέσα από την καταγραφή των προβλημάτων διαπιστώθηκαν σημαντικές ελλείψεις σε τραυματιοφορείς, γεγονός που οδήγησε σε έκτακτες προσλήψεις μέσω προγράμματος της ΔΥΠΑ.

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε ακόμη στις δυνατότητες ηλεκτρονικού κλεισίματος ραντεβού μέσω του myHealth app αλλά και στη δυνατότητα αποστολής φαρμάκων υψηλού κόστους στα σπίτια ασθενών ή σε φαρμακεία της γειτονιάς. Τόνισε ότι τέτοιες υπηρεσίες δεν υπάρχουν σε πολλά ευρωπαϊκά συστήματα υγείας και σημείωσε ότι η Ελλάδα έχει προχωρήσει γρήγορα στην ενσωμάτωση της τεχνολογίας.

Για τα χειρουργεία, ανέφερε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν καθυστερήσεις, όμως τα απογευματινά χειρουργεία έχουν ήδη βοηθήσει σημαντικά, καθώς έχουν πραγματοποιηθεί περισσότερες από 20.000 επεμβάσεις. Σημείωσε επίσης ότι έχουν δοθεί voucher για επεμβάσεις στον ιδιωτικό τομέα ώστε να μειωθούν οι λίστες αναμονής.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ακόμη ότι με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης πραγματοποιείται η μεγαλύτερη ανακαίνιση των υποδομών του ΕΣΥ από τη δεκαετία του '80. Ανέφερε ότι ανακαινίζονται πάνω από 90 Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών και περισσότερα από 150 κέντρα υγείας, κυρίως στην περιφέρεια.

Παραδέχθηκε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν μεγάλες ανάγκες σε νοσηλευτικό προσωπικό και σημείωσε ότι το πρόβλημα είναι πανευρωπαϊκό. Τόνισε ότι η κυβέρνηση προχώρησε στην ένταξη των νοσηλευτών και των εργαζομένων του ΕΚΑΒ στα βαρέα και ανθυγιεινά και ανέφερε ότι απαιτείται συνολική προσπάθεια ώστε το επάγγελμα να γίνει ξανά ελκυστικό.

Ιδιαίτερη βαρύτητα έδωσε ο πρωθυπουργός στο πρόγραμμα «Προλαμβάνω», το οποίο χαρακτήρισε την πιο σημαντική παρέμβαση στον χώρο της Υγείας. Τόνισε ότι αλλάζει συνολικά η φιλοσοφία του συστήματος, καθώς η πρόληψη περνά πλέον στο επίκεντρο.

Ανέφερε ότι μέσω του προγράμματος «Φώφη Γεννηματά» πραγματοποιήθηκαν πάνω από 1,2 εκατομμύρια δωρεάν μαστογραφίες και εντοπίστηκαν περισσότερα από 70.000 περιστατικά πρώιμων καρκίνων.

Ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε ακόμη ότι το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» εξασφαλίζει χρηματοδότηση 300 εκατομμυρίων ευρώ για την επόμενη τετραετία με εθνικούς πόρους. Τόνισε ότι το πρόγραμμα μετατρέπεται πλέον από ευρωπαϊκή δράση σε μόνιμη εθνική πολιτική.

Μεγάλο μέρος της τοποθέτησής του αφορούσε και την τεχνητή νοημοσύνη στην Υγεία. Ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι η Ελλάδα βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των χωρών που αναπτύσσουν εθνική στρατηγική για την AI με επίκεντρο την Υγεία και έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα και στην αξιοποίησή της, λέγοντας ότι η αξιοποίηση μεγάλου όγκου ανώνυμων ιατρικών δεδομένων μπορεί να συμβάλει στην ανάπτυξη νέων διαγνωστικών εργαλείων, θεραπειών και επενδύσεων στη βιοτεχνολογία. Έφερε μάλιστα ως παράδειγμα τη δυνατότητα επεξεργασίας εκατομμυρίων μαστογραφιών μέσω τεχνητής νοημοσύνης ώστε να εντοπίζονται εγκαίρως στοιχεία που σήμερα δεν είναι ορατά.

Στο ίδιο πλαίσιο προανήγγειλε τη δημιουργία αυτόνομου Υπουργείου Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης,Έρευνας και Καινοτομίας, εφόσον η ΝΔ κερδίσει εκ νέου τις εκλογές, με στόχο -όπως είπε- να ενοποιηθεί ο ερευνητικός χώρος και να ενισχυθεί η σύνδεση πανεπιστημίων, έρευνας και παραγωγής.

Αναφερόμενος στις επενδύσεις στη φαρμακοβιομηχανία, μίλησε για τη δημιουργία cluster στην Τρίπολη, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα μπορεί να εξελιχθεί σε σημαντικό κόμβο παραγωγής φαρμάκων και καινοτομίας για ολόκληρη την Ευρώπη.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υποστήριξε ακόμη ότι η Ελλάδα είναι «πιο γενναιόδωρη» από άλλες ευρωπαϊκές χώρες στη χορήγηση καινοτόμων και ογκολογικών φαρμάκων, επιμένοντας ότι «δεν υπάρχει ασθενής που να έχει ανάγκη μια θεραπεία και να μη βρεθεί τρόπος να την λάβει».

Αναφέρθηκε ακόμη στις πιέσεις που θα δημιουργήσουν στο μέλλον τα νέα εξατομικευμένα φάρμακα, σημειώνοντας ότι οι θεραπείες γίνονται ολοένα και πιο στοχευμένες αλλά και ακριβές. Τόνισε πάντως ότι η Ελλάδα παραμένει «δυσανάλογα γενναιόδωρη» σε σχέση με το οικονομικό της επίπεδο όσον αφορά την πρόσβαση ασθενών σε καινοτόμες θεραπείες και ειδικά σε ογκολογικά φάρμακα.

Τέλος, μιλώντας για την προσωπική του εμπειρία από τις συνεχείς επισκέψεις στον «Ευαγγελισμό» λόγω των χειρουργείων της συζύγου του αλλά και της περιπέτειας υγείας του στενού συνεργάτη του Γιώργου Μυλωνάκη, ανέφερε ότι παρά τις δυσκολίες υπάρχει βαθιά εμπιστοσύνη των πολιτών στο ΕΣΥ.

Σημείωσε ότι παρά τη γκρίνια για τις υποδομές και το γεγονός ότι μεγάλα νοσοκομεία λειτουργούν ταυτόχρονα και ως εργοτάξια λόγω ανακαινίσεων, οι πολίτες εξακολουθούν να αισθάνονται ότι «είναι σε καλά χέρια» όταν χρειάζονται το δημόσιο σύστημα υγείας.