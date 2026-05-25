Κλειστή η Wall Street λόγω Memorial Day

Κλειστή θα παραμείνει τη Δευτέρα η Wall Street λόγω της αργίας στις ΗΠΑ για την Ημέρα Μνήμης (Memorial Day).

Υπενθυμίζεται ότι η προηγούμενη εβδομάδα ολοκληρώθηκε με κέρδη για την αμερικανική αγορά, ενώ ο Dow Jones εξασφάλισε νέο ρεκόρ όλων των εποχών, παρά την αυξημένη μεταβλητότητα.

Ο Dow Jones κέρδισε 0,58% στις 50.579 μονάδες, σε νέο ιστορικό υψηλό, ενώ ο S&P 500 ενισχύθηκε 0,37% στις 7.443 μονάδες και ο Nasdaq πρόσθεσε 0,19% στις 26.343 μονάδες. Ο διευρυμένος δείκτης πέτυχε κέρδη 1% στην εβδομάδα, στην όγδοη συνεχόμενη εβδομαδιαία άνοδό του που αποτελεί το μεγαλύτερο σερί από τα τέλη του 2023. Ο βιομηχανικός δείκτης «πρασίνισε» 2,3% σε εβδομαδιαία βάση με 3 στα 4 ενώ ο τεχνολογικός δείκτης αναρριχήθηκε 0,5%, με 7 στα 8 σε επίπεδο εβδομάδας.

Τι είναι η Ημέρα Μνήμης

Η Ημέρα Μνήμης (Memorial Day) είναι μια ομοσπονδιακή αργία στις Ηνωμένες Πολιτείες για την απόδοση τιμής στο στρατιωτικό προσωπικό που πέθανε ενώ υπηρετούσε στις Ένοπλες Δυνάμεις. Τηρείται την τελευταία Δευτέρα του Μαΐου. Η Memorial Day θεωρείται επίσης η ανεπίσημη αρχή του καλοκαιριού στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Κατά τη διάρκεια αυτής της ημέρας, οι πολίτες επισκέπτονται νεκροταφεία και μνημεία για να θρηνήσουν το στρατιωτικό προσωπικό που πέθανε εν ώρα καθήκοντος. Εθελοντές τοποθετούν αμερικανικές σημαίες στους τάφους των εν λόγω στρατιωτικών στα εθνικά κοιμητήρια.

Ο πρώτος εθνικός εορτασμός της Ημέρας Μνήμης πραγματοποιήθηκε στις 30 Μαΐου 1868.