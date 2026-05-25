Αγορές | Ξένα Χρηματιστήρια

Κλειστή η Wall Street λόγω Memorial Day

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Κλειστή η Wall Street λόγω Memorial Day
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του insider.gr στην Google
Υπενθυμίζεται ότι η προηγούμενη εβδομάδα ολοκληρώθηκε με κέρδη για την αμερικανική αγορά.

Κλειστή θα παραμείνει τη Δευτέρα η Wall Street λόγω της αργίας στις ΗΠΑ για την Ημέρα Μνήμης (Memorial Day).

Υπενθυμίζεται ότι η προηγούμενη εβδομάδα ολοκληρώθηκε με κέρδη για την αμερικανική αγορά, ενώ ο Dow Jones εξασφάλισε νέο ρεκόρ όλων των εποχών, παρά την αυξημένη μεταβλητότητα.

Ο Dow Jones κέρδισε 0,58% στις 50.579 μονάδες, σε νέο ιστορικό υψηλό, ενώ ο S&P 500 ενισχύθηκε 0,37% στις 7.443 μονάδες και ο Nasdaq πρόσθεσε 0,19% στις 26.343 μονάδες. Ο διευρυμένος δείκτης πέτυχε κέρδη 1% στην εβδομάδα, στην όγδοη συνεχόμενη εβδομαδιαία άνοδό του που αποτελεί το μεγαλύτερο σερί από τα τέλη του 2023. Ο βιομηχανικός δείκτης «πρασίνισε» 2,3% σε εβδομαδιαία βάση με 3 στα 4 ενώ ο τεχνολογικός δείκτης αναρριχήθηκε 0,5%, με 7 στα 8 σε επίπεδο εβδομάδας.

Τι είναι η Ημέρα Μνήμης

Η Ημέρα Μνήμης (Memorial Day) είναι μια ομοσπονδιακή αργία στις Ηνωμένες Πολιτείες για την απόδοση τιμής στο στρατιωτικό προσωπικό που πέθανε ενώ υπηρετούσε στις Ένοπλες Δυνάμεις. Τηρείται την τελευταία Δευτέρα του Μαΐου. Η Memorial Day θεωρείται επίσης η ανεπίσημη αρχή του καλοκαιριού στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Κατά τη διάρκεια αυτής της ημέρας, οι πολίτες επισκέπτονται νεκροταφεία και μνημεία για να θρηνήσουν το στρατιωτικό προσωπικό που πέθανε εν ώρα καθήκοντος. Εθελοντές τοποθετούν αμερικανικές σημαίες στους τάφους των εν λόγω στρατιωτικών στα εθνικά κοιμητήρια.

Ο πρώτος εθνικός εορτασμός της Ημέρας Μνήμης πραγματοποιήθηκε στις 30 Μαΐου 1868.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

ΕΣΠΑ: Έρχονται επιδοτήσεις 220 εκατ. ευρώ σε επιχειρήσεις για στρατηγικές τεχνολογίες και άμυνα

Η φόρα της Credia - Η μάχη της κυβερνοασφάλειας - Μυρίζει εξαγορά

Τι χρήματα παίρνει ο Ολυμπιακός για την κατάκτηση της Ευρωλίγκας

tags:
Wall Street
Φόρτωση BOLM...
reader insider