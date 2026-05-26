Πετρέλαιο: Κέρδη 2% για Brent - Στο «κόκκινο» το γεωπολιτικό θερμόμετρο στη Μ. Ανατολή

Το WTI υποχωρεί καθώς αντανακλά περισσότερο την εγχώρια προσφορά των ΗΠΑ, ενώ τα αποθέματα έχουν αυξηθεί εδώ και μερικές εβδομάδες.

Άνοδο καταγράφει το Brent την Τρίτη, καθώς οι στρατιωτικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ στο νότιο Ιράν και τα ανάμεικτα μηνύματα του Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με τις διαπραγματεύσεις μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσινγκτον κρατούν τους επενδυτές σε αγωνία. Τα futures του αργού Brent παράδοσης Ιουλίου κερδίζουν 2% στα 98,26 δολάρια το βαρέλι, ενώ τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αμερικανικού West Texas Intermediate παράδοσης Ιουλίου υποχωρούν 5,1% στα 91,73 δολάρια το βαρέλι.

Εξηγώντας την διαφορετική τάση για το διεθνές σημείο αναφοράς και το WTI, ο Ξαβιέρ Γουόνγκ, αναλυτής αγοράς στην eToro, επεσήμανε ότι: «η τιμή του Brent λόγω Μέσης Ανατολής αυξάνεται πιο άμεσα, με τρόπο που οποιαδήποτε απειλή για τη ναυτιλία στα Στενά του Ορμούζ το ωθεί προς τα πάνω. Το WTI αντανακλά περισσότερο την εγχώρια προσφορά των ΗΠΑ, ενώ τα αποθέματα έχουν αυξηθεί εδώ και μερικές εβδομάδες».

Ο αμερικανικός στρατός «διεξήγαγε σήμερα επιθέσεις εφαρμόζοντας νόμιμη άμυνα στο νότιο Ιράν», στοχεύοντας πλοία που φέρεται να πόντιζαν νάρκες, καθώς και σημεία εκτόξευσης πυραύλων. Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) υπογράμμισε ότι οι ενέργειες είχαν ως στόχο «να προστατεύσουν τα στρατεύματά μας από τις απειλές που θέτουν οι ιρανικές δυνάμεις».

Περιπλέκοντας τις ειρηνευτικές συνομιλίες, ο Τραμπ κάλεσε τη Σαουδική Αραβία, το Κατάρ, το Πακιστάν, την Τουρκία, την Αίγυπτο και την Ιορδανία να συμμετάσχουν στις Συμφωνίες του Αβραάμ που αποσκοπούν στην ομαλοποίηση των δεσμών των αραβικών εθνών με το Ισραήλ. Παράλληλα, τόνισε πως οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν «προχωρούν ομαλά», αλλά προειδοποίησε ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να επαναλάβουν τη στρατιωτική δράση εάν οι συζητήσεις καταρρεύσουν.

«Ή θα είναι σπουδαία και ουσιαστική η συμφωνία ή δεν θα υπάρξει», υπογράμμισε, ενώ η UBS εκτίμησε ότι η παγκόσμια αγορά «μαύρου χρυσού» δείχνει αυξανόμενα σημάδια πίεσης καθώς τα αποθέματα συνεχίζουν να μειώνονται εν μέσω συνεχιζόμενων διαταραχών στις αποστολές μέσω των Στενών του Ορμούζ. Τα παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου μειώθηκαν συνολικά κατά 246 εκατ. βαρέλια τον Μάρτιο και τον Απρίλιο, ενώ οι σωρευτικές απώλειες παραγωγής θα μπορούσαν να ξεπεράσουν το 1 δισ. βαρέλια έως τέλη Μαΐου.